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Zelot За пост начислено вознаграждение
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
Core i5-11600K стоит всего 22 тысячи рублей
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3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
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Покупка процессора только кажется простой задачей. На самом деле перед вами становится сразу несколько вопросов, найти ответ на каждый из нужно задолго до того, как вы определитесь с количеством оперативной памяти и даже видеокартой. Так, прежде всего нужно составить бюджет, больше которого вы не при каких условиях не станете тратить на новый компьютер. После того как вы здраво оценили свои возможности, стоит перейти к выбору процессора. И вот здесь вас поджидает первый подводный камень, ведь разница в цене между процессором с разблокированным и заблокированным множителем не такая уж и большая (например, Core i5-1260 и Core i5-1260К). Вот только инвестиции в первый будут минимальны, поскольку возможность для разгона отсутствует. А вот второй обязательно потребует продвинутую материнскую плату и оперативную память с низкими таймингами.

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Вообще это далеко не все сложности, но о других подводных камнях мы поговорим в другой раз, а пока рассмотрим наиболее выгодные процессоры на 24 мая 2022 года в магазине Ситилинк. Если уж зашла речь о правильном выборе, то мы бы предложили купить Ryzen 7 5800X. Это перспективный 8-яденик, обладающий отличным потенциалом. Вы можете собрать бюджетную систему, купив недорогую материнскую плату А320 и 16 Гб оперативной памяти прямиком и китайского подвальчика дядюшки Ляо. А можете воспользоваться разгонным потенциалом Ryzen 7 5800X, что позволит удерживать его тактовую частоту на максималках на постоянной основе. Для этого придётся раскошелиться на систему жидкостного охлаждения, ну а по поводу дорогой материнской платы и говорить не стоит. Кстати, никто не запрещает использовать Ryzen 7 5800X в качестве апгрейда, что позволит усилить ваш компьютер за счёт смены только одного лишь процессора.

Неплохим решением для бюджетной сборки с перспективой на будущее может стать Ryzen 7 5700G. Здесь главное преимущество заключается в интегрированной видеокарте, которая способна запускать большую часть игр. При этом, и сам процессор вполне неплох, а значит подкопив немного денег, можно докупить нормальную видеокарту, что сразу же повысит производительность компьютера. Согласитесь, что обновление комплекта материнской платы, процессора и видеокарты гораздо сложнее, чем покупка одной лишь видеокарты.

Фанатам Intel мы можем порекомендовать Core i5-12600. Этот идеальный камень для сборки нового компьютера без лишних вложений. Это значит, что вам не понадобится дорогая материнская плата, кулер уже лежит в комплекте, а оперативную память и вовсе можно взять любую, ведь разгон не работает. При этом, с хорошей видеокартой можно не переживать о проблемах с просадками, ведь Core i5-12600 обеспечивает отличную производительность по демократичной цене.

На пару тысяч дешевле есть Core i5-12500. Некоторые блогеры уверяют, что этот процессор почти аналогичен по скорости с Core i5-12600, но менее требователен к системе, включая блок питания. Со своей стороны можем заметить, что это холодный камень с неплохим потенциалом, но стоит ли экономить 2 тысячи рублей, это уже ваш выбор.

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RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
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Самый выгодный камень в текущем обзоре – это Core i5-11600K. Так, он однозначно быстрее Core i5-12500 в любых задачах, но стоит дешевле. Но это только в стоковом варианте, когда вы решите остановиться на бюджетной материнской платой. В случае же, если вы захотите немного вложиться в свой компьютер, то благодаря разгонному потенциалу и вовсе можно получить гораздо более продвинутую систему, чем любая из указанных выше. Нам кажется, что это уже дело каждого пользователя, какой сценарий использовать. Что бы вы не выбрали, быстродействия Core i5-11600K будет достаточно для решения любых задач.

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#процессоры #ryzen 7 5800x #оптимальные ценовые предложения
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От меньшего техпроцесса, в любом случае, профит должен быть, тем блок Soc, уже на 6нм, а не на то ли 12нм, то ли14нм, точно не помню, как это есть в Райзен 5ххх
Стало известно, какое охлаждение AMD использовала для разгона процессора Ryzen 7000 до 5.5 ГГц
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