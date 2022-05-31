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Правительство РФ разработало схему выплат по госдолгу, позволяющую избежать технического дефолта
На самом деле всё не так радужно, как может показаться, но пока другого способа нет
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На конец мая 2022 года размер внешнего суверенного долга России составлял 453.5 миллиарда долларов. Это внушительная сумма, которая не является проблемой для бюджета и будет выплачиваться в течение длительного времени. Для сравнения, государственный долго США уже давно перевалил за 23 триллиона долларов, а многие эксперты полагают, что деньги никто не вернёт в полном объёме. По факту, американское правительство намерено брать новые долги с целью обслуживания текущих заимствований. Возвращаясь к РФ напомним, что проблемы с выплатой кредитов возникли ещё в марте, когда США заблокировали все средства государства на зарубежных счетах. Тогда было принято решение о временном разрешении осуществлять переводы с замороженных счетов, но 25 мая генеральная лицензия перестала работать, поэтому вопрос с дефолтом встал особенно остро.

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На этом фоне всё больше политиков сомневаются в целесообразности осуществления выплат по кредитам. Якобы, нужно поставить западных инвесторов перед фактом: либо США разблокирует счета для возврата всех средств России, либо денег не будет. Пока побеждает точки зрения, согласно которой выплаты всё же нужно осуществлять. Это объясняется тем, что рано или поздно глобальная напряжённость сойдёт на нет, а санкции отменятся. Предполагается, что выплаты в сложных условиях пойдут на пользу имиджу России, ну а отказ от обязательств приведёт к массе новых проблем. Так, если перестать платить по суверенному долгу, то это будет означать автоматический дефолт, что только усложнит торговые операции с теми странами, которые отказались присоединяться к санкциям.

Как стало известно, правительство РФ нашло временное решение, позволяющее избежать дефолта, выплачивая кредиторам причитающиеся им суммы. Идея состоит в использовании газовой схемы в обратном порядке. Напомним, сегодня страны ЕС вносят оплату за газ в российский банк, где ранее были открыты валютные счета. После этого банк самостоятельно конвертирует евро в рубли, в которых и происходит оплата. Покупатели получают газ, а Россия оплату в рублях (хотя и формально). Держателям российских ценных бумаг предложат открыть валютный и рублёвый счета в одном из российских банков. Центробанк переведёт все средства на рублёвый счёт, после чего будет происходить внутренняя конвертация, ну а инвестор просто получит доллары и евро по курсу.

По мнению министра финансов страны Антона Силуанова, даже если западные страны попытаются помешать осуществлению подобного механизма, то Россия сделает всё возможное для проведения платежей, оставаясь надёжным заёмщиком. При этом он подчеркнул, что первая подобная выплата будет проведена уже в июне. Существующие кредитные договора не позволяют использовать рубли для прямой оплаты госдолга. Силуанов подвернул, что никакого негативного влияния на граждан РФ подобная схема не окажет, но позволит избежать технического дефолта.

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Эксперты пока не высказывались на этот счёт, предпочитая дождаться официальной позиции государства. Очевидно, что предложенная схема грозит вымыванием из страны долларов, поскольку конвертация будет происходить исключительно виртуально. Это значит, что отказ США от продления лицензии для выплат по госдолгу с заблокированных счетов, оказался эффективным. Долларов в РФ действительно станет меньше, но у вас на этот счёт может быть собственное мнение. Именно поэтому отправляем вас в комментарии. Источник

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#санкции #экономика
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