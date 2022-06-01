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Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
За те же 40 тысяч рублей можно взять GeForce RTX 2060
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Большинство покупателей геймерской продукции вообще ничего не знает о многолетнем противостоянии AMD и NVIDIA. Эти ребята просто хотят прийти в магазин и купить наиболее подходящую им видеокарту. Поскольку чаще всего мы ориентируемся на цену, то не исключены ошибки и досадные упущения. Например, сегодня на российский рынок графические чипы приходят из различных источников, а те или иные поставки сильно отличаются в цене. Это значит, что невнимательный покупатель может взять за 80 тысяч рублей не GeForce RTX 3070 Ti, а более скромную GeForce RTX 3060 Ti. Ну а поход в магазин не избавляет от ошибок, ведь там продавцы заинтересованы в том, чтобы вы купили менее скоростную модель за большие деньги.

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Мы продолжаем искать для наших читателей наиболее выгодные предложения на российском рынке, ну а начать предлагаем с GeForce RTX 3080 Ti. Если у вас есть лишние 200 000 рублей, которые вам ну просто некуда день, то смело берите GeForce RTX 3090 Ti, но разумный покупатель считает каждую тысячу рублей, ну а GeForce RTX 3080 Ti даёт аналогичный уровень производительности, поэтому мы не советуем переплачивать за эксклюзивность и титул самой быстрой видеокарты. Даже в разрешении 4К вам покорятся все игры на самых высоких настройках графики, ну а запас прочности такой, что даже через несколько лет можно будет наслаждаться картинкой с максимальным качеством.

Radeon RX 6800 XT немного медленнее, но главное достоинство этой видеокарты – это цена. Посудите сами: за 102 тысячи рублей вы получаете почти такой же уровень производительность, как у старших флагманов, но экономите немалые деньги. Ну а разница видна исключительно в синтетических тестах. Если у вас монитор с разрешением 2К, то разброс количества кадров в секунду между 120 fps и 110 fps вы просто не заметите. Не забывайте, что обе видеокарты потребуют от вас блок питания как минимум на 750 Вт. Дабы в будущем не менять блок питания, рекомендуем взять что-то брендовое на 850 Вт и выше. К сожалению, приходится констатировать, что курс на рост энергопотребления уже взят инженерами AMD и NVIDIA.

Изрядно сэкономить можно на покупке GeForce RTX 3060 Ti. Это мощная видеокарта, которая справляется со всеми играми в 2К на максималках. Владельцам мониторов с таким расширением вообще предлагаем не переплачивать лишние деньги. Здесь всё просто: сегодня вы вместо 61 тысячи отдали 101 тысячу, но получили всё те же максимальные настройки графики и стабильно выше 60 кадров в секунду. Вот только через два года выйдет ещё одно поколение графических чипов, а в итоге обе видеокарты будут медленнее середняков из 2024.

Самой выгодной видеокартой на сегодня стала GeForce RTX 2060. За 41 тысячу рублей вы получаете внушительный потенциал для игр в разрешении 1080р. Мы рекомендуем не экспериментировать с 2К, ведь мощи этой видеокарты для такого разрешения просто не хватит. В случае, если вы предпочитаете шутеры и нетребовательные онлайн-игры, то можно попытать счастья даже в 4К. Самым слабым местом GeForce RTX 2060 является небольшое количество видеопамяти, ведь 6 Гб для 2022 года уже мало.

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Примерно аналогичный уровень производительности гарантирует GeForce RTX 3050. Мнения относительно этого графического чипа разделились. Некоторые эксперты уверяют, что узкая 128-битная шина является бутылочным горлышком, поэтому в игровых сценах с большим количеством персонажей владельца GeForce RTX 3050 ждут сильные просадки. В то же время есть мнение, согласно которому сегодня важнее дополнительные 2 Гб видеопамяти. Напишите, что вы думаете по этому поводу, ну а мы добавим, что кроме всех описанных выше особенностей, GeForce RTX 3050 ещё и получила более современную архитектуру, поэтому имеет более высокий потенциал. А может нам просто хочется в это верить, ведь пока NVIDIA не была замечена в увеличении быстродействия видеокарт за счёт новых драйверов.

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#видеокарты #geforce rtx 3050 #оптимальные ценовые предложения #оптимальный
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Sheshenbek
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