А всё благодаря владельцу помещения, из-за которого инвестор вначале потерял 500 000 рублей

2021 год стал настоящим испытанием не только для геймеров, но и для тех, кто попытался заработать деньги с помощью майнинга. Эти люди решались на огромные инвестиции, покупая оборудование на сотни тысяч рублей, а некоторые даже на миллионы. Поскольку далеко не все готовы были поверить в возможность заработка на добыче криптовалют, то фермеров не так много. Хотя, здесь есть и другая переменная, ведь ASIC-майнеры подорожали в десятки раз. Конечному покупателю не так важно, случилось ли это из-за криптолихорадки, или всё дело в жадности перекупщиков. Эксперты отмечают, что, даже покупая оборудование по завышенным ценам, можно будет уйти в плюс через полтора года или раньше.

реклама

Во многом всё это будет зависеть от курса Биткоина, но в данном случае все эти моменты интересуют нас немного с другой точки зрения. Дело в том, что на канале популярного блогера и по совместительству майнера Серёги Солёного (Serega Soleniy miner) появилось весьма поучительное видео. Нам кажется, что оно позволит начинающим фермерам сделать правильные выводы. Как оказалось, несколько инвесторов решили стать самыми настоящими майнерами. Такое случается часто, но лишь немногие обладают нужными знаниями, позволяющими правильно распорядиться имеющимся капиталом. В данном случае парни обратились к специалисту, который в указанном помещении проложил проводку.

Если вы думали, что сделать это пара пустяков, то мы вас очень удивим, ведь созданная система на локации из ролика – настоящее произведение искусства. Мы рекомендуем вам всё посмотреть собственными глазами, ведь такое увидишь не каждый день. Даже не вникая в подробности ясно, что мастер потрудился на славу, вот только в этой истории есть и третья сторона. Оказалось, что будущие майнеры и арендаторы не согласовали условия с владельцем просторного помещения. Все стойки смонтированы, проводка проложена, но хозяин локации оказался недоволен работой, а после заявил, что не согласен выделить 600 кВт*ч, как просят арендаторы.

История приобрела трагический оборот. Инвесторы уже несколько месяцев согласовывают детали, но владелец наотрез оказывается идти на контакт. При этом этот товарищ продолжает исправно требовать оплату, угрожая отдать локацию кому-то другому. Серёга Солёный не знает истинных мотивов хозяина помещения, поскольку детали договора ему неизвестны. И всё же, будущие майнеры уже вложили в проект 500 000 рублей, но ещё даже не начали добывать Биткоины. Автор ролика констатирует, что, прежде чем что-то планировать, обязательно получите от владельца бумагу с подписью. Если вы договаривались на словах, то вас могут просто кинуть.

Поскольку вы уже прочли название материала, то ждёте хороший конец истории, и он есть. Дело в том, что проект завис на 3 месяца. Когда инвесторы планировали покупать ASIC-майнеры, то каждый из них стоил около 1 000 000 рублей. Было желание взять 40 машин. Что же, время идёт, локация простаивает, а в итоге оборудование подешевело в 2 раза. Получается, что ребята потеряли 500 000 рублей, но выиграли как минимум 20 миллионов рублей, которые можно потратить на покупку ещё 40 машин. Серёга Солёный не знает, чем всё завершится, и какие решения будут приняты. Мы полагаем, что парням прямо сегодня нужно искать новую локацию, быстро договариваться об аренде, но на этот раз уже на бумаге. Ну а после этого можно отправляться на вторичный рынок, пока мастер снова проведёт нужную проводку. Дело это не быстрое, ну а время есть, ведь оборудование подешевело.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -45% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 4000 в продаже за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 65тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU -50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке



