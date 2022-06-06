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Многие наши читатели спорят о том, как часто нужно покупать новые видеокарты. Вопрос сложный, а многие и вовсе считают, что нужно игнорировать прилавки магазинов, ведь всё самое выгодное находится на вторичном рынке. Кто-то пытается заказывать товары на китайских площадках, а другие и вовсе уже два года сидят в ожидании скидок. Как вы понимаете, логика у всех разная, но часто всё зависит от количества денег в вашем кармане. К примеру, если вы действительно можете себе позволить менять видеокарту с приходом каждого нового поколения, то вопросов к вам нет. Вот только многие геймеры не обладают безграничными запасами денег, поэтому в лучшем случае предпочитают покупать новинки раз в 4 года.

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С нашей точки зрения, многие видеокарты позволяют продержаться в строю на пару лет дольше. Главное – выбрать правильный графический чип. Ну а в будущем помнить, что придётся идти на компромисс, ведь удерживать графические настройки на максимальных спустя 4 года после выхода видеокарты просто невозможно.

Сегодня мы обсудим несколько моделей, каждая из которых обладает огромным потенциалом, хотя и предназначена для различных игровых разрешений. Первая в списке – GeForce RTX 3090 Ti. Видеокарта производства Palit стоит 192 тысячи рублей, а значит претендовать на неё могут только самые состоятельные энтузиасты. Если у вас нет денег на такое чудо технологий, то не спешите брать кредит, ведь это имиджевый графический чип, а значит подходит он только тем, у кого в кармане завалялись лишние 200 тысяч рублей.

А вот GeForce RTX 3080 кажется нам более разумной покупкой. При этом реальные потери производительности значительно меньше, чем прямая экономия. Да, между двумя видеокартами есть разница до 10%, но в данном случае мы говорим об одной из самых быстрых видеокарт на планете, которая обойдётся вам на 80 тысяч рублей дешевле суперфлагмана. Пожалуй, единственный минус GeForce RTX 3080 заключается в относительно небольшом количестве видеопамяти, ведь 10 Гб для 4К может быть маловато. Пока этого достаточно, поэтому стоит обдумать альтернативы.

Именно здесь на первое место выходит Radeon RX 6800 XT. Итак, вы платите на 13 тысяч рублей меньше, а получаете не только аналогичную производительность, но и 16 Гб видеопамяти. Трассировка лучей слегка разочаровывает, но во всех остальных аспектах GeForce RTX 3080 не обладает видимыми преимуществами. Мало того, даже сегодня есть игры, в которых Radeon RX 6800 XT выходит на первое место. Учтите, что через пару лет видеокарта AMD будет гораздо лучше справляться с разрешением 4К, поэтому вы не только экономите, но и получаете бесплатный потенциал роста производительности.

Лучшей видеокартой за 80 тысяч рублей приходится признать Radeon RX 6800. В качестве прямого конкурента можно назвать GeForce RTX 3070 Ti, но в сегодня последняя стоит немного дороже. А вообще Radeon RX 6800 бьёт по позициям NVIDIA всё теми же 16 Гб видеопамяти, поэтому при прочих равных мы советуем покупать видеокарту AMD. Ну а модель производства Sapphire не обладает какими-то отличительными характеристиками. Это бодрый середняк, с хорошей системой охлаждения, продуманным отводом тепла и ожидаемо высокой производительностью.

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Ещё несколько месяцев назад, если у вас на руках было всего 30 тысяч рублей, приходилось брать видеокарту GeForce GTX 1050 Ti. Сегодня цены пошли вниз, что позволяет купить за такую небольшую сумму Radeon RX 6600. Зрение вас не подводит, ведь речь об одном из самых популярных графических чипов. Купив такую видеокарту, вы не будете испытывать проблем с играми в 1080р на максимальных настройках качества. В 2К лучше Radeon RX 6600 не испытывать, но это зависит от предпочтительного сценария работы, ведь не все игры требуют топового железа.

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