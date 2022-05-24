Ryzen 5 5600X стоит на 7000 рублей дешевле рекомендованной цены на момент начала продаж

Чуть ли не каждый день из каждого утюга нам рассказывают о постоянных скидках. Можно подумать, что на носу Чёрная пятница, или какой-то постоянный праздник, вот только на самом деле всё немного иначе. Дело в том, что в марте рубль демонстрировал значительное снижение, что привело к росту цен на все группы товаров. Нужно признать, что на многие попавшие под санкции бренды до сих пор не вернулись на ранее занимаемые отметки, но это не значит, что всё так радужно, как нам говорят. Параллельный импорт ещё не заработал, а поставки серыми каналами недостаточны для покрытия спроса на досанкционном уровне. В некоторых случаях есть всего два выбора: либо ждать улучшений, либо переплачивать двойную цену.

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К счастью, рынок компьютерных комплектующих является приоритетным, поэтому поток товаров в страну не оскудевает. Мало того, мы каждый день видим открытие новых позиций, а значит количество геймерской продукции будет только увеличиваться. Прибавьте сюда укрепление рубля, и вы получите цены даже ниже, чем были на начало февраля. Стоит сделать небольшую ремарку, ведь тогда курс рубля был ниже, а значит в долларах цены даже подросли, но не забывайте, что пока централизованных поставок всё же нет.

Сегодня мы с вами обсудим оптимальные процессоры, которые можно на 24 мая встретить в магазине Ситилинк. На наш взгляд, правильным выбором будет покупка Ryzen 5 5600X. Это бодрый середняк с отличным потенциалом. Вообще насколько производительным окажется данный процессор, во многим будет зависеть от покупателя. Так, если у вас есть бюджетная сборка на Ryzen 5 1600, то путём замены на более новый Ryzen 5 5600X можно поднять количество кадров в играх на 20-30%. Ну а если вы решили собрать новый системный блок с хорошей видеокартой, не позабыв о разгоне, то пусть конечная стоимость системы и будет немного выше среднего, это позволит максимально приблизиться к флагманам. Обратите внимание на цену. Сегодня Ryzen 5 5600X стоит на 6000 дешевле рекомендованной цены на момент начала продаж, а текущая скидка впечатляет.

В руках настоящего профессионала недорогой Core i5-11600K может превратиться в настоящего монстра. Скидка доходит до 35%, а купив хороший комплект вы получите впечатляющую производительность. Возможностей системы будет достаточно для раскрытия любой видеокарты, а поскольку материнские платы старого поколения дешевеют, можно неплохо сэкономить и на этом компоненте.

Есть пользователи, которые предпочитают собирать новый компьютер исключительно на последнем поколении процессоров. Если денег немного, берите Core i5-12400F. Здесь нет разгонного потенциала, как нет и необходимости тратиться на дорогие комплектующие. Берите видеокарту за 30-40 тысяч рублей, а в итоге сборка будет вам стоить не так много, как с использованием процессора Core i5-11600K.

Экономные пользователи оценят преимущества Ryzen 5 5600G. Сам процессор проигрывает модели Ryzen 5 5600X, но уже включает интегрированную графику. Это позволит вам не тратиться на видеокарту, но только в том случае, если вы предпочитаете нетребовательные игры. Любителям World of Tanks Ryzen 5 5600G и вовсе заменит полноценную видеокарту, что позволит обойтись без необходимости покупки столь дорогой части современного компьютера.

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На десерт предлагаем присмотреться к Core i5-1140. На первый взгляд этот процессор вчистую проигрывает Core i5-12400F, но на самом деле это только так кажется. Дело в том, что, купив Core i5-1140, вы уже экономите полторы тысячи рублей. Прибавьте сюда откровенно бюджетную материнскую плату и встроенную графику. Да, в Ryzen 5 5600G интегрированная карта быстрее, но в данном случае мы говорим о продукции Intel. С нашей точки зрения, Core i5-1140 позволяет собрать самый недорогой игровой системный блок на 24 мая. Можно взять и дешевле, но тогда потери производительности будут куда выше.