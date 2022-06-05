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Майнинг Эфира в РФ становится невыгодным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 можно за 34 месяца
Ну а учитывая переход Эфира на PoS, возвращение инвестиций и вовсе кажется невозможным
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За последние два года в мире произошла настоящая революция. Если вы всё пропустили, то с высокой долей вероятности провели всё это время в коме, ведь не заметить криптолихорадку было просто невозможно. Если вы обратите внимание на график ниже, то убедитесь, что в июне 2020 года сложность добычи Эфира была зафиксирована на отметке в 2.38Р. Уже тогда майнеры активно скупали видеокарты, а фармить на слабых графических чипах было невозможно. С тех пор прошло ровно 2 года, а сегодня сложность увеличилась больше чем в 6 раз. Это не значит, что количество майнеров выросло пропорционально. Скорее всего число любителей виртуальных денег увеличилось в десятки раз. Всё дело в том, что до 2021 года майнингом занимались либо энтузиасты, у которых было несколько ригов, либо профи, с целыми фермами на сотни графических чипов. Ну а в какой-то момент стало выгодно просто купить несколько видеокарт, ведь отбить вложения можно было за полгода.

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Для понимания масштабов произошедших за эти годы событий стоит изучить график ценообразования Эфира. Как видите, ровно 2 года назад детище Виталика Бутерина стоило всего 241 доллар. Ну а сегодня, 5 июня курс Эфира равняется 1818 долларов. Несложно подсчитать, что чистый рост стоимости криптовалюты составил 7.5 раза, а значит майнеры должны купаться в деньгах. Вот только ничего подобного не происходит, ведь высокая конкуренция привела к тому, что баллом правит промышленный фарминг, а небольшие фермы приносят мизерный доход. Люди, купившие оборудование несколько лет назад, смогли многократно его отбить, ну а новички оказались в заложниках у собственной недальновидности и веры в слова псевдоэкспертов.

Сегодня мы предлагаем изучить доходность народной видеокарты GeForce RTX 3060, которая ещё недавно генерировала чуть больше 30 MH/s, но благодаря полной разблокировке может обеспечить вас немалыми 47 MH/s. Стоит учитывать, что в некоторых случаях цифры будут ниже, ведь речь идёт о небольшой оптимизации, но в целом несколько дополнительных единиц не меняют дела. Найти такую видеокарту дешевле 60 тысяч нам не удалось, поэтому будем исходить из такой стоимости. Используя калькулятор майнинга считаем: за месяц можно заработать 27.79 доллара, а в переводе на российскую валюту выходит 1760 рублей. Принимая в расчёт указанную выше цену на эту видеокарту, можно прийти к выводу, что отбить вложения можно через 34 месяца.

И вот здесь и начинается самое интересное. В конце лета или начале осени Эфир перейдёт на PoS. Проблемой для майнеров это не будет, ведь за один день изменить алгоритм добычи невозможно. Вместо этого разработчики начнут медленно ухудшать показатели доходности за счёт хардфорка Бомба сложности. Предполагается, что он будет увеличивать время между выпадением каждого блока с криптовалютой. Вначале фермеры ничего не заметят, но со временем генерация Эфира станет настолько медленной, что уже через полгода после старта хардфорка доходность упадёт в 5 и более раз. Стоит добавить, что всё это при условии, что криптовалюта не обвалится, а такой факт исключать нельзя.

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Выходит, что вернуть вложения в видеокарту GeForce RTX 3060 невозможно. Если к вам в голову приходили мысли о покупке видеокарты для майнинга, то мы советуем гнать их, пока они не заглушили голос разума. Увы, но даже разработчики Эфира просят не тратить деньги на покупку видеокарт, ну а мы полагаем, что это бесперспективно, ведь сегодня всё говорит против подобных инвестиций.

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#майнинг #эфир
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