При попытке использовать дуал майнинг, видеокарта и вовсе греется и выдаёт артефакты

Несколько месяцев назад стало известно о том, что Эфир со 100% вероятностью перейдёт на PoS. Виталик Бутерин собственной персоной рассказал массу подробностей, а Тим Бейко посоветовал не инвестировать деньги в покупку новых видеокарт. Совсем недавно мы рассказывали о том, что PoS это ещё не конец добычи Эфира, ведь всё решит Бомба сложности. Если кратко, то суть в медленном увеличении времени между выпадением блока с криптовалютой. Чем больше времени уходит на этот процесс, тем меньше денег получат майнеры. Но всё это хорошая теория, которая в реальности разбивается о логику обычных фермеров. Эти ребята продолжают покупать видеокарты, поскольку за последние два года стали свидетелями нескольких переносов наполеоновских планов разработчиков.

реклама

Вчера на канале Серёги Солёного (Serega Soleniy miner) появилось любопытное видео, в рамках которого майнер показал тестирование флагманской GeForce RTX 3090 Ti. Мы посчитаем доходность только в Эфире, тогда как вы можете самостоятельно изучить несколько других популярных криптовалют и алгоритмов. Итак, стоковая версия видеокарты даёт 114 MH/s. Это почти не отличается от показателей обычного флагмана, поэтому блогер решил попробовать ручной разгон. В результате некоторых манипуляций удалось добиться внушительных 132 MH/s. Если взглянуть на калькулятор майнинга по состоянию на 2 мая 2022 года, то можно увидеть, что средневзвешенный доход составит 77 долларов в месяц или 4900 рублей.

Если вы найдёте такую видеокарту за 200 000 рублей, то вернуть вложения удастся за 40 месяцев. С нашей точки зрения – это настоящая катастрофа, но Серёга полагает, что после перехода Эфира на PoS понадобятся более мощные видеокарты, позволяющие уходить в плюс. С нашей точки зрения это крайне сомнительная перспектива, но дело в том, что это ещё не всё. Так, популярный дуал майнинг для GeForce RTX 3090 Ti не подходит, поскольку видеокарта жутко греется, а при попытке выжить несколько дополнительных процентов работает нестабильно. При этом шум вокруг царит такой сильный, что два соседних рига работают значительно тише. Вывод неутешительный, ведь фактически вы сможете вернуть вложения только в том случае, если Эфир сильно подорожает. Но в таком случае куда выгоднее взять графический чип дешевле. Вообще мы сильно сомневаемся, что Эфир можно будет майнить уже через год. С высокой долей вероятности, Бомба сложности разрушит мечты копателей гораздо раньше.

В качестве бонуса Серёга Солёный показал температуру на нескольких ригах с флагманскими графическими чипами. Он напомнил, что уже давно пришло время переводить фермы на летний график. В первую очередь стоит скинуть тактовые частоты, поскольку разгон оказывает негативное влияние на температуру. Также стоит провести полное обслуживание каждой видеокарты. Было бы неплохо заменить термопрокладки и заменить проблемные кулеры. Увы, всё это стоит денег, а на дорогостоящий моделях цены умножайте на два. Если ничего подобного не делать, то в один прекрасный день вы и вовсе можете потерять несколько видеокарт. Ну а учитывая, что цены на них всё ещё держатся на высоких отметках, даже зажиточному майнеру это выльется в копеечку. Словом, не забывайте проводить обслуживание. Ну а выше несколько скриншотов. Угадайте, на каком риге обслуживание проводилось.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU



