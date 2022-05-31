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Российские разработчики ПО подняли цены на отечественный софт на 20% из-за нехватки оборудования
Речь идёт о программном обеспечении кибербезопасности
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В марте стало известно об инициировании самой мощной серии хакерских атак на российские компании за всю историю существования интернета. Проблема оказалась настолько серьёзной, что в некоторых случаях требовалось несколько дней для нахождения эффективного решения. Даже сегодня проблем с киберзащитой предостаточно, а наиболее фанатичные структуры не прекращают взламывать российские государственные сайты и крупные компании. Основная часть хакеров уже ушла заниматься своими привычными делами, но бойцы невидимого фронта всегда могут вернуться.

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Поскольку политика импортозамещения уже несколько лет является ключевой государственной инициативой, то многие российские компании вышли из противостояния без видимых потерь. Ну а некоторые просто не были готовы оказывать сопротивление. Согласно официальным данным, на конец мая около 30% всех государственных структур активно переходят на российский софт, что позволяет справиться с большей часть проблем, ведь западные хакеры чаще всего не владеют достаточными для взлома отечественного ПО знаниями. А вот частный сектор сильно отстаёт. Приводятся следующие данные: только 15% всего ПО у коммерческих структур относится к отечественным разработкам.

Эксперты полагают, что есть несколько причин. Нельзя забывать о том, что специализированное программное обеспечение требует новую технику. Даже если отбросить финансовые вопросы, то в условиях санкций количество поступающих в страну компьютеров снизилось, а значит купить оборудования не так просто. Но и это не всё, ведь российские компании, специализирующиеся на кибербезопасности, внезапно подняли цены на свою продукцию.

Знакомые с ситуацией эксперты отмечают, что стоимость отечественного ПО увеличилась на 20%, при этом 58% потенциальных клиентов уже столкнулись с необходимостью платить больше за уже давно находящиеся на рынке решения. В качестве причины называется нехватка специализированного оборудования. Проблема в том, что часто программные комплексы поставляются вместе с железом. Российские аналоги производятся в недостаточном объёме, а западные недоступны. Потребители пишут, что поставщики настроены скептически и не готовы назвать даже примерные сроки выполнения своих обязательств вне зависимости от того, была ли проведена предоплата.

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Как закономерный итог: всё больше российских компаний теряют интерес к отечественным программным комплексам, а многие и вовсе игнорируют необходимость увеличения трат на киберзащиту. Это ставит компании под угрозу взлома, что подрывает всю систему информационной безопасности страны. Есть мнение, что поставки удастся наладить с увеличением роли параллельного импорта. Первые закупки уже пошли, а российские магазины начали получать электронику. Скорее всего, пока речь идёт исключительно о потребительских поставках. Эксперты констатируют, что острый дефицит наблюдается на рынке серверов и облачных хранилищ. Именно здесь наблюдается острая нехватка, что становится проблемой, поскольку немалая часть программного обеспечения имеет сервисную составляющую.

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