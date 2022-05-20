Ryzen 7 5800X ещё никогда не стоил дешевле 30 000 рублей

Если вам кто-то сказал, что мощный игровой компьютер должен стоить очень дорого, то вас либо хотят обмануть, либо говорящий это и сам ни в чём не разбирается. Первое, что нужно понимать: основную часть затрат в геймерской сборке оттянет на себя видеокарта. Разбейте ваш бюджет ровно на две части, что позволит вам сориентироваться в вашей платёжеспособности. В случае, если на флагманскую сборку денег нет, не стоит останавливаться на полпути, ведь правильный выбор процессора позволит купить всё необходимое здесь и сейчас. Никаких кредитов и ожиданий, тем более что у нас на глазах происходит стремительное снижение цен на компьютеры.

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Поскольку цены падают ежедневно, то уже через несколько дней вы можете увидеть представленные в нашем материале процессоры немного дешевле. Обычно, резкие перепады случаются в ходе большого завоза, так что просто следите за нашими новостями. Ну а начать мы предлагаем с Core i7-11700KF. Кто вообще сказал, что нужно покупать процессоры последнего поколения? С нашей точки зрения, наиболее выгодными остаются производительнее камни прошлого поколения. Логика здесь простая: скидки на подобные предложения всегда больше, чем на новинки, а значит цена уже ниже рекомендованной на момент начала продаж. Поскольку наращивание реальной производительности идёт медленно, то и разница между поколениями будет на такая большая. Ну и не стоит сбрасывать со счетов ощутимо подешевевшие материнские платы для уходящих с рынка процессоров. Всё это делает Core i7-11700KF крайне выгодным, ведь он прекрасно себя покажет как в составе недорогой сборки, так и в случае, если вы решите потратиться на качественный комплект, оставив большой задел для разгона.

Ну а мы рекомендуем не зевать, ведь Ryzen 7 5800X стоит настолько низко, что впору взять тряпочку и протереть дисплей. Смотрите, официальная цена для российского рынка на начало продаж стартовала с 41 тысяч рублей. Вот только даже на конец февраля стоимость Ryzen 7 5800X была на пару тысяч выше. Сегодня за скоростной камень просят всего 30 тысяч рублей, что на 11 тысяч дешевле. Надеемся, что вы прекрасно знаете о том, как распорядиться этим процессором, ведь он хорош как в качестве новой сборки, так и подходит для простого апгрейда с заменой на ваш старый Ryzen 5 1600.

Не менее привлекательно выглядит Ryzen 7 5700G. Учтите, что это решение 2 в 1, предполагающее как мощный процессор, так и самую быструю интегрированную графику. Играть во все игры в 1080р не получится, но по сравнению с конкурентами, возможности намного больше, а популярные онлайн-шутеры и даже World of Tanks будут идти без проблем. Ну и не забывайте о цене, ведь ещё никогда на нашей памяти Ryzen 7 5700G не стоил так дёшево. А ведь всё это проделки роста курса национальной валюты.

Для новой недорогой игровой сборки мы предлагаем взять Core i5-12600. В играх с видеокартой уровня GeForce RTX 3060 в разрешении 1080р вы получите максимальную производительность, ну а сам камень заведётся даже на бюджетной материнской плате. И не забудьте, что у Core i5-12600 есть пара козырей в рукаве. Например, благодаря принадлежности к серии Alder Lake он может похвастать высоким игровым потенциалом, ну а тактовая частота 4.8 ГГц только дополняет комплект достоинств. Купите недорогую систему охлаждения, ведь отсутствие разгонного потенциала исключает необходимость мощного кулера.

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Core i5-11600K – это прямая противоположность Core i5-12600. Мы бы предложили покупать такой процессор только тем, кто готов потратиться на хорошую материнскую плату. Если у вас есть лишние деньги, то Core i5-11600K будет намного быстрее более дорогого Core i5-12600 как в играх, так и в рабочих задачах. Да, вложения потребуются, но это уже удел энтузиастов и выбор каждого нашего читателя.