При этом именно Россия продолжает получать сверхдоходы, пока европейцы платят за энергоносители дороже

После продолжительных дебатов и торгов 6 пакет антироссийских санкций был принят. Неясно, сколько получит Венгрия, и получит ли вообще хоть что-то. Ранее правительство этой страны требовало как минимум 15 миллиардов евро, но речь заходила и о 18 миллиардах. Скорее всего, даже если деньги и будут выделены, случится это очень нескоро, поскольку сегодня у богатейших стран содружества есть масса собственных проблем. В первую очередь стоит указать на продолжающийся рост цен на нефть. Неясно, каких последствий ожидали европейских лидеры, но сразу же после принятия санкций, чёрное золото подпрыгнуло до 124 доллара за баррель. Следом обвалились европейские биржи, ну а пока американские лоббисты празднуют, оппозиция в ужасе разводит руками.

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В Германии планируют снизить нагрузку на граждан за счёт снижения налогообложения. Предполагается, что государство будет компенсировать до 35% стоимости бензина и до 16% дизельного топлива. Это позволит улучшить ситуацию с доступностью конечного продукта на АЗС, но не решает главной проблемы: где брать сырую нефть. Эксперты отмечают, что долговременные контракты с РФ позволяли получать нефть по трубопроводу Дружба по выгодным ценам. Всегда можно было получить скидку, а стоимость отличалась в лучшую сторону не только от поставок СПГ, но и от танкерной нефти из других регионов. Уже этим летом европейцам придётся перекрыть вентиль с относительно недорогой нефтью. Очевидно, что бензин станет дороже, а широко разрекламированная субсидия окажется нивелирована экономическими коллизиями.

Но и это не самое странное. Так, уже несколько месяцев работают схемы, по которым нефть из российских портов перегружается в открытом море на иностранные танкеры, а после под новым названием поступает в ЕС. Получится, что Европа продолжит покупать российскую нефть, но уже дороже. Предельно точно на эту тему выразился бывший министр обороны Греции. По его словам, шестой пакет санкций вместо удара по РФ окажется критичным для ЕС, ведь Европа просто не готова к бензину по 5 евро за литр.

Неясно, на что ещё готовы европейские политики в попытке угодить кураторам из США. Подхватывать тему тайного раскола мы не будем, ведь вся власть над союзом в руках Германии, Италии и Франции, а там взяли долговременный курс на санкционное давление. При этом небольшие государства скромно предлагают повременить. Например, премьер Бельгии попросил о паузе перед тем, как переходить к седьмому пакету санкций.

Ну а пока весь мир пристально смотрит за тем, как Европа играет в санкции, сами европейцы активно наращивают закупки российского газа. Так, в мае в хранилища было закачано 15.6 миллиарда кубических метров. Это на 52% больше, чем в мае 2021, и является абсолютным рекордом за всё время. Эксперты отмечают, что это позволило увеличить запасы газа в хранилищах ЕС до 47.13%. При этом некоторые страны нарастили закупки больше, чем другие. Например, Португалия уже заполнила резервы на 92.49%, а Польша – на 94.61%. В Германии пока до выхода на предельные мощности далеко – 48.8%, во Франции дела с запасами обстоят лучше – 52.04%, ну а в Италии – 49.86%.

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Газпром полагает, что потребуется ещё как минимум три месяца активных закачек, чтобы выйти на необходимые 90%, которые позволят легко пережить зиму 2022-2023 годов. Ну а для выхода на привычные для европейцев нормы (2019 и 2020-е года) потребуется закупить немалые 52 миллиарда кубических метра. Источник 1, 2.