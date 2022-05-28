А вот платить за такую продукцию любители люкс-класса будут больше

Сегодня уже не секрет, что к нам приближается глобальный экономический кризис. Удар будет сильный, а в первую очередь пострадают страны, которые не успели или не захотели подготовиться к переменам. Эксперты утверждают, что страны-производители устали от диктата стран-потребителей. Последние решили, что они вправе устанавливать цены, указывая производителям что, сколько и кому продавать. Ну а если кто-то ведёт себя не так, как того требует союз демократов, то к нему прилетают правильные ракеты и армия свободы во главе с США. Ситуация в стране кардинально меняется, происходит цветная революция, а правительство делает разворот курса, всячески приветствуя западные ценности. Неясно, чем всё окончится на этот раз, но пока напряжённость только нарастает, а ни о каком союзе между производителями нет и речи. Стоит признать, что вместо договоров между собой, многие пытаются получить максимальные выгоды от разворачивающего противостояния, не осознавая, что рано или поздно демократическая революция придёт и к ним. Ну а пока прозрение медленно шагает по планете, мы вернёмся к ситуации в России.

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Известно, что люксовые товары пусть и не пользовались бешеным спросом, но всегда расходились стабильно между наиболее состоятельной прослойкой общества. Очевидно, что купить себе часы за 100 тысяч долларов или смартфон с инкрустированными брильянтами могут себе позволить немногие, поэтому процентное соотношение подобных товаров на рынке было крошечным. Неудивительно, что после введения санкций первыми покинули рынок именно люксовые бренды, продажи у которых сильно просели. Судя по всему, дети и внуки российских миллионеров очень сильно обеспокоены происходящим. Дошло до того, что комментировать ситуацию пришлось В. Путину. Президент заявил, что никаких препятствий для ввоза в Россию люксовых товаров не будет. По его словам, любители дорогостоящих автомобилей и другой продукции VIP-класса смогут привезти её в страну. Глава государства не сомневается, что эти ребята найдут лазейки, а значит «шестисотые Мерседесы» как ездили по дорогам, так и будут ездить. Ясно, что конечная стоимость подобных товаров увеличится, но для миллионеров это не такая уж и большая потеря.

Вообще многих граждан РФ волнует приближающийся дефицит товаров. Сообщается, что данная проблема беспокоит 28% жителей страны. 69% жителей страны полагают, что отечественные производители не только смогут занять опустевшие после ухода западных компаний ниши, но и наладить производство товаров для покрытия потребительского спроса. А вот с автомобилями всё не так радужно. В ходе опроса выяснилось, что только 50% респондентов верят в отечественный автопром, но в данном случае ситуация здесь гораздо сложнее, чем кажется.

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Недавно стало известно о снижении требований к производимым на территории РФ автомобилям. Это и рост выбросов, и отказ от подушек безопасности с антиблокировочной системой ABS. В такой сложно обстановке уже не до люксовых товаров, ведь всё больше производителей уходит с российского рынка. Не стоит забывать, что санкции бьют не только по потребителям в РФ. К примеру, та же Mercedes-Benz потеряла немалые 709 миллионов евро в результате сворачивания бизнеса в России. Сегодня западные компании бравируют тем, что продажи в РФ были минимальными, но на поверку выясняется, что гиганты лишились большого куска пирога, смириться с потерей которого не так легко. Источник.