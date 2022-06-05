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Гохран РФ и Алмазный фонд используют компьютеры IВМ и ПО Universe выпущенное 38 лет назад
До конца 2023 года должна состояться миграция на более современное ПО и железо
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Иногда в прессу попадает информация о начинке самых продвинутых устройств, которые отправляет NASA на Марс и в любые другие экспедиции. Например, бороздящий просторы Красной планеты ровер Perseverance может похвастать процессором с тактовой частотой 233 МГц. Это одноядерный PowerPC 750, производительность которого сопоставима со старым iMac – Bondi blue, увидевшим свет в далёком 1998 году. Для сравнения, новенький Core i9-12900K включает 19.2 миллиарда транзисторов, тогда как процессор на самом продвинутом космическом ровере всего 6 миллионов. Эксперты поясняют, что в данном случае важна стабильность, а более быстрому камню на Марсе всё равно делать нечего, ведь канал передачи данных всё равно узкий.

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Не меньше шума вызывают откровения американских военных, которые совсем недавно начали проводить полномасштабную замену компьютерных систем. Как оказалось, многие из них работают на железе 30-летней давности, а необходимость замены вызвана не низкой производительностью, а отсутствием нужных комплектующих. Увы, но ничего подобного никто больше не выпускает, а специалистов, умеющих обращаться с перфокартами, стало всё сложнее находить. Если вы полагали, что в России ситуация обстоит иначе, то сегодня тот самый день, когда пора уже сбросить розовые очки.

Есть чрезвычайно закрытый от посторонних глаз комплекс под названием Гохран. Именно там находится пресловутый алмазный фонд, а также хранилище драгоценных металлов и камней. Так вот, совсем недавно стало известно, что начиная с 1984 года учёт деятельности фонда вёлся с помощью сильно устаревшей информационной системы СУБД Universe. Это значит, что ПО уже функционирует немалых 38 лет, при этом разработчик программного обеспечения забросил его 19 лет назад, поэтому фонд крайне уязвим перед потенциальными атаками. Кстати, железо здесь не лучше, ведь компьютеры производства IВМ трудятся на древней операционной системе AIX, имеющей больше дыр, чем сито для просеивания муки.

Судя по всему, пришло время новых решений, ведь Гохран официально переводит все данные на новую систему управления информационными ресурсами. Миграция будет происходить в ходе тендера, исполнение которого взяла на себя «Эдвансед трансформейшн консалтинг» (известная также как At Consulting). За свою работу компания получит немалые 98.4 миллиона рублей, при этом в качестве СУБД была выбрана PostgreSQL. Судя по всему, в качестве одного из основных требований было наличие открытого исходного кода.

В данном случае много вопросов возникает не только к тому, что к тендеру была допущена только одна компания, но и тот факт, что PostgreSQL – это программное обеспечение иностранного производства. Учтите, что в тендере указывалось, что должны быть соблюдены условия импортозамещения, поэтому неясно, почему не была выбрана отечественная Postgres Pro. Пока ответов на эти вопросы нет. Вполне возможно, что все подозрения безосновательны, поскольку перевод такого количества старых данных крайне сложен, а PostgreSQL просто больше совместима с версией Universe.

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В любом случае все работы будут завершены до 30 ноября 2023 года, при этом от обслуживающей компании ожидают стабильную работу в рамках архитектуры х-86. Мало того, At Consulting обязалась создать с нуля абсолютно две новые системы управления ценностями. Первая будет учитывать все операции с драгоценными металлами и камнями, тогда как другая отвечает за реализацию и отпуск ценностей. Кстати, это уже не первый тендер такого характера, ведь ещё в 2019 году Гохран начал модернизацию подсистем. Всего было объявлено три тендера, в каждом из которых принимала участие всё та же компания At Consulting. Общая сумма, которую удалось заработать этой структуре, составляет 167.1 миллиона рублей. Источник.

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#программное обеспечение
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