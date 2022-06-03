А ещё есть Ryzen 5 5600X за 23 тысячи рублей

Есть мнение, согласно которому нужно покупать процессор немного быстрее, чем вам нужно в данный конкретный момент. Предположим, вы используете компьютер для нетребовательных игр, а значит вам будет достаточно скромного Intel Core i5-11400. Согласно спорной логике, вам стоит взять аналог Core i5-11600К, что позволит продлить жизненный цикл вашей системы и поможет в решении сложных задач в будущем. В то же время апологеты подобной теории забывают о том, что сборка на основе более дорогого процессора может оказаться чуть ли не в два раза дороже. Мы полагаем, что нужно покупать процессор здесь и сейчас. Это должен быть камень, удовлетворяющий вас в текущий момент времени. Подумайте во что сегодня превратился Core i7-7700К, а ведь совсем недавно он считался самым быстрым пользовательским процессором на планете.

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Что же, раз мы разобрались с такой сложной темой, то продолжим рассказывать вам о наиболее выгодных предложениях в магазине Ситилинк. Первый на очереди Ryzen 7 5800X. Предположим, у вас уже есть компьютер на базе старенького Ryzen 7 1700Х. Сегодня этот камень пора сдавать в утиль, но более современный Ryzen 7 5800X позволит оживить систему. Что важно, никаких дополнительных вложений не требуется. Нужно обновить BIOS на материнской плате, а после аккуратно заменить камень. А вообще мы не призываем вас отказываться от сборки новой системы на базе Ryzen 7 5800X. Нужно всего лишь определиться с тем, чего вы хотите получить, а значит будут различаться и денежные вливания в такой компьютер. И не забывайте, что скидка на этот процессор по сравнению с официально рекомендованной ценой для РФ уже достигает 12 тысяч рублей.

Core i5-12600K работает по прямо противоположному сценарию. В случае покупки этого процессора вам придётся собирать и новый системный блок, а значит рассчитывайте на серьёзные вложения заранее. Потенциально из этого камня можно выжать гораздо больше, чем из Ryzen 7 5800X, но потратите на это вы как минимум на 50% больше. Нам кажется, что в данном случае выбирать должен каждый самостоятельно, поскольку далеко не все готовы тратить дополнительные деньги.

Ну а Ryzen 7 5700G продолжает оставаться самым выгодным предложением для бюджетных геймеров. Если вы играете изредка и ограничиваетесь танчиками или стрелялками, то Ryzen 7 5700G станет самым оптимальным вариантом для экономного любителя виртуальных развлечений. Что важно, даже если вы со временем захотите разориться на хорошую видеокарту, потенциала этого процессора будет достаточно, а значит он легко вытянет даже GeForce RTX 3080.

Как и старшая версия с разблокированным множителем Core i5-12600 идеален для новой сборки, но имеет ряд достоинств. Во-первых, он дешевле, что уже приятно, но дело даже не в цене, ведь у этой модели ниже телепакет, что позволяет использовать его в небольших системных блоках. Вам не нужно ничего разгонять, а значит можно сэкономить на материнской плате. Ну а в итоге вы просто покупаете хорошую видеокарту и получаете максимальный уровень производительности за меньшие деньги. Не забывайте, что процессоры с разблокированным множителем в первую очередь предназначаются энтузиастам. Если вы себя к числу этих ребят не причисляете, то стоит остановиться на Core i5-12600.

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Прекрасным примером идеального соотношения между ценой и производительностью является Ryzen 5 5600X. Этот камень стоит всего 23 тысячи рублей, но имеет огромный запас по мощности. Многие геймеры уже давно выбросили свои процессоры Ryzen первых двух поколений, усилив систему за счёт скоростного Ryzen 5 5600X. Если у вас нет денег на дорогие материнские платы и разгоны, но вы уже поднакопили на неплохую видеокарту – берите Ryzen 5 5600X, ведь он имеет всё необходимое для старта в виртуальном мире на максималках.