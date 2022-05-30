Даже если в российском суде удастся доказать правомерность требований, у отделения Sony в РФ просто нет денег

Судя по всему, многие западные политики забывают, что мир за последние 30 лет сильно изменился. Мегакорпорации щедро раздавали всем вокруг условно-бесплатные услуги, рассказывая о равенстве и братстве, но стоило только американским властям щёлкнуть пальцами, как вся система рухнула. Сегодня мы наблюдаем полную беспомощность бизнеса. Сотни крупных компаний ждут разрешения вернуться в Россию, забывая, что на бумаге никто никому ничего не запрещал. Уже не так важно, насколько быстро беглецы будут возвращаться на российский рынок, ведь первые смельчаки заходят со сменой названия и юридического лица. Возможно, в сложившихся условиях это единственный выход, но есть и обратная сторона вопроса, касающаяся не экспорта товаров, а предоставления услуг.

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На первый взгляд кажется, что нужно незаметно вернуть все услуги, но сделать это не так просто. К примеру, Apple отключила возможность использования сисимы Apple Pay на смартфонах ещё и потому, что в США заблокировали оплату с помощью выданных в РФ карт. И всё же, даже если что-то подобное происходит, всегда нужно пытаться работать с потребителями, чего наотрез отказываются делать некоторые горячие головы. К числу самых яростных борцов с российскими геймерами относится Sony. Ещё в начале марта японская компания заблокировала поставки игровых консолей, а после остановила продажи в PS Store. В последнее время давление со стороны Sony перестало быть критичным, а у российских геймеров появилась возможность покупать новые игры и продлевать подписку с помощью виртуальных сертификатов. Для обычных пользователей такой способ представляет массу сложностей, а значит не решает общей проблемы.

В связи с явным ограничением функционала и намеренным ухудшением сервиса на территории РФ, в Хорошевский районный суд Москвы поступил коллективный иск, в рамках которого истцы требуют не только вернуть полноценную работу PS Store, но также оговаривают необходимость получения компенсации за моральный ущерб. Сумма довольно внушительная – 280 миллионов рублей, а количество обратившихся в судебную инстанцию составляет всего 28 человек. Это значит, что каждый из них намерен получить по 10 000 000 рублей. Сами пострадавшие объясняют такую сумму высокой стоимостью консоли PlayStation 5 в России.

На первый взгляд, дело кажется простым. Sony, как и любая другая иностранная компания, открывшая представительство в РФ, обязана подчиняться внутреннему законодательству. Так вот, там нет ни одного пункта, согласно которому разрешается вводить любые ограничения на основании той или иной политики государства и месте проживания пользователей. Но всё это верно до тех пор, пока мы обращаемся к закону о правах потребителей. На самом же деле существуют условия пользовательского соглашения, которые автоматически принимает каждый владелец игровой приставки. И вот там есть столь сложные и витиеватые формулировки, что доказать правомерность иска будет крайне затруднительно.

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Проще говоря, если суд станет на сторону истцов, руководствуясь законом о правах потребителей, то Sony придётся выплатить компенсацию. Не факт, что она окажется такой большой, но прецедент будет создан. Но суд может прислушаться к доводам ответчика, ссылающегося на форс-мажорные обстоятельства. В любом случае эксперты полагают, что даже если иск удастся выиграть, достаточных для выплаты компенсации средств московский офис Sony не имеет. Это вынудит обратиться по месту европейской прописки японской компании в Лондон, но в сложившихся политических условиях там могут даже не принять исковое заявление.