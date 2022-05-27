В настоящее время рассматривается пять различных названий, любое из которых может стать основным

Поскольку Россия далеко не первая страна, которая получила полный пакет западных санкций, то уже никого не удивляет, насколько лицемерной является политика крупных корпораций. На публику эти ребята заявляют о необходимости давления на тех, кто отказывается следовать демократическим путём, а в реальности спокойно реагируют на факты нарушения собственных же запретов. К примеру, несмотря на все уверения о полном прекращении продаж в РФ, такие компании как Apple и Samsung до сих пор не только не закрыли часть своих магазинов, но и исправно получают лицензии на новые устройства. Производители компьютерных комплектующих стараются упрямо не замечать новинки на российских прилавках, ну а уже набивший оскомину McDonald’s и вовсе утверждает, что все магазины были закрыты ещё в начале марта.

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Многие наши читатели удивятся, проходя мимо очередного заведения с характерным логотипом. Скорее всего, вам просто кажется, а вместо привычных бургеров там подают пельмени по-питерски. Ясно, что эпопея с McDonald’s ещё не завершена, поскольку уже вскоре состоится ребрендинг, в рамках которого новый владелец сети ресторанов сменит название. Отмечается, что в Роспатент уже поступили пять названий, каждое из которых может стать официальным. Давайте их перечислим: «Свободная касса», «Только так», «Тот самый» и «Весело и вкусно». Если вы внимательно читали, то могли заметить, что названий всего четыре, и в этом кроется главная уловка. Всё дело в том, что ранее в прессу уже попадала информация, согласно которой новые владельцы хотят сделать мягкий ребрендинг.

Если перевести это на понятный язык, то планируется оставить часть прежнего названия, добавив несколько букв, или сократив уже имеющиеся. Это позволит ощутимо сэкономить, а также оперативно заменить все логотипы по всем городам России. Ну а ключевой задачей будет попытка найти такое название, которое окажется созвучно существующему, не нарушая действующих патентов. Детали соглашения между сторонами журналистам не известно, но ранее сообщалось, что прямое использование золотых арок строго запрещено. Раскрыть пятое название в пресс-службе отказались. Судя по всему, именно оно и будет выбрано в качестве основного, но полной уверенности в этом утверждении у нас нет.

Предполагается, что наиболее простым решением станет логотип «Мс» с сохранением оригинальной цветовой палитры. Якобы, для поиска оптимального названия даже были привлечены специалисты по маркетингу из компании McDonald’s, одобрившие аббревиатуру. Источники сообщают, что новый покупатель сети ресторанов пытался использовать гуляющие по прессе названия, но все они оказались уже заняты другими юридическими лицами.

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Открытие ресторанов быстрого питания под новым брендом ожидается этим летом. Как мы уже писали выше, часть из них работает и сейчас, поэтому там ожидается просто смена вывески. Кстати, инсайдеры полагают, что с материнской компанией были согласованы договорённости по меню и другим товарным знакам. Это значит, что серьёзных изменений вы не увидите. Вполне возможно, что перечень блюд останется таким же, ведь 99% всего необходимого для работы McDonald’s производится в России. Источник.