Скидки на некоторые игровые видеокарты достигают 35%

Если вы уже давно планировали купить видеокарту, то начало июня – это самое лучшее время. Всё дело в том, что майнеры потеряли интерес к добыче Эфира, а производители графических чипов уже насытили рынок. Склады переполнены, а спрос снижается уже как минимум несколько месяцев. Всё это привело к тому, что даже российские магазины начали скидывать цены на геймерскую продукцию. Как вы понимаете, мечтать о возвращении к рекомендованной стоимости того или иного графического чипа не приходится, ведь сегодня страна находится под санкциями.

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Многие эксперты полагают, что санкции будут работать годами, поэтому надеется на резкое снижение цен не приходится. И всё же, рубль укрепляется, отельные позиции становятся более привлекательными, а значит нет причин ждать дальше. Если вы считаете также, то давайте изучим несколько видеокарт с оптимальным соотношением между ценой и производительностью.

Первым кандидатом на звание лучшей видеокарты месяца стала GeForce RTX 3060 Ti. NVIDIA пожадничала с видеопамятью, а в остальном это крайне перспективная модель, которая даже через три года позволит вам запускать все игры на максималках. Со временем разрешение придётся снизить до 1080р, но это ожидаемо, ведь требования к играм растут, а время не стоит на месте. Сегодня за 66 тысяч рублей вы можете отхватить видеокарту производства Palit, ну а скидка за месяц составила ровно 30 тысяч рубликов.

На 10 тысяч дешевле GeForce RTX 3060. Среди сильных сторон этой видеокарты немалые 12 Гб видеопамяти, что позволит вам не беспокоиться о недостатке этой характеристики даже через 3 года. А вот по чистой производительности, GeForce RTX 3060 уступает более старшему графическому чипу с приставкой «Ti». Нам кажется GeForce RTX 3060 Ti более перспективной, но в таких ситуациях решает бюджет и готовность переплачивать. Вообще с такой логикой можно прийти к тому, что лучше и вовсе заплатить 200 тысяч за GeForce RTX 3090 Ti.

Ну а гордое звание самой выгодной видеокарты за 3 мая получает GeForce RTX 2060 SUPER. Да, этот графический чип не может похвастать продвинутой архитектурой, но это и не нужно, ведь конечных пользователей интересует только его производительность. Ну а здесь всё в полном порядке. GeForce RTX 2060 SUPER слегка уступает GeForce RTX 3060 по скорости, но стоит намного дешевле. При этом первая легко справляется со всеми играми в 1080р и будет это делать ещё очень много лет. С нашей точки зрения есть смысл сэкономить 13 тысяч рублей, ведь ничего принципиально нового вам GeForce RTX 3060 не даст. Ну а деньги можно направить на что-то полезное. Например, взять дополнительный твердотельный накопитель. Это ощутимо ускорит установку игр и их запуск, особенно онлайн-проектов.

На 6 тысяч дешевле GeForce RTX 3050. Это самая бюджетная и самая медленная видеокарта серии с поддержкой трассировки лучей. На самом деле она полностью соответствует GeForce RTX 2060, но выиграет за счёт большего количества видеопамяти. Эксперты намекают на узкую 128-битную шину, но мы рекомендуем не обращать внимания на подобные глупости, ведь важнее чистая скорость, а не виртуальные просадки, которые никто никогда не видел.

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Самая недорогая видеокарта нашего списка – это GeForce GTX 1660 SUPER. Пару лет назад такая модель стоила 15 тысяч, поэтому сегодня 29 000 смотрятся дороговато. Если вы знаете способ вернуться в прошлое, то обязательно напишите об этом в комментариях. Мы же предлагаем присмотреться к GeForce GTX 1660 SUPER. Рекордов скорости от неё не ждите, но высокие настройки графики в 1080р вам гарантированы. Ну и учитывайте, что цены растут, полупроводники дорожают, ну а эксперты полагают, что глобальные кризисы только усугубят ситуацию на рынке графических чипов.