Если так пойдёт и дальше, то вскоре цены начнут возвращаться к рекомнедованным

А какую видеокарту вы бы купили, если бы вас были лишние деньги? Скорее всего, многие наши читатели тут же начнут рассказывать о преимуществах флагманов, вот только эти ребята забывают о том, что самые дорогие и мощные видеокарты требуют соответствующих комплектующих. Предположим, что принесли вы домой новенькую GeForce RTX 3090, раскрыли свой пыльный корпус, а там просто нет достаточного количества кабелей питания. Сходили в соседний магазин электроники, купив несколько переходников, но и тут незадача, ведь флагманы требуют ещё и мощный блок питания. И это далеко не все сложности. К примеру, слабый процессор никогда не раскроет потенциал GeForce RTX 3090, а ведь есть ещё такая переменная, как разрешение дисплея. Пусть вы заменили блок питания, материнскую плату и процессор, но у вас всё равно остался скромный монитор 1080р.

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Как вы понимаете, геймеры, претендующие на GeForce RTX 3090, должны учитывать все за и против. Если у вас есть хотя бы одно слабое звено, помните, что вся система будет работать значительно медленнее, а вы только зря потратите деньги. Но если уж вы решили взять GeForce RTX 3090, то отговаривать вас от подобной покупки не будем, тем более что в Регарде лежит подходящая модель производства Gigabyte за 184 тысячи рублей. Это почти эталонная плата, поэтому смело берите её, ведь NVIDIA позаботилась об эффективности работы видеокарты даже в самых сложных условиях.

Фанатам AMD можем предложить Radeon RX 6900 XT. Если вы смотрите все презентации Лизы Су, с нетерпением ожидая каждого её выхода на публику, то эта видеокарта просто обязана попасть в ваши руки. Нам кажется, что у Radeon RX 6900 XT есть как положительные, так и отрицательные качества. К примеру, эта видеокарта явно уступает GeForce RTX 3090 в играх, но ведь и разница в цене огромна. Ещё больше Radeon RX 6900 XT разочаровывает в трассировке лучей. И снова стоит помнить, что пока эта технология не получила широкого распространения, а значит выбирать, какой из двух флагманов стоит купить, решать только вам.

Если вы не хотите из-за видеокарты брать в долг немалую сумму денег, то мы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3080 Ti. У Gigabyte получилась вполне достойная модель, получившая неплохое охлаждение и необычный дизайн. Покупать такую видеокарту нужно только под монитор с разрешением 4К. Если у вас 2К, то производительность GeForce RTX 3080 Ti будет излишня. Главным минусом данной видеокарты является небольшое количество видеопамяти. Согласитесь, что в 2022 году стыдно устанавливать во флагман всего 12 Гб.

Раз уж мы решили экономить, то продолжим это делать в другом ценовом диапазоне. Как видите, в результате укрепления курса рубля очень привлекательно выглядит GeForce RTX 3070 Ti. Это чуть ли не самая оптимальная видеокарта для 2К, которая будет тянуть все игры на максимальных настройках графики ещё много лет. Требования к блоку питания довольно велики, но сам графический чип намного холоднее флагманов, а значит и стабильнее. Это приятно скажется на шуме из вашего системного блока, ведь жутко перегревающаяся GeForce RTX 3090 нуждается в постоянном отводе горячего воздуха, а кулеры во время игры и вовсе вращаются на 50% и выше от максимальной скорости.

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Исключительно ради поддержания здоровой конкуренции предлагаем обратить внимание на Radeon RX 6800. Эта видеокарта может похвастать 16 Гб видеопамяти и почти всегда обходит GeForce RTX 3070 Ti в реальных играх. Также Radeon RX 6800 мене прожорлива, хотя для фаната Дженсена Хуанга всё это не имеет никакого значения. Мы предлагаем вам думать своей головой. Если для вас важнее скорость, то в данном случае выбирайте AMD, ну а для тех, кто не может жить без зелёной наклейки на корпусе – только NVIDIA.