Core i9-12900KF стоит всего 55 000 рублей

Когда в начале марта рубль начал укрепляться, российские магазины резко сбросили цены на компьютеры и комплектующие. Поскольку до этого они же эти цены резко взвинтили, то падение оказалось просто феноменальным. В неделю видеокарты теряли по 100 000 рублей, а процессоры дешевели на несколько тысяч чуть ли не каждый раз, когда вы обновляли страничку. К началу мая цены стабилизировались, после чего ритейлеры неохотно начали скидывать несколько тысяч рублей в неделю на отдельные товары. Поскольку курс рубля укрепляется, вариантов у продавцов просто нет, а значит мы ещё увидим большие распродажи с суперскидками.

реклама

Ну а пока это событие где-то маячит на горизонте мы с вами как следует рассмотрим цены на процессоры в магазине Ситилинк. Скажем честно, немалая часть скоростных камней раскуплена, поэтому нам даже пришлось совместить в один материал несколько сегментов, поскольку выбирать просто не из чего. К счастью, никуда не делся Core i9-12900KF. Перед вами цена на начало мая и текущая скидка. Как видите, процессор скинул 30% цены, а значит является крайне выгодной покупкой. Помните, что для столь мощного камня потребуется дорогая материнская плата, а в качестве оперативной памяти лучше взять перспективную DDR5.

Приятно радует Ryzen 9 5950X. Первые полгода это процессор стоил дороже 80 тысяч рублей, и только в 2021 году опустился до рекомендованных 74 тысяч рублей. AMD отказывалась скидывать на него цену, ну а сегодня мы видим, что флагман стоит всего 51 тысячу. Это на 13 тысяч дешевле рекомендованной цены, что очень неплохо. Напомним, Ryzen 9 5950X обладает ультимативным уровнем производительности. С разгоном у него не всё идеально, но с хорошей системой охлаждения можно добиться неплохих результатов. Учтите, что для этого вам не потребуется материнская плата за 500 долларов, а в качестве оперативной памяти можно взять почти народную DDR4-3600. Получится, что сборка компьютера на базе флагмана AMD будет дешевле аналогичной на Core i9-12900KF, а производительность окажется одинаковой.

Для тех, кто привык считать свои деньги, в Ситилинк лежит скоростной Core i9-11900KF. Это флагман Intel предыдущего поколения. Нам кажется, что фанатам синей команды стоит присмотреться именно к этому камню. Давайте разберём выгоды детально. Первое – вам не нужна жутко дорогая оперативная память DDR5. Второе – не потребуется не менее дорогая материнская плата, ведь подобные комплектующие для процессоров предыдущего поколения стоят дешевле. Третье – вы и вовсе можете не разгонять Core i9-11900KF. Да, с частью потенциала придётся распрощаться, но даже после этого флагман останется самим собой.

Фаворитом нашего материала становится Ryzen 9 5900X. Нам кажется, что это чуть ли не самый оптимальный камень на рынке. К примеру, если вы хотите собрать новую сборку, то вам вообще никто не мешает купить бюджетные комплектующие, а после добрать хорошую видеокарту. Система будет уступать разогнанному Core i9-11900KF, но вы потратите на неё чуть ли не в 2 раза меньше денег. Если у вас уже несколько лет трудится процессор AMD, то Ryzen 9 5900X позволяет одним махом усилить мощность системы без переплат и необходимости смены материнской платы. Подойдёт даже старушка А320. Ну и не забывайте, что по сравнению с начальной рекомендованной стоимостью, Ryzen 9 5900X стоит дешевле на 14 тысяч рублей.

анонсы и реклама 3070 Ti за копейки - надо брать -40% на 3080 Gigabyte Aorus 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 -55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU -100000р на 3090 MSI Gaming X 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

А вот Core i5-12600K – это только новая сборка. С нашей точки зрения, Core i9-11900KF имеет больше потенциала, но вы вольны выбирать любой из этих камней. С мощной видеокартой разница в играх будет зависеть только от вашего желания инвестировать в компьютер. В чистом виде Core i9-11900KF быстрее, но за Core i5-12600K новая архитектура, а благодаря оперативной памяти DDR5 он и вовсе может показывать чудеса скорости.