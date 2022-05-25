А ещё в продаже появилась Radeon RX 6650 ХТ по очень привлекательной цене

Если вы отлично разбираетесь в поколениях и моделях видеокарт, то мы за вас очень рады, ведь вам не нужна ничья помощь при выборе подходящего графического чипа. В то же время, большая часть пользователей имеет по этой теме весьма условные знания. Все слышали о существовании NVIDIA, тогда как AMD больше известна производством процессоров. Что до более глубокой информации, то часто даже геймеры не знают о том, какая видеокарта у них работает внутри системного блока. И вот когда абсолютно не разбирающийся в видеокартах пользователь заходит на сайт, то в глаза ему бросаются только цены и непонятные цифры.

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Сегодня мы попробуем разобраться в вопросе покупки игровой видеокарты. При этом постараемся выбрать наиболее выгодную модель, которая не потребует от вас уж очень больших растрат. Начать стоит с Radeon RX 6700 XT. Не то чтобы эта видеокарта нам уж очень нравилась, но в своём ценовом сегменте она не имеет конкурентов. Radeon RX 6700 ХТ отлично подходит для игр в разрешении 2К, поэтому вы вполне можете ожидать от неё отличной скорости. В трассировке лучей Radeon RX 6700 ХТ проигрывает конкурентам из зелёного лагеря, но это общий недостаток графических чипов AMD текущего поколения. Если вы готовы мириться с подобными неудобствами, то нет ни одной причины отказать себе в удовольствии купить новенькую Radeon RX 6700 ХТ производства PowerColor.

Весьма недурно смотрится и GeForce RTX 3060 Ti. Это видеокарта немного медленнее Radeon RX 6700 ХТ, хотя в большинстве случаев многое будет зависеть от вашего процессора. Если это скоростной камень последнего поколения, то разницу можно будет увидеть. В случае, если у вас до сих пор трудится Ryzen 5 2600, то количество кадров в секунду в разрешении 2К будет почти одинаковым. Обычно GeForce RTX 3060 Ti стоит намного дороже, а её текущая цена объясняется большой скидкой в размере 40%. Это ещё один довод в пользу правильности выбора NVIDIA.

За 51 тысячу рублей можно купить самую примитивную модель на базе графического чипа GeForce RTX 3060. В данном случае очень многое зависит от того, где находится игровой компьютер. Если это отдельная комната, где кроме вас никого нет, то громкий гул кулера никому не помешает. А вот в случае, если это общая спальня, то ваши родственники не обрадуются шуму гигантской системы охлаждения на максимальных оборотах. Что до самой видеокарты, то она прекрасно справляется с любыми играми даже в 2К. Ну а на производительность громкий шум влияния не оказывает.

Ну а самый лучший выбор на 25 мая – это Radeon RX 6650 XT. Напомним, перед вами обновлённая модель удачного графического чипа, получившая скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. Это позитивно сказывается на сложных сценах, позволяя получить несколько дополнительных кадров в секунду без дополнительных переплат. Radeon RX 6650 ХТ на 10% быстрее GeForce RTX 3060, ну а обновлённая модель прибавила ещё 5%. Это значит, что мы крайне рекомендуем вам присмотреться именно к видеокарте производства AMD. Модель от GIGABYTE получила внушительную систему охлаждения, хотя внутри расположен нетребовательный энергоэффективный чип. Получается, что Radeon RX 6650 ХТ не только быстрее, но и гораздо тише.

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Сэкономить 5 тысяч рублей можно купив Radeon RX 6600. Нам кажется, что лучше доплатить, но вы вольны выбирать самостоятельно. В разрешении 1080р мощности Radeon RX 6600 будет достаточно, а вот потенциал гораздо выше у более дорогой Radeon RX 6650 ХТ. Может такое быть, что уже сегодня к обеду новинку раскупят, тем более что мы не знаем, в каком количестве данная модель доступна в Ситилинк в данный момент.