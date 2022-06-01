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Флагманы AMD и NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6800 XT стоит всего 99 990 рублей
Radeon RX 6800 XT впервые за полтора года подешевела до 100 000 рублей
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3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
RTX 3080 Gigabyte за 100 тр - успей
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3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
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В последнее время на рынке полупроводников произошло слишком много противоречивых событий. Коронавирус и майнеры опустошили прилавки с видеокартами, а чипов для автомобилей всем почему-то не хватило. Немецкие автопроизводители начали выпускать машины с урезанным функционалом, а геймеры возненавидели перекупщиков, фермеров и вообще всех вокруг. Виталик Бутерин обещал нам PoS в 2021 году, но воз и ныне там. К счастью, курс Эфира пошёл вниз, что привело к снижению доходности майнеров. Ну а когда в ЕС и США видеокарты стали дешеветь, по России вдруг ударили санкции.

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Поставки видеокарт снизились, а цены снова пошли вверх. Когда мы с вами думали, что уже не увидим больше видеокарт в магазинах, рубль внезапно начал укрепляться, а правительство заговорило о параллельном импорте. Словом, нет никакого покоя. Если вы уже устали терпеть всё это безобразие, то самое время купить видеокарту без лишних ожиданий. Мы не станем вас убеждать в том, что цены упали до рекомендованных, ведь это не так. Вот только многие российские геймеры ждут уже два года. Нам кажется, что это ненормально.

Поскольку не все видеокарты одинаково выгодны, то мы предлагаем начать с GeForce RTX 3080. Это обновлённая модель, получившая прокачанный графический чип. По сути, это та же GeForce RTX 3080 Ti, имеющая идентичную производительность и одинаковое количество видеопамяти со скоростью 19 Гбит/с. А вот цена ниже. Сегодня прокачанный флагман с 12 Гб стоит всего 133 тысячи рублей. Если вы сомневаетесь, то стоит помнить, что нет ни одной игры, в которой GeForce RTX 3080 чувствует себе недостаточно быстрой. Если у вас есть такие деньги на развлечения, то видеокарта производства Palit будет долго радовать вас холодными зимними и тёплыми летними вечерами.

Вы же не думали, что мы оставим фанатов Лизы Су без видеокарты. Если вы готовы мириться с косыми взглядами секты Дженсена Хуанга, то нужно не раздумывая брать Radeon RX 6900 XT. Флагман AMD слегка отстаёт от GeForce RTX 3080 Ti, но стоит дешевле. Нам кажется, что разница в цене окупается менее впечатляющей трассировкой лучей, но у вас может быть своё мнение. В любом случае модель производства GIGABYTE получила отличную систему охлаждения и может похвастать высокой надёжностью.

Продолжаем бомбить по позициям NVIDIA. На очереди скоростная Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта абсолютно во всех играх обходит версию GeForce RTX 3080 на 10 Гб, но стоит 99 990 рублей. С нашей точки зрения, это самый выгодны флагман в нашем топе. Указанная выше сумма выглядит впечатляюще, но среди наших читателей есть энтузиасты, которые готовы платить и больше. Если вы давно мечтали о флагмане, но не могли позволить себе потратить на игры 200 000 рублей, то сегодня самое время взять Radeon RX 6800 XT за 100 тысяч.

На 10 тысяч дешевле стоит GeForce RTX 3070. Нам эта видеокарта кажется слишком дорогой, но у фанатов NVIDIA может быть свой взгляд на эту тему. Эта видеокарта не будет тянуть все игры в 4K@60fps на максимальных настройках графики, но мы и не ждём от неё подобных подвигов. Удел GeForce RTX 3070 – это стабильно высокое количество кадров в секунду в разрешении 2К. Если у вас именно такой монитор, то нет смысла переплачивать.

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Ну и последняя видеокарта, о которой мы поговорим – это Radeon RX 6750 XT. Напомним, перед нами слегка улучшенная модель, получившая скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. Это не принесло ощутимого прироста производительности, но и без этого Radeon RX 6750 XT отлично подходит для запуска игр в 2К. Благодаря скоростной видеопамяти AMD удалось догнать по быстродействию GeForce RTX 3070, значит и здесь красная команда предлагает более выгодное соотношение между ценой и производительностью.

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#видеокарты #radeon rx 6800 xt #оптимальные ценовые предложения
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