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Биткоин дорожает, но эксперты Cryptonews ожидают очередного падения ниже 30 000 долларов
Фундаментальные факторы свидетельствуют о длительной рецессии Биткоина
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В последнее время эксперты никак не могут прийти к единодушному выводу, в каком положении находится сегодня Биткоин. Предположим, что в настоящее время цифровое золото и большинство криптовалют пребывают на локальном дне. Это значит, что нужно как можно быстрее инвестировать в него все свободные деньги, ведь в обозримом будущем можно будет неплохо на этом заработать. К сожалению, реальность далека от графиков, на которые полагаются аналитики, именно поэтому вместо конкретики мы видим подобие Американских горок, когда за неделю может случиться несколько взлётов и падений. Что самое печальное, находятся люди, вкладывающие деньги на высоких позициях, а после резкого падения в панике снимающие свои накопления в большом минусе.

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Узнать о том, когда же наступит локальное дно, и тем более стоит ли ожидать глобального обрыва в пропасть криптозимы, не представляется возможным, поскольку криптовалюты зависят от множества факторов. В последнее время они прочти приклеились к биржевому индексу США. В свою очередь акции крупных компаний реагируют на экономические проблемы и глобальные вызовы. Ко всему этому прибавьте странную политику ФРС США, и вы получите клубок проблем, распутать который не под силу никому. Поскольку заглядывать далеко вперёд сегодня решаются единицы, то мы обсудим происходящее на рынке на утро 6 мая.

Эксперты отмечают, что этой ночью Биткоин пробил сопротивление медведей. Эта группа долго удерживала курс цифрового золота на отметке ниже 30 тысяч долларов, что сводило на нет все попытки спекулянтов раскрутить цену первой криптовалюты. На момент написания данного материала курс Биткоина ушёл за 31 тысячу, а эксперты констатируют, что быки пошли в наступление. На этот счёт есть два мнения: 1. После достижения отметки в 32 400 долларов цифровое золото снова пойдёт вниз; 2. Биткоин подорожает до 33 тысяч долларов, а после чего может обвалиться. Не исключено, что во втором случае первая криптовалюта получит неожиданную поддержку сообщества, что позволит ей кратковременно подорожать.

В любом случае даже если курс Биткоина немного и вырастет, то сегодня эксперты не ожидают стабильности. Взгляните на график за месяц. Как видите, за это время случилось несколько прорывов, когда аналитики с радостью рассказывали нам о наступлении быков, а после также неожиданно констатировали о приходе медведей. На этом фоне кажется, что мы скорее находимся в затяжной фазе длительной рецессии. У Биткоина просто нет сил уйти вверх, поскольку фундаментальные факторы давят со всех сторон. Но и вниз его никто не отпустит. Крупные инвесторы инвестировали в цифровое золото десятки миллиардов долларов, поэтому будут держаться за него до последнего. Пожалуй, это единственная причина, не позволяющая первой криптовалюте рухнуть.

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Что до долговременных прогнозов, то есть мнение, что к концу текущего десятилетия правительства крупных стран введут жёсткие ограничения, результатом чего станет уничтожение более 95% всех криптовалют. Это неизбежная данность случится только потому, что большинство цифровых активов созданы исключительно для обмана пользователей, а значит должны уйти с рынка. Почитайте об этом в нашем материале. Эксперты советуют не вливать сбережения в собачьи токены и всякие сомнительные монеты с шансом заработать в сотни раз больше за считанные месяцы. Почти все, кто пытался разбогатеть, лишились всего.

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#криптовалюты #биткоин
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