Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Европа продолжает бить по энергоносителям из РФ – цены на нефть растут, а закупка газа бьёт рекорды
При этом именно Россия продолжает получать сверхдоходы, пока европейцы платят за энергоносители дороже
анонсы и реклама
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

После продолжительных дебатов и торгов 6 пакет антироссийских санкций был принят. Неясно, сколько получит Венгрия, и получит ли вообще хоть что-то. Ранее правительство этой страны требовало как минимум 15 миллиардов евро, но речь заходила и о 18 миллиардах. Скорее всего, даже если деньги и будут выделены, случится это очень нескоро, поскольку сегодня у богатейших стран содружества есть масса собственных проблем. В первую очередь стоит указать на продолжающийся рост цен на нефть. Неясно, каких последствий ожидали европейских лидеры, но сразу же после принятия санкций, чёрное золото подпрыгнуло до 124 доллара за баррель. Следом обвалились европейские биржи, ну а пока американские лоббисты празднуют, оппозиция в ужасе разводит руками.

реклама

В Германии планируют снизить нагрузку на граждан за счёт снижения налогообложения. Предполагается, что государство будет компенсировать до 35% стоимости бензина и до 16% дизельного топлива. Это позволит улучшить ситуацию с доступностью конечного продукта на АЗС, но не решает главной проблемы: где брать сырую нефть. Эксперты отмечают, что долговременные контракты с РФ позволяли получать нефть по трубопроводу Дружба по выгодным ценам. Всегда можно было получить скидку, а стоимость отличалась в лучшую сторону не только от поставок СПГ, но и от танкерной нефти из других регионов. Уже этим летом европейцам придётся перекрыть вентиль с относительно недорогой нефтью. Очевидно, что бензин станет дороже, а широко разрекламированная субсидия окажется нивелирована экономическими коллизиями.

Но и это не самое странное. Так, уже несколько месяцев работают схемы, по которым нефть из российских портов перегружается в открытом море на иностранные танкеры, а после под новым названием поступает в ЕС. Получится, что Европа продолжит покупать российскую нефть, но уже дороже. Предельно точно на эту тему выразился бывший министр обороны Греции. По его словам, шестой пакет санкций вместо удара по РФ окажется критичным для ЕС, ведь Европа просто не готова к бензину по 5 евро за литр.

Неясно, на что ещё готовы европейские политики в попытке угодить кураторам из США. Подхватывать тему тайного раскола мы не будем, ведь вся власть над союзом в руках Германии, Италии и Франции, а там взяли долговременный курс на санкционное давление. При этом небольшие государства скромно предлагают повременить. Например, премьер Бельгии попросил о паузе перед тем, как переходить к седьмому пакету санкций.

Ну а пока весь мир пристально смотрит за тем, как Европа играет в санкции, сами европейцы активно наращивают закупки российского газа. Так, в мае в хранилища было закачано 15.6 миллиарда кубических метров. Это на 52% больше, чем в мае 2021, и является абсолютным рекордом за всё время. Эксперты отмечают, что это позволило увеличить запасы газа в хранилищах ЕС до 47.13%. При этом некоторые страны нарастили закупки больше, чем другие. Например, Португалия уже заполнила резервы на 92.49%, а Польша – на 94.61%. В Германии пока до выхода на предельные мощности далеко – 48.8%, во Франции дела с запасами обстоят лучше – 52.04%, ну а в Италии – 49.86%.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Газпром полагает, что потребуется ещё как минимум три месяца активных закачек, чтобы выйти на необходимые 90%, которые позволят легко пережить зиму 2022-2023 годов. Ну а для выхода на привычные для европейцев нормы (2019 и 2020-е года) потребуется закупить немалые 52 миллиарда кубических метра. Источник 1, 2

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #газ #нефть
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне топливного и продовольственного кризиса ЕС пытается вывезти миллионы тонн зерна из Украины
11
19 смартфонов Xiaomi получили свежую глобальную прошивку MIUI 13
+
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
42
Илон Маск: "мои дети в 12 лет писали код лучше, чем основатель Dogecoin Джексон Палмер"
5
К концу 2022 года майнинг Эфира станет невыгодным, а Бомба сложности не может быть отменена
11
Курсы доллара и евро штормит на фоне новых санкций
10
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
19
Увы, ковикулы: Tesla оставит сотрудников предприятия в Шанхае в изоляции до 10 июня
+
В симуляторе бездорожья SnowRunner начался седьмой игровой сезон
+
Тираж Tekken 7 превысил 9 млн копий — это самая успешная игра серии
+
Российский спутниковый интернет "Марафон" предложит абонентам терминалы по 1500 рублей
1
Xiaomi вынуждена отложить выпуск стабильной версии MIUI 13 для трёх смартфонов из-за багов в ПО
1
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
37
В грядущем Summer Game Fest примут участие порядка сорока игр, в том числе от крупных издателей
+
Шведская компания Candela представила P-8 Voyager, электрический восьмиместный катер на подводных крыльях
+
Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
20
7 лет на одной видеокарте – на что способен старый флагман GeForce GTX 980 Ti в 2022г в тесте TG
4
Российский магазин Ozon под угрозой дефолта – санкции могут осложнить работу маркетплейса
13
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
24
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
30

Популярные статьи

Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
124
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
41
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
23
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
13
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
14
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
34
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
11
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

Василий Сорокин
12:10
это ссд не тот что ты тогда приводил https://www.dns-shop.ru/product/9b03c2e822223332/1000-gb-ssd-m2-nakopitel-team-group-cardea-zero-z440-tm8fp7001t0c311/ а по поводу компа то думаю это сервак на ра...
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
lenniekohen
12:07
> Saber Interactive уже давно не является российским издательством Ой посмеялся 😂 Ребята сидят и работают в Санкт-Петербурге в ТЦ «Светлановский» Почти каждый раз как я утром иду в Fitness House, с...
Ремастер The Witcher 3 может быть отменён из-за новых санкций CD Projekt RED против РФ
Александр Дедок
12:07
Прочитал твой ник ,- затошнило. Хорошо что желудок пустой :)))
Стартаперы собрали $20 млн долларов на пистолет со сканером отпечатка пальцев
Zorro
12:05
Там в списке что опять не увидел какой SSD M2. Ну ладно вот такой :-))
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Яков Рудев
12:01
Все ничего только аммиак токсичен. Сколько народу от него откинет коньки если его массово внедрят в качестве массового топлива.
Европа продолжает бить по энергоносителям из РФ – цены на нефть растут, а закупка газа бьёт рекорды
Василий Сорокин
12:00
конечно же я не увидел Team Group Cardea Zero Z440 о котором ты говорил, когда приводил скин с днс какой ссд у тебя стоит. Так что уже вранье. И диски что подключены по юсб и это якобы в домашнем комп...
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Zorro
11:55
Скину но все равно не поверишь. 3шт 8тб стоят в доке.
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Зю
11:54
Ростелеком уже выдаёт новые роутеры?
NICT: Японские инженеры установили новый рекорд скорости передачи информации
Василий Сорокин
11:51
Так верить и нет смысла ты уже со своим враньем попался еще тогда, когда привел ссд со скростями 5000 а скины со скоростями 7400. И сейчас со скином системы которая на деле какой то сервак для видеона...
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Олег Ананьев
11:49
В науке все привязано к системе СИ. И да, согласно СИ скорость матрицы измеряется в. м/сек, а время отклика матрицы в сек.
«ВКонтакте» перешла на новый протокол HTTP/3, который позволяет существенно увеличить скорость доставки видеоконтента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем