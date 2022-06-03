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Через сколько лет нужно обновлять видеокарту и процессор на ПК – Core i5-2500K+GeForce GTX 460 от TG
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Есть пользователи, которые предпочитают обновлять компьютеры каждый год. Были времена, когда автор данного материала строго придерживался правила, согласно которому нужно раз в два года менять процессор и раз в 3-4 года видеокарту. Между этими событиями происходили и другие улучшения. В частности, увеличение объёма жёсткого диска и оперативной памяти. Можно было заменить блок питания или взять корпус с эффективной системой охлаждения. Мы знаем о том, что некоторые наши читатели до сих пор так делают, что позволяет постоянно поддерживать компьютер в актуальном состоянии. Но это не значит, что такой подход единственно верный.

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К примеру, есть пользователи, которые покупают системный блок раз в несколько лет, а после выжимают из него все соки на протяжение длительного времени. Нам кажется такая логика проигрышной, поскольку старое железо не позволяет играть в новые игры и плохо справляется даже с базовыми задачами. Вот только на вторичном рынке подобные компьютеры продаются в большом количестве, а значит на них есть спрос. Сегодня мы рассмотрим результаты работы старого системного блока, купленного в далёком 2010 году. Он основан на процессоре Core i5-2500K, разогнанном до 4.5 ГГц и видеокарте GeForce GTX 460. Думаем, что это была чуть ли не самая популярная связка 2010 года, позволявшая собрать действительно мощное железо с большим потенциалом. Давайте взглянем на таблицу ниже, составленную по тестам команды Testing Games. Добавим, что разрешение экрана было установлено на 900р, тогда как графика находилась на низких отметках.

Что же, если в старой GTA 5 ещё можно набрать 35 кадров в секунду, то в новых играх всё куда печальнее. Так, в Dying Light 2 не удалось получить выше 14 fps, не говоря уже о том, что в старой Mafia Definitive Edition вышло всего 19 кадров в секунду. Даже в вышедшей в 2015 году The Witcher 3 на низких настройках наблюдалось всего 34 кадра в секунду, что для гигантского открытого мира, где на вас может напасть монстр из-под каждого куста просто неиграбельно. Единственные игры, где старая сборка показала стабильные показатели, это Fortnite и PUBG. Скорее всего, вам удастся получить гораздо больше сотни кадров в секунду в старых стрелялках, а любители World of Tanks ещё долго будут оставаться в строю.

Любители экономить обязательно скажут, что разрешение можно установить на 720р, а фанаты старых игр родом из 2000-х годов и вовсе посчитают наши заявления неправомерными, но нам кажется, что нужно менять компьютер тогда, когда он перестаёт удовлетворять ваши потребности. К примеру, если вы привыкли играть во все новые игры, то спустя 4 года после покупки компьютера стоит задуматься о замене видеокарты. С процессором точно такая же ситуация, ведь в последние годы камни переживают настоящую революцию. Ну а если вы используете компьютер только для работы в сети, то даже такая старая машина будет работать относительно неплохо.

Мы понимаем, что деньги на апргейд есть далеко не всегда. Именно поэтому старайтесь покупать компьютеры, которые будут актуальны как можно дольше. К примеру, автор данного материала владел системным блоком на Core i5-2500K, но купил видеокарту GeForce GTX 470. У неё было 1280 Мб видеопамяти, но за счёт более широкой 320-битной шины она намного дольше оставалась актуальной. Ну и не забывайте о более мощном графическом чипе. Словом, думайте головой, прежде чем покупать компьютер.

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