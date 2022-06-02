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Инсайдеры назвали предполагаемые цены на материнские платы AMD 600-й серии – B650E до $350
Экстремальная серия X670E может стоить дороже 500 долларов
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Этой осенью в продажу поступит новая линейка процессоров AMD. В прессу часто попадают данные о невероятных скоростях, но пока ни одного теста инсайдеры так и не опубликовали. Это значит, что мы можем полагаться исключительно на текстовые утечки, которые никогда не отличались высокой степенью достоверности. А вообще очень многие фанаты AMD забывают, что красные ещё два года назад сбросили маски, перестав притворяться лучшими друзьями геймеров. Желание заработать на покупателях стало таким очевидным, что в какой-то момент об этом даже заговорила Лиза Су, уверявшая нас в том, что в условиях дефицита полупроводников высокая маржа остаётся единственным способом для роста.

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Присмотритесь к рекомендованным ценам на процессоры текущей линейки AMD на момент выхода в 2020 году. Это уже российские реалии, при этом мы бы хотели обратить ваше внимание на тот факт, что как минимум год невозможно было встретить процессоры по таким ценам, а переплата достигала 10 и более тысяч рублей. Охладить пыл Лизы Су смогла только новая линейка процессоров Intel, ведь флагман Core i9-12900K оказался в некоторых тестах и быстрее, и дешевле своего конкурента Ryzen 9 5950X. Всё это уже начало забываться, ведь стоимость процессоров снижается, но на носу Zen 4, а значит мы ещё увидим несколько ценовых рекордов.

Стоимость процессоров крайне важна, но для многих геймеров ключевую роль играют и материнские платы. Кто-то хочет получить определённый интерфейс, присутствующий только на флагманском чипсете, тогда как другие предпочитают компромиссные решения. Вчера в прессу попала информация по предварительной стоимости материнских плат следующего поколения.

Как видите, флагманы, построенные на чипсете X670E, могут стоить как 300-400 долларов, так и дороже 500 вечнозелёных. В данном случае никаких претензий, ведь самые быстрые продукты не могут быть дешёвыми. Скоростные платы на чипсете X670 будут предлагать до 350 долларов, как и серию на B650E. В данном случае возникает много вопросов по поводу странного ценообразования, поскольку мы имеем дело с различными чипсетами. Не радуют и B650, которые могут стоить до 230 долларов, ну а бюджетные А620 пусть и стартуют со 100 долларов, но выйдут гораздо позднее.    

Ну и дабы вы не расслаблялись, представляя себе то, как вам удастся купить экстремальную материнскую плату за 350 долларов, приводим некоторые цены, озвученные компанией Gigabyte. Итак, самая прокачанная X670E Aorus Xtreme получила рекомендованный ценник в размере 500 долларов. Смело умножайте на два для жителей РФ или прибавляйте 200 евро для европейских покупателей. За X670E Aero D попросят 400 долларов, но здесь всего 1 разъём M.2 Gen 5, что для материнской платы такого уровня откровенно мало. X670E Aorus Master стоит 360 долларов, что примерно равно тому, сколько 2 года назад просили за X570S Aorus Master.

Почитать больше о ценах и спецификациях можно по ссылке. Радует наличие современных интерфейсов, ну а цены пока кажутся немного завышенными. Переводя всё это в российские реалии стоит признать, что геймеры из РФ заплатят очень высокую цену, если захотят собрать компьютер на базе процессоров AMD следующего поколения. Ну а больше информации об урезанных моделях с ценниками до 150 долларов мы увидим ближе к релизу.

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#материнские платы
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