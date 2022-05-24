Кто победит в противостоянии флагманов? Давайте разбираться

Автор данного материала годами пользуется продукцией NVIDIA, считая её более выгодной с точки зрения цены и производительности. Очевидно, что у вас может быть иная точка зрения на этот вопрос, но в данном случае важно другое. Когда в 2020 году стало известно о намерениях AMD догнать и перегнать Дженсена Хунга, у всех разумных людей возникли исключительно позитивные чувства. Никто не сомневался, что NVIDIA порадует геймеров сверхскоростным флагманом, но участие в этом празднике жизни Лизы Су означало конкуренцию и снижение цен.

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Как вы знаете, не всем планам суждено было сбыться. Коронавирус на пару с дефицитом полупроводников положили на лопатки графический рынок, а майнеры свели на нет планы большинства геймеров. Весь 2021 год мы наблюдали нереалистичные цены, а порой даже за большие деньги ничего купить было невозможно, ведь окупаемость Эфира позволяла отбить инвестиции за 6 месяцев. Начало 2022 года криптовалюты встретили сильным падением, что привело к снижению ценников на видеокарты по всему миру. Что и говорить, ведь даже на российском рынке можно встретить GeForce RTX 3070 Ti за 80 тысяч рублей. Мы не будем говорить, что это дёшево, но ещё в январе купить этот графический чип дешевле 120 000 рублей было невозможно.

Что же, поскольку в 2021 году выявить победителя между флагманами NVIDIA и AMD не удалось, то обе компании решили выпустить по прокачанному суперфлагману. Первой на рынок вышла видеокарта GeForce RTX 3090 Ti. Её путь на компьютеры энтузиастов был долог и сопровождался сложностями с получением достаточного количества скоростной видеопамяти на 21 Гбит/с. Radeon RX 6950 XT вышла совсем недавно и пока даже не успела приехать на российский рынок. Необходимо отметить, что первая стоит 200 000 рублей (рекомендованная цена от 1999 долларов), ну а вторая – 1099 долларов. Сколько российские торговые сети будут просить за Radeon RX 6950 XT, мы не знаем. Но вернёмся к сути материала. Прошло время, а мы всё ещё не знаем, какой из графических чипов быстрее. Может пора проверить? Именно этим и решил заняться блогер с канала eTeknix. Давайте разбираться.

Что же, если попытаться столкнуть флагманы лоб в лоб, то победа окажется за GeForce RTX 3090 Ti. Есть всего несколько игр, где Radeon RX 6950 XT может рассчитывать на хорошие показатели, во всех остальных проектах уверенное поражение красной команде гарантированно. А теперь давайте обдумаем, действительно ли Лиза Су преследовала цель догнать и перегнать GeForce RTX 3090 Ti. Нам кажется, что задачи были немного иные, о чём говорит разница в цене. Вполне возможно, если бы действительно нужно было бы показать технологический прорыв, AMD его бы сделала, но в данном случае было решено доказать способность выпускать конкурентные продукты по низким ценам.

Есть ещё тесты в трассировке лучей, но проводить мы их не будем. С нашей точки зрения, это бесполезно, ведь в текущем поколении у AMD с этой технологией не задалось. Дадим возможность инженерам красной команды реабилитироваться, ведь для них это проба пера. Что до выводов, то мы рекомендуем настоящим ценителям скоростей купить GeForce RTX 3090 Ti. Всем тем, кто привык считать деньги, стоит присмотреться к Radeon RX 6950 XT.

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