14 июня необходимо провести выплату в размере 750 миллионов долларов

Представьте себе ситуацию: вы решили снять производственное помещение и выпекать пирожки с мясом, продавая их у ближайшего перехода. Допустим, вас даже не будет гонять полиция, ведь в данном случае нас интересует экономическая составляющая вопроса. Дело в том, что вы изначально планировали зарабатывать на выпечке пирожков, но тут выяснилось, что рядом стоит красивый ларёк, в котором продаются дешёвые булочки с мясом. Выбор у вас небольшой: можно скинуть цену, но тогда вы быстро уйдёте в минус, заменять мясо на картошку и лук вы не хотите, поэтому остаётся только развернуть маркетинговую компанию. Учтите, что вы уже одолжили у банка больше денег, чем могли себе позволить, но теперь вынуждены снова обратиться к кредиторам. В итоге у вас собственный ларёк, красивая вывеска, а по всему городу ходят студенты и школьники с вашей рекламой. Что бы вы не делали, выйти в плюс не получается, ведь у конкурента 50 точек по городу.

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Как вы понимаете в крупном бизнесе всё немного иначе, ведь там годами работающие в минус компании считаются успешными. Как так? Вот продали вы 1000 пирожков, но выручили денег на производство только 800 штук. После нескольких дней работы у вас не будет средств даже на покупку муки, но ежегодно теряющие миллиарды рублей компании продолжают получать кредиты. Ярким примером является интернет-магазин Ozon. Только за 1 квартал чистый убыток превысил 19.1 миллиарда рублей, тогда как даже в досанкционном 1 квартале 2021 года убыток составил 6.7 миллиарда рублей. Уже много лет руководство обещает выйти на безубыточность, но пока сделать этого не удалось. Ну а в результате над головой маркетплейса уже навис дефолт.

В данном случае причина не только в неэффективности работы, но и в санкциях, ведь 28 февраля американская биржа Nasdaq прекратила торги акциями российского маркетплейса, что запустило механизм, способный привести к дефолту. Дело в том, что ранее Ozon выпустил облигации на 750 миллионов долларов, полное погашение которых должно состояться в 2026 году. Вот только по американским законам, российская компания теперь обязана не только отдать сегодня все 750 миллионов, но и проценты по кредитам. Представители интернет-магазина уверяли, что сосредоточили на депозитных счетах 113 миллиардов рублей, из которых 80% в иностранной валюте, но из-за ограничений российского законодательства и западных санкций не могут перевести деньги кредиторам. Мало того, если выплату всё же провести, то это приведёт к внутренним проблемам, ведь Ozon ещё не вышла на безубыточность.

Эксперты отмечают, что технический дефолт может произойти уже в 14 июня, но пока точных данных на этот счёт нет. Есть мнение, что дефолт невыгоден в первую очередь западным кредиторам. Ни денег, ни собственности на иностранных счетах у маркетплейса нет, поэтому арестовывать там просто нечего. Вполне возможно, что будет заключён договор о реструктуризации, в рамках которого сроки перенесут на несколько лет. Но даже если прийти к общему знаменателю не удастся, то Ozon почти ничего не потеряет. Дефолт предполагает невозможность финансирования, но западные санкции и так запрещают это делать. Но куда хуже тот факт, что в случае дефолта маркетплейс вынужден будет объявить себя банкротом. Это сделает выплаты перед российскими кредиторами первоочередными, а западные инвесторы и вовсе никогда ничего не получат.

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Представители маркетплейса уверяют, что на работу интернет-магазина всё это не повлияет, ведь сегодня поставки идут из дружественных стран, а значит все дефолты, санкции и блокировки не являются критичными для отечественного бизнеса. Источник.