Результат выглядит удручающе и доказывает, что пока догнать американские компании у китайцев не получается

Нет никаких сомнений, что рано или поздно экономическое противостояние США и Китая приведёт к тому, что в Вашингтоне запретят поставки в Поднебесную современной электроники. Очевидно, что сегодня реализовать такой сценарий просто невозможно, поскольку эта самая электроника массово производится в Китае. Но это не значит, что нет причин для беспокойства. Intel инвестирует десятки миллиардов долларов в мощности на территории Северной Америки, не говоря уже о непрекращающихся попытках перенести производство на Тайвань, во Вьетнам и другие страны со стороны других полупроводниковых гигантов. Как единственно верное решение много лет назад была принята государственная программа импортозамещения.

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Стоит признать, что проходит она с массой проблем. Дело в том, что необходимо не просто создать видеокарту или процессор, но и сделать это быстро, ведь остальные участники рынка не сидят на месте. Например, даже если NVIDIA будет каждые два года увеличивать быстродействие своих графических чипов на 50%, то уже через четыре года получится внушительный прирост в 125%, а ровно через 8 лет чистая производительность вырастет в 5 раз. И в этом состоит главная трудность, ведь необходимо постоянно находиться на пике, конкурируя с теми, кто десятки лет выпускал высокотехнологичную продукцию, заработав сотни миллионов долларов. Ну а в результате что-то у китайцев получается неплохо уже сейчас, тогда как разработка других компонентов идёт с переменным успехом.

Сегодня в прессу попали тесты видеокарты, основанной на графическом чипе Zhaoxin Glenfly. Результаты в Geekbench выглядят провальными. Так, GPU набрал всего 579 баллов, тогда как старушка GeForce GTX 1650 может похвастать 38 000 баллами, что в 65 раз быстрее китайской новинки. Отдельно отмечается, что процессор и материнская плата были созданы инженерами китайской Shanghai Zhaoxin Semiconductor.

Процессор получил 8 ядер (без технологии многопоточности) и тактовую частоту до 2.7 ГГц. Также можно заметить 8 Гб оперативной памяти стандарта DDR4. Отдельно подчёркивается, что перед нами дискретная видеокарта Glenfly Arise 1020, получившая 20 вычислительных блоков и 2 Гб видеопамяти. Эксперты полагают, что причина таких скромных показателей может заключаться в неэффективном программном обеспечении. Разработчики просто не довели до ума драйверы, а конечный результат может оказаться как минимум на порядок выше.

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Даже если это и так, то пока китайский массовый рынок не способен тягаться с американскими аналогами. Потребуются годы, сотни миллиардов долларов и участие тысяч талантливых инженеров. И здесь возникает главная проблема, ведь Китай и без того активно переманивает западных учёных предлагая им высокие заработные платы. В связи с этим в США и Южной Корее ведут активную борьбу с подобными инцидентами, а значит доступ к научной базе у китайцев ограничен. Именно поэтому пока можно фиксировать глубокое многолетнее отставание, преодолеть которое крайне сложно.