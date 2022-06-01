Ryzen 9 5900X можно взять всего за 41 тысячу рублей

Есть категория людей, покупающая только самые мощные и дорогие компьютерные комплектующие. Что удивительно, среди этих ребят есть не только мажоры, которые просто обязаны менять начинку системного блока каждый год, но и обычные работяги. Кто-то берёт кредит, а после наслаждается самым быстрым компьютером последующие 4-5 лет. Другие нашли неплохое решение проблемы в виде постоянного обновления. Например, несколько лет назад вы позволили себе сборку на основе Core i9-10900K. Что же, в начале 2021 года вы заменили камень с материнской платой на Core i9-11900K, а уже к концу года вынуждены были брать Core i9-12900K. При этом эти каждый раз вы можно продать материнскую плату и процессор по довольно высокой цене, что позволяет не только всегда оставаться на пике скорости, но и тратить минимальное количество денег.

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Не так важно, по какой причине вы хотите купить флагман, также как не имеет значения, в ущерб чего вы планируете его купить, ведь сегодня мы нашли для вас несколько производительных камней с большими скидками. Первым кандидатом на покупку значится Core i9-12900KF. Что тут сказать: это самый быстрый процессор на планете (не считая лимитированной серии Core i9-12900KS), который потребует от вас огромных вложений. Так, вам потребуется достойная материнская плата и система жидкостного охлаждения. Без 32 Гб DDR5-5200 лучше вообще не планировать сборку, а в качестве видеокарты нужно брать хотя бы GeForce RTX 3080 Ti. Но это по бедности, ведь настоящие энтузиасты покупают только GeForce RTX 3090 Ti. Если вы готовы к подобны растратам, то мы предлагаем вам не раздумывать, ведь цена на Core i9-12900KF в последнее время неплохо просела.

Ryzen 9 5950X легко составит конкуренцию самому быстрому камню Intel в играх, а во многих приложениях даже выйдет вперёд. Вообще скорость и мощь – это далеко не самые главные особенности флагмана AMD. Всё дело в том, что сборка на его основе будет гораздо дешевле. К примеру, вам можно ограничиться материнской платой за 200 долларов на чипсете В550, оперативная память DDR4 стоит дешевле, ну а 16 ядер без всяких разгонов ставят в тупик все усилия синей команды. Учтите, что по сравнению с началом продаж цена Ryzen 9 5950X снизилась на 15 400 рублей.

Значительно дешевле Core i7-12700KF. Если вы спросите нашего мнения, то этот камень намного перспективнее более дорогих флагманов, по целому ряду причин. Так, сборка на его основе уже будет дешевле, но игровой потенциал от этого не снизится. Можно ограничиться оперативной памятью предыдущего поколения, а вместо этого взять видеокарту получше. Сценариев масса, а в итоге вы экономите деньги и нервы, ведь далеко не у всех есть 300 тысяч на системный блок.

Пожалуй, самым высоким потенциалом из всех процессоров нашего списка обладает Core i9-11900KF. Это прокачанный флагман прошлого поколения, цена на который выглядит намного привлекательнее, чем на Core i9-12900KF. А ведь в заботливых руках Core i9-11900KF способен с лёгкостью догнать новинку как в играх, так и в рабочих задачах. Скорее всего, в синтетике более новый флагман всё же окажется впереди, но вы хотите считать цифры или пользоваться процессором в реальных задачах? Ну а можно и вовсе проигнорировать все требования, установив Core i9-11900KF на недорогую материнскую плату, полностью отказавшись от разгона. В этом случае флагман продолжит радовать вас ультимативной производительностью за счёт тактовой частоты 5.3 ГГц, но обойдётся в разы дешевле.

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Ну и последний универсальный камень нашего списка – это Ryzen 9 5900X. Он также стоит дешевле рекомендованной цены на момент начала продаж и позволяет как собрать скоростную систему под разгон, так и обновить уже купленное несколько лет назад железо. Честно признаемся, если бы у нас сегодня стоял недорогой процессор AMD на сокете АМ4 со скромным чипсетом В450, то мы бы не задумываясь заменили его на Ryzen 9 5900X. Ryzen 9 5950X ощутимо дороже и почти не даёт прироста производительности в играх, ну а в обыденных задачах все эти апгрейды и вовсе не имеют никакого значения.