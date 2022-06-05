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Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 SUPER подешевела на 40%
GeForce RTX 2060 SUPER стоит всего 45 тысяч рублей, хотя ещё совсем недавно стартовала со 100 тысяч
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Что может остановить геймера от покупки новой видеокарты? На самом деле причин несколько, а значит самое время их обсудить. Прежде всего дело в деньгах. В 2021 году майнеры, полупроводниковый кризис и перекупщики взвинтили стоимость графических чипов в несколько раз. К чему это привело, все мы помним, ведь даже сегодня цены не пришли в норму. Сказывается нехватка поставок в РФ из-за санкций, а также нестабильность национальной валюты, которая пришла в норму всего месяц назад. Не стоит забывать о кризисе игропрома. Не секрет, что в последние полтора года интересных игр почти нет, а блокбастеры и вовсе выходят с большой неохотой. Вполне возможно, что некоторые студии оттягивали релизы, поскольку покупать новинки просто некому, ведь современных видеокарт у геймеров нет.

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Надеемся, что вторая половина текущего года принесёт массу оптимистичных подробностей, ну а пока этого не случилось, мы предлагаем купить новую видеокарту уже сегодня. Всё дело в том, что цены понемногу снижаются. Темпы могли быть и выше, но по сравнению с началом 2022 года стоимость отдельных видеокарт опустилась более чем в 2 раза. Начнём с GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта создана для настоящих геймеров. Она может использоваться как для игр в разрешении 1080р, так и 2К на максимальных настройках графики. При этом потенциала этого графического чипа хватит на много лет, что позволит надолго отвлечься от всех этих скандалов и интриг, когда нам чуть ли не каждый месяц рассказывают о завершении дефицита полупроводникового кризиса.

Нам кажется, что GeForce RTX 3060 выглядит на фоне старшего графического чипа слегка дороговато, но это только наше мнение, ведь для владельцев мониторов с 1080р больше и не нужно. В большинстве игр вы увидите стабильные 100 кадров в секунду и выше, а значит экономия всё же приносит свои плоды. Ну и не забывайте, что GeForce RTX 3060 имеет 12 Гб видеопамяти, что может пригодиться в сложных игровых сценах.

Беспрекословным лидером нашего топа становится GeForce RTX 2060 SUPER. По чистой производительности она слегка уступает более новой GeForce RTX 3060, но стоит намного дешевле. Слабым местом этого графического чипа стало относительное небольшое количество видеопамяти, ну а такая низкая цена имеет вполне логичное объяснение. Дело в том, что ещё недавно все новые видеокарты NVIDIA имели блокировку хешрейта, что снижало их эффективность добычи Эфира. До тех пор, пока блокировка работала, GeForce RTX 2060 SUPER оставалась выгоднее GeForce RTX 3060, но теперь алгоритм LHR пал, а значит смысла в GeForce RTX 2060 SUPER для майнеров просто нет. Ну а текущая скидка составила почти 40%.

Если вы хотите купить современную игровую видеокарту, и у вас есть до 40 тысяч рублей, то смело берите GeForce RTX 3050. Единственное, что может вас заставить передумать, это 128-битная шина. Некоторые эксперты уверяют, что этот параметр ощутимо влияет на конечное быстродействие. Вполне возможно, что эти ребята и правы, но такие проблемы могут наблюдаться исключительно в 2К, ну а GeForce RTX 3050 – это оптимальная видеокарта для 1080р, поэтому не стоит сильно напрягаться из-за слухов.

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RTX 3050 снова дешевле 40 тр
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RTX 3070 уже дешевле 80тр
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3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Ну а завершить нашу подборку предлагаем GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта уступает всем указанным выше моделям, но её преимущество в цене, ведь дешевле 34 тысяч рублей ничего более быстрого мы в Ситилинк не нашли. Если вас устраивает разрешение 1080р на высоких настройках графики, то не стоит брать в долг, перенаправлять деньги с других нужд, ведь рост количества кадров в секунду на старших графических чипах не приводит к улучшению качества картинки. Подумайте об этом, когда в следующий раз решите потратить на видеокарту 100 000 рублей.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 2060 super
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