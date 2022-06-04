Владельцами бизнеса становятся жители РФ, но есть масса юридических нюансов

Современный мир устроен таким образом, что всего несколько стран обладают достаточно высокой интеллектуальной базой для разработки высокотехнологичной полупроводниковой продукции. Некоторые государства имеют мощности для сборки готовых изделий, тогда как Россия выступала в виде сырьевой базы, поставляя на мировой рынок необходимые материалы и энергоносители. Очевидно, что жителям страны хотелось бы, чтобы в РФ создавались и выпускались суперскоростные видеокарты и процессоры, но эксперты полагают, что реализовать нечто подобное в рамках одного государства просто невозможно.

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Но все эти высокие технологии хороши только тогда, когда граждане плотно покушали, поскольку без хлеба нет и зрелищ. Санкции стали неприятным сюрпризом для целого ряда зарубежных компаний, которые вынуждены были уйти с российского рынка. Всё это преподносилось как добровольная инициатива, но мы прекрасно понимаем, что было бы с теми, кто попытался бы открыто возразить дядюшке Сэму. Вообще стоит признать, что европейские политики настолько активно заискивают перед США, что умудрились не только поставить свою экономику под удар, но и ввести ряд запретов, препятствующих ведению бизнеса в России. Ещё в марте казалось, что санкции не продлятся долго, но сегодня становится всё очевиднее, что длится этот праздник жизни будет очень долго, а значит бизнес нуждается в своевременных решениях.

Похоже, новая стратегия была найдена, хотя подходит она далеко не всем. Давайте рассмотрим, как западные компании адаптируются к санкциям, которые грозят поставить их бизнес под угрозу закрытия и крайне вредят доходности. Так, финский концерн Valio был выкуплен российской Вэлком. По соглашению между сторонами, к концу текущего года финский бренд медленно уйдёт из российской розницы, а вместо этого покупатели увидят уже другое название. При этом технологический процесс и качество останется прежним. В качестве исключения было принято решение оставить привычную упаковку для сыров Виола.

Точно такая же судьба постигла российское отделение производителя кофе Paulig. С недавних пор завод под Тверью был куплен неким инвестором с индийскими корнями. Известно, что запасов зёрен хватит на пару месяцев, поэтому уже сегодня выстраиваются новые каналы поставок. Ожидается, что это позволит сохранить привычный вкус. Если вы не в курсе, то кофе Paulig заваривали во всех ресторанах быстрого питания McDonald’s. К слову, американский фастфуд также сменил прописку и с недавних пор принадлежит российскому владельцу. Известно, что уже этим летом McDonald’s откроет двери не только преданным фанатам вредной пищи, но и тем, кто ещё никогда не пробовал иноземный бургер.

Заместитель министра юстиции РФ Виктор Евтухов отметил, что многие западные компании пытались навредить российским потребителям, используя нецивилизованные методы ухода с рынка. К счастью, своевременные решения правительства и Генпрокуратуры остудили пыл в головах у бизнесменов. Каждый из них получил шанс уйти из России без жертв. Мало того, каждый из них сохранит возможность вернуться. Так, согласно договорённости, западные компании смогут выкупить российские предприятия (в том числе и McDonald’s) в течение 15 лет. Неясно, как будет формироваться ценообразование, ведь со временем количество точек может увеличиться и вырасти ассортимент.

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Скорее всего, юристы уже согласовали все правовые коллизии, ну а жители РФ и дальше продолжат посещать уже российский фастфуд, пить российское кофе Paulig и вкушать молочные продукты Valio под новым брендом. Ну а вопрос возвращения полностью зависит от западных политиков. Пока количество санкций продолжает расти ни о чём подобном говорить не приходится. Источник.