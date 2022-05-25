Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Флагманы AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5900X стоит на 14 000р меньше рекомендованной цены
Core i9-12900KF стоит всего 55 000 рублей
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Когда в начале марта рубль начал укрепляться, российские магазины резко сбросили цены на компьютеры и комплектующие. Поскольку до этого они же эти цены резко взвинтили, то падение оказалось просто феноменальным. В неделю видеокарты теряли по 100 000 рублей, а процессоры дешевели на несколько тысяч чуть ли не каждый раз, когда вы обновляли страничку. К началу мая цены стабилизировались, после чего ритейлеры неохотно начали скидывать несколько тысяч рублей в неделю на отдельные товары. Поскольку курс рубля укрепляется, вариантов у продавцов просто нет, а значит мы ещё увидим большие распродажи с суперскидками.

реклама

Ну а пока это событие где-то маячит на горизонте мы с вами как следует рассмотрим цены на процессоры в магазине Ситилинк. Скажем честно, немалая часть скоростных камней раскуплена, поэтому нам даже пришлось совместить в один материал несколько сегментов, поскольку выбирать просто не из чего. К счастью, никуда не делся Core i9-12900KF. Перед вами цена на начало мая и текущая скидка. Как видите, процессор скинул 30% цены, а значит является крайне выгодной покупкой. Помните, что для столь мощного камня потребуется дорогая материнская плата, а в качестве оперативной памяти лучше взять перспективную DDR5.

Приятно радует Ryzen 9 5950X. Первые полгода это процессор стоил дороже 80 тысяч рублей, и только в 2021 году опустился до рекомендованных 74 тысяч рублей. AMD отказывалась скидывать на него цену, ну а сегодня мы видим, что флагман стоит всего 51 тысячу. Это на 13 тысяч дешевле рекомендованной цены, что очень неплохо. Напомним, Ryzen 9 5950X обладает ультимативным уровнем производительности. С разгоном у него не всё идеально, но с хорошей системой охлаждения можно добиться неплохих результатов. Учтите, что для этого вам не потребуется материнская плата за 500 долларов, а в качестве оперативной памяти можно взять почти народную DDR4-3600. Получится, что сборка компьютера на базе флагмана AMD будет дешевле аналогичной на Core i9-12900KF, а производительность окажется одинаковой.

Для тех, кто привык считать свои деньги, в Ситилинк лежит скоростной Core i9-11900KF. Это флагман Intel предыдущего поколения. Нам кажется, что фанатам синей команды стоит присмотреться именно к этому камню. Давайте разберём выгоды детально. Первое – вам не нужна жутко дорогая оперативная память DDR5. Второе – не потребуется не менее дорогая материнская плата, ведь подобные комплектующие для процессоров предыдущего поколения стоят дешевле. Третье – вы и вовсе можете не разгонять Core i9-11900KF. Да, с частью потенциала придётся распрощаться, но даже после этого флагман останется самим собой.

Фаворитом нашего материала становится Ryzen 9 5900X. Нам кажется, что это чуть ли не самый оптимальный камень на рынке. К примеру, если вы хотите собрать новую сборку, то вам вообще никто не мешает купить бюджетные комплектующие, а после добрать хорошую видеокарту. Система будет уступать разогнанному Core i9-11900KF, но вы потратите на неё чуть ли не в 2 раза меньше денег. Если у вас уже несколько лет трудится процессор AMD, то Ryzen 9 5900X позволяет одним махом усилить мощность системы без переплат и необходимости смены материнской платы. Подойдёт даже старушка А320. Ну и не забывайте, что по сравнению с начальной рекомендованной стоимостью, Ryzen 9 5900X стоит дешевле на 14 тысяч рублей.

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

А вот Core i5-12600K – это только новая сборка. С нашей точки зрения, Core i9-11900KF имеет больше потенциала, но вы вольны выбирать любой из этих камней. С мощной видеокартой разница в играх будет зависеть только от вашего желания инвестировать в компьютер. В чистом виде Core i9-11900KF быстрее, но за Core i5-12600K новая архитектура, а благодаря оперативной памяти DDR5 он и вовсе может показывать чудеса скорости.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #ryzen 9 5900x #оптимальные ценовые предложения #core i9-12900kf
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
Шина Infinity Fabric процессоров AMD Ryzen 7000 сможет синхронно работать с DDR5
Новый APU AMD Mendocino не подойдёт для игр, его RDNA 2 iGPU пригоден для решения базовых задач
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
23
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
12
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
3
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
11
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
25
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
60
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
4
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
73
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
5
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
16
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Представлен смартфон Realme GT Neo 3 512 ГБ
+
Xiaomi анонсирует семь смартфонов на базе чипа Snapdragon 8+ Gen1
+
Онлайн-экшен Sea of Thieves получит обновление, в котором сами игроки смогут повлиять на сюжет
+
Результаты в Blender нового AMD Ryzen 7000 вызывают вопросы
10
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
13
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
30
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
9

Популярные статьи

Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
10
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
47
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
144
Несколько способов заработка в интернете в 2022
16
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
41
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
23
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
17
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
22
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
25
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
2

Сейчас обсуждают

Euro-0
20:29
Не задохнись в выхлопе своего Евро-Обнулённого камаZла.
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Pavelshakh
20:29
у меня вторая ревизия. третья ревизия вроде как беспроводные, но это не точно
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
EFermi
20:29
Вообще с точки зрения практичности, за исключением тех, кому 24 гига памяти нужны для спец. целей, 3080Ti - наилучший вариант. Разница по куда-ядрам с 3090Тi меньше 10% (10240 fp32 против 10752 fp32).
EVGA предлагает GeForce RTX 3090 Ti со скидкой
Алексей Румянцев
20:28
спасибо конечно, но нет, мы уже один раз это проходили
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
Алексей Головин
20:28
Так он футбол развивал, а не хоккей)
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
Алексей Головин
20:27
Потому что общественное мнение населения развитых стран не оказалось на нашей стороне.
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
Ярослав Князев
20:27
Дык они на всех российских пабликах прописаны. Фейсбук же послали в далёкое путешествие. Там у них работа кончилась, а другого ведь ничего делать не умеют. Вот и лезят ))
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
Нешешбек
20:25
колонки какой ревизии?
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
Алексей Румянцев
20:25
не законным путём это каким? банки грабили?
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
demarkdj
20:25
Майнеры дрова обновлять если и будут, только когда появится новая линейка карт. А так выглядит как пук в лужу ради " чтобы напомнить о себе игрокам, типо про вас не забыли".
NVIDIA нанесла майнерам ответный удар, вернув видеокартам блокировку LHR с новым драйвером
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем