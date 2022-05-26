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В Европе назревает дефицит энергоносителей, а в Болгарии допустили покупку газа за рубли
В Болгарии наконец заметили, что все вокруг уже покупают российский газ за рубли
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В конце апреля стало известно, что Польша и Болгария отказались вносить оплату за российский газ в рублях, что привело к полному отключению этих стран от поставок. Поскольку оба государства являются транзитными, то у них всё ещё остаётся возможность так называемых реверстных поставок. Механизм простой: вы отбираете газ по привычному каналу, но платите не прямому поставщику, а посреднику, который берёт себе часть денег. Именно так в последние годы закупала российский газ Украина, поддерживающая экономику Польши.

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Вообще всё это проблема местного населения, ведь ждать от государства субсидий в тяжёлых экономических условиях не приходится. Что до Болгарии, то в начале мая там заявили, что договорились о поставках СПГ из США. Руководство страны уверяло, что конечная цена будет даже ниже у трубного газа из России, но наотрез оказалось раскрывать стоимость журналистам. Нет никаких сомнений, что американцы не будут продавать газ ниже рыночной цены. А вообще стоит учесть, что там ещё в начале марта сказали, что готовы наладить поставки СПГ в Европу, но только с условием доплаты в районе 30%. Это позволит перенаправить потоки газа, которые сегодня идут в Азию. Получается, что речь идёт не о наращивании добычи, а о перенаправлении поставок, да ещё и по крайне высоким ценам.

Похоже, разум к политическому бомонду Болгарии начал возвращаться. Так, министр энергетики Александр Николов совершенно внезапно заявил, что принял поспешное решение, ведь нужно было вначале как следует изучить правомерность оплаты газа за рубли. Вполне возможно, что предложенная РФ схема не нарушает санкций. Министр энергетики уверен, что страны Европы должны быть солидарны и противостоять России единым фронтом. При этом он почему-то уверен, что Еврокомиссия рекомендовала не принимать участие в рублёвой схеме оплаты, поскольку она является прямым нарушением санкций.

А вот это уже звучит странно. Так, 14 мая Еврокомиссия пришла к выводам, что новая схема не нарушает ни одного пакета санкций, поэтому может осуществляться в полной мере. Все газовые компании ЕС вольны и дальше сотрудничать с Газпромом в соответствие с регламентом Еврокомиссии. Ну а дальше пошло по сценарию, ведь Германия, Италия и другие страны тут же начали открывать счета в Газпромбанке, тогда как Польша и Болгария оказались в числе проигравших. Тут уже не до единства и солидарности.

Эксперты отмечают, что всё это приведёт к целому ряду негативных последствий для Европы, ведь ЕС не только имеет ряд проблем с поставками газа, но и электричества. Ранее поставки остановились в страны Балтии, а недавно в Финляндию. Руководство европейских государств делает вид, что всё прекрасно, но в реальности назревает катастрофа. По мнению аналитиков, цена электричества вырастет к середине июня на 20%. При этом даже сегодня стоимость энергоносителей находится на крайне высоком уровне. К примеру, в некоторых странах цена за 1 мВт достигает 300 евро.

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Согласно прогнозам экспертов Citigroup, европейский регион заплатил за электричество 1 триллион долларов за 2022 год, тогда как в 2021 это было всего 300 миллиардов. Ну и не сбрасывайте со счетов проблемы с поставками нефти в Евросоюз. 6 пакет санкций всё ещё не принят, но некоторые страны не оставляют надежды уничтожить не только свою экономику, но и развалить содружество. Противоречия между странами увеличиваются, ну а предстоящий продовольственный и экономический кризис только подтолкнёт отдельные страны пойти на уступки РФ. Источник (1, 2). 

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#санкции #газ
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