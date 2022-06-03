Мораторий введён на 2 года и позволит изучить влияние майнинга на экологию

Когда Сатоши Накамото только придумывал Биткоин, он даже не предполагал, что к делу его добычи подключится такое большое количество людей. Но дело даже не в отдельных майнерах, а в огромных промышленных мощностях, которые используются для генерации виртуальных монеток. Экологи пишут, что подобное развитие событий приводит к целому ряду проблем, решать которые придётся уже детям и внукам майнеров. В первую очередь речь идёт о чрезвычайно высоком энергопотреблении сети. Если вы не в курсе, то алгоритм добычи Биткоина использует принцип работы Proof of Work (PoW), предполагающий максимальное использование производительности компьютера.

реклама

Если вы посмотрите на график сложности добычи Биткоина, то убедитесь, что за последние три года этот показатель вырос ровно в 4 раза. Это значит, что ровно настолько увеличилось и энергопотребление. Было бы неплохо, если бы майнеры использовали солнечную энергетику, вот только вместо этого они потребляют электричество, поступающее к ним из обычной розетки. И вот здесь и начинаются сложности. Во многих странах генерация энергии происходит путём сжигания углеводородов, а значит природа несёт невосполнимые потери, а человечество не получает ничего, кроме виртуальных монет. Не так давно эта проблема широко обсуждалась даже в Совете Европы, но лоббисты майнинговых компаний легко замяли дело.

Как оказалось, не всё потеряно, ведь сегодня Сенат штата Нью-Йорк одобрил законопроект, предполагающий введение моратория на майнинг криптовалют с использованием доказательства работы (PoW). Поскольку это только первая ласточка, то ожидать каких-либо революционных изменений не приходится. Сообщается, что все компании, которые раньше получили разрешения на майнинг, смогут продолжать копать виртуальные монетки. Точно такая же ситуация и с теми, чьи проекты находятся на стадии одобрения прямо сегодня. Законом запрещается майнинг только в том случае, если он осуществляется за счёт сжигания углеводородов. Если ферма всецело будет полагаться на чистую энергетику, то проблем с выдачей лицензии не будет. По данным местных политиков, сегодня только одна майнинговая компания в штате не использует грязную энергетику.

Предполагается, что за два последующих года будет проведено несколько масштабных исследований, позволяющих оценить влияние добычи Биткоинов на экологию. При этом новым проектам разрешение на фарминг выдаваться не будет, а продление существующих лицензий разрешат. Местные экологи сообщают, что до последней минуты не верили в возможность частичной блокировки майнинга. Дело в том, что изначально закон встретил мощное сопротивление, поскольку майнеры имеют сильное лобби в политическом истеблишменте. После одобрения в Сенате законопроект отправят на подпись губернатору штата Нью-Йорка Кэти Хоукул. Скорее всего, с этим проблем не будет, поскольку в законе нет жёстких формулировок, а местные майнеры не почувствуют ограничений.

анонсы и реклама -40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

В то же время экологи напоминают, что потребление электричества – это далеко не все проблемы, которые оставляет после себя майнинг. Пожалуй, даже большую опасность для природы представляют сотни тысяч тонн электронных отходов. Часто старые непригодные к работе платы выбрасываются в мусор, где накапливаются годами. Игнорировать происходящее просто невозможно, поэтому нужны масштабные изменения законодательства по всему миру. Как уже указывалось выше, закон не предусматривает полную блокировку майнинга. Произошло это из-за прямого шантажа крупных компаний, которые заявили о планах покинуть штат в случае включения в законопроект некоторых формулировок. Таким образом налицо давление на власть, хотя мы очень сомневаемся, что майнеры платят уж очень много налогов в бюджет, а значит дело исключительно в коррумпированных политиках. Кстати, за закон проголосовало 36 сенаторов, а против – 27.