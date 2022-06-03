За 66 тысяч можно взять Radeon RX 6700 XT

Представьте себе ситуацию: вот вы решили купить новую видеокарту, пришли в магазин, а там на прилавке лежит добрая сотня различных моделей, не говоря уже о большущем прайс-листе, который вам всегда готовы дать заботливые продавцы. Некоторые из них могут ещё и посоветовать, но часто вместо оптимального выбора вам предложат что-то похуже, ведь нужно же кому-то распродавать неликвид. В интернет-магазинах не лучше, ведь количество товара там ещё больше, а неподготовленный покупатель и вовсе может запутаться в сериях и названиях.

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Дабы вам было проще, мы предлагаем взглянуть на несколько интересных решений, каждое из которых является оптимальным в своём ценовом сегменте. Увы, не все сегменты удалось рассмотреть, но мы постараемся устранить эту оплошность в следующий раз. Ну а начать предлагаем с GeForce RTX 3090 Ti. Это видеокарта не для всех, ведь многие наши читатели могут её себе позволить только в том случае, если вообще полгода не будут ничего кушать, питаясь исключительно манной небесной. Если у вас достаточно денег, то мы советуем вам не тянуть. Сегодня флагман стоит 195 тысяч, но ещё неделю назад он подорожал до 220 тысяч рублей на фоне падения курса рубля. Нет никакого смысла говорить о том, что GeForce RTX 3090 Ti предлагает ультимативный уровень производительности, ведь пока ничего быстрее на рынке просто нет.

Предположим, что вы хотите купить флагманскую видеокарту, но у вас либо нет 195 тысяч, либо вы не хотите расставаться с такой суммой. Что же, выход есть и имя ему GeForce RTX 3080 Ti. Разница между графическими чипами состоит в меньшем количестве видеопамяти, что важно для рабочих задач, но не имеет никакого значения в играх. Возможно, лет через пять 12 Гб видеопамяти вам будет недостаточно для 4К, но пока это случится, даже GeForce RTX 3090 Ti устареет, поэтому заглядывать в будущее на столько лет вперёд глупо. GeForce RTX 3080 Ti стоит 113 тысяч рублей и без проблем справляется с запуском игр в 4K@60fps на ультра.

Radeon RX 6800 XT ощутимо медленнее, но в данном случае всё решает цены. Предтоп AMD с лёгкостью тянут все игры в самом высоком разрешении на максимальном уровне графики и предлагает внушительные 16 Гб видеопамяти. По чистой производительности эта видеокарту уступает GeForce RTX 3080 Ti, но в большинстве игр разница не превышает 5-7%, поэтому мы не видим никакого смысла переплачивать. Традиционно, красные проигрывают в трассировке, ну а фанаты зелёных продолжают закидывать программистов Лизы Су тухлыми помидорами за отвратительные драйверы. По последнему пункту согласиться с этими ребятами мы не можем, поэтому советуем как следует обдумать покупку Radeon RX 6800 XT.

На целых 30 тысяч рублей дешевле Radeon RX 6700 XT. Этот графический чип станет вашим билетом в мир современных игр в том случае, если вам достаточно разрешения 2К. Некоторые используют эту видеокарту и в 4К, но в таком случае нужно постоянно корректировать настройки, ведь качество теней и дальность прорисовки уже не будут максимальными. Поскольку эта видеокарта в 3 раза дешевле GeForce RTX 3090 Ti, то ждать от неё такой же скорости было бы откровенной наглостью. У Radeon RX 6700 XT масса позитивных сторон, одна из которых относительно низкая цена.

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Ну и чтобы не оставлять без игр бюджетных геймеров, мы предлагаем присмотреться к GeForce GTX 1650. Никаких откровений, ведь перед нами одна из самых простых игровых видеокарт. Учтите, что ключевое слово здесь «игровых». Именно поэтому вы можете смело брать её за 20 540 рублей, ведь в разрешении 1080р на средних она с лёгкостью справляется даже с самыми сложными сценами. Ещё недавно купить нечто подобное дешевле 30 000 рублей было невозможно, поэтому текущая цена действительно выгодная, хотя 2 года назад эта карта стоила намного дешевле.