Пока получается только хуже, ведь санкции бьют по самим европейцам

Известно, что в морских портах на юге Украины сконцентрированы огромные запасы зерновых культур. Согласно официальным заявлениям Киева, это не менее 4.5 миллиона тонн, которые должны были быть вывезены в различные страны. Уже почти месяц США и ЕС ведут открытую борьбу не только за эти запасы, но и за другие, которые расположены в крупных зернохранилищах. Предполагается, что на экспорт могут поставить до 20 миллионов тонн, но как организовать вывоз всего этого пока не знает никто. Все доступные сухопутные каналы перегружены, а Европа медленно, но уверенно поглощает зерновые, принадлежащие украинскому народу. Кстати, здесь наших читателей ждёт правовая коллизия, ведь у каждого зёрнышка есть свой хозяин. Судя по той информации, что мелькает в прессе, больше 52% всех пахотных площадей принадлежат американским компаниям. Как всё это попало в руки к ребятам из США, большой вопрос, ведь всё это время официальной продажи земли просто не существовало. Ну и получается, что сегодня янки вывозят из Украины уже своё зерно, тогда как Европа пытается всеми усилиями перенаправить в свою сторону как можно больше ценного продукта.

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Эксперты не перестают говорить о скором начале продовольственного кризиса, но пока всё кажется относительно спокойным. Переговоры о разблокировании этих 4.5 миллиона тонн идут медленно. Европейцы на пару с правительством Украины сетуют на то, что суда с зерном не выпускают, ссылаясь на голодающих африканских детей. Неужели дядюшка Сэм действительно отправит всё это самым нуждающимся? Всё это нам ещё только предстоит увидеть, ну а пока есть любопытные комментарии Сергея Лаврова. Глава МИД РФ заявил, что российская сторона больше месяца назад гарантировала украинским судам беспрепятственный выход из портов. Ну а главная проблема заключается в минировании, ведь сегодня выйти из указанных выше портов просто невозможно. Неясно, была ли вообще составлена карта минных полей, но этот вопрос Лавров предлагает решать европейцам. Если там действительно хотят получить своё зерно, то могут заняться разминированием, хотя пока кроме масштабной пиар-компании там ничего не делают.

Если вы думали, что проблемы продовольствием – это все трудности, с которыми предстоит столкнуться жителям ЕС, то сильно ошиблись. Эксперты констатируют, что принятие 6 пакета санкций приведёт Европу к масштабному топливному кризису. Политики воодушевлённо рассказывали о планах отказаться от 90% российской нефти к концу 2022 года, но не представили решений, позволяющих компенсировать уход нефтяников из РФ. Страны ОПЕК заявили, что наращивать добычу не будет, поэтому остаётся только перенаправить в ЕС часть СПГ из ОАЭ.

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Получается, что принятые решения незначительно повлияют на российский экспорт, но ударят по экономике самой Европы. Уже завтра наступает первый день лета. Температура на градуснике растёт, а тёплая погода – это первый предвестник старта туристического сезона. Вот только это несомненно приведёт к росту потребительского спроса на нефть. Обычно с чёрным золотом проблем нет, но потеря 90% поставок из России – это настоящий кошмар для тех, кто осознаёт последствия надвигающегося кризиса. Сегодня Европа пытается подготовиться к грядущим переменам, но пока всё это выглядит смешно. Например, руководство ЕС предлагает ограничить максимальную скорость на дорогах общего пользования, что приведёт к экономии топлива. Также в планах субсидирование стоимости общественного транспорта и полный запрет передвигаться на собственном авто в крупных городах на выходных. Очевидно, что жители Европы будут чрезвычайно рады всем этим нововведениям, а особенно последнему. Самое любопытное, что на туристов всё это распространяться не будет, что только увеличит социальную напряжённость. Будем надеяться, что европейские политики будут придерживаться все правил, которые они введут для населения. Источники: 1, 2.