Radeon RX 6800 XT стала крайне выгодна, обходя более дорогую GeForce RTX 3080

Многие наши читатели жалуются на то, что интересных игр с каждым годом становится всё меньше. Вполне возможно, что отчасти в подобных заявлениях есть доля правды, но нам кажется, что отметать успехи отдельных проектов было бы неверным. К примеру, второй год подряд геймеров радуют хиты прямиком с консолей Sony, чего ранее никогда не было. И это только один пример, который ставит теории о закате игровых студий в неудобное положение. А ведь ещё есть Elden Ring, ради возможности поиграть в которую десятки тысяч людей купили более мощные компьютеры. Стоит согласиться, что мы ожидали появление продолжения легендарных серий, но пока кроме скромных рассказов о начале работы мы ничего не слышали.

реклама

Словом, если вы ещё не превратились в брюзгу, то мы советуем внимательно изучить список новых игр 2021 и 2022 года. Вполне возможно, что после этого у вас улучшится настроение, а значит можно будет подумать о покупке новой видеокарты. Ну а пока вы находитесь в раздумьях, мы предлагаем посмотреть на несколько графических чипов, которые будут служить вам верой и правдой даже через 4 года. Если говорить о флагманах, то первое, что нам приходит на ум – это GeForce RTX 3080 Ti. Здесь вам и максимальный уровень производительности в 4К, и холодный чип, что позволяет не переживать о перегревах и громкой системе охлаждения. Ну и прибавьте к этому немалую экономию, ведь GeForce RTX 3080 Ti стоит 140 тысяч, что намного дешевле GeForce RTX 3090.

Игнорировать Radeon RX 6900 XT мы не можем. Модель производства GIGABYTE создана под подключение к системе жидкостного охлаждения. Это значит, что и без того высокий потенциал этой видеокарты станет ещё внушительнее, а вы без труда сможете догнать GeForce RTX 3080 Ti в играх. Мы не знаем, что вас может заставить отказаться от экономии. Возможно, вам просто не нравятся драйверы AMD, а может вы просто слишком много читали негативных отзывов. Что бы вы на этот счёт не думали, стоит внимательно изучить тесты, а после обдумать потенциальные выгоды.

Немалую скидку в 50 тысяч рублей получила Radeon RX 6800 XT. Экономия по сравнению со старшим графическим чипом составляет 20 тысяч рублей, а производительность здесь совсем немного ниже. В разрешении 4К вы и вовсе разницу не заметите, ну а рассказывать вам о том, что эта видеокарта легко справляется со всеми играми на максималках, нет никакого смысла. По чистой производительности Radeon RX 6800 XT приближается к GeForce RTX 3080, а это уже внушительный уровень, обеспечивающий огромный запас прочности на будущее.

Мы знаем, что многие наши читатели ни при каких условиях не будут смотреть на видеокарты производства AMD. Специально для них мы предлагаем обратить внимание на GeForce RTX 3070 Ti. Palit выпустила крайне интересную модель, которая радует эффективным охлаждением и красивой подсветкой. Главное достоинство этой видеокарты в высокой производительности, а значит даже в разрешении 4К вы сможете получить 60 кадров в секунду с высоким разрешением графики. Ну а небольшое отставание от Radeon RX 6800 XT компенсируется впечатляющей трассировкой лучей.

анонсы и реклама -40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке 3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Ну а для владельцев мониторов 2К есть Radeon RX 6700 XT. Всего за 73 тысячи вы получите ультимативный уровень производительности с минимальными компромиссами. ASUS не стала оснащать эту видеокарту сложной системой охлаждения, но это не сильно отражается на конечном результате, ведь в текущем поколении инженеры AMD использовали 256-битную шину, а эффективная архитектура не требовательна к питанию. Очевидно, что в средневысоком сегменте не обойтись без блока питания на 650 Вт, но мы рекомендуем сделать запас до 750 Вт и выше.