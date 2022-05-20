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Российские миллиардеры намерены снять санкции, поскольку они введены с нарушением законов ЕС
Судя по всему, политики ЕС даже не знали, что нарушили собственные законы
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Санкции – это одна из самых сомнительных и неэффективных процедур, которые только могут применяться против частных лиц и государств. У нас есть свидетельства того, как отдельные страны уже много десятилетий живут под жесточайшим гнётом санкций, но до сих пор не склонили головы перед западными демократиями. Очевидно, что не все хотят идти в одном ритме с США, и мы даже не будем рассматривать причины, ведь у каждой страны есть своя история. Никто не сказал, что лидеры опальных стран – это невинные овечки, которые добры к своим гражданам. Скорее нет, ведь многие из них коррумпированы и являются тиранами, вот только никто не давал права правительству США решать судьбы народов.

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Как бы там ни было, но уже много лет весь мир живёт по американским законам. Любому незнакомому с таким ходом вещей человеку это может показаться странным, но американцы вручили себе право решать всё за всех, ну а там, где подкуп, уговоры и угрозы дают сбой, в дело вступают местные патриоты, руками которых совершаются цветные революции. И вот здесь мы и подходим к самому ключевому вопросу международного права. Дело в том, что есть масса сложных подзаконных актов, в рамках которых тот же Евросоюз может заблокировать активы частного лица или компании. Мало того, политики могут только инициировать обращение в судебные инстанции, после чего истец должен получить право доступа к обвинению и предоставить позицию по защите личных интересов.

В рамках пяти последних пакетов санкций ничего подобного не происходило. Европейские политики просто отняли имущество российских граждан, нарушив массу собственных законов. Вполне возможно, что эти ребята настолько некомпетентны, что даже не в курсе сложных процедур, а может так сильно хотели угодить американцам, что сознательно пошли на противоправный акт. Как бы то ни было, но первая ласточка от одного из российских миллиардеров уже прилетела прямиков в ЕС. По словам адвокатов, представляющих интересы миллиардера Андрея Мельниченко, санкции не просто неправомерны, но и вступают в конфликт с правами частной собственности, которые считаются основополагающими для Европы.

17 мая миллиардер обжаловал введённые против него санкции. В данный момент иск подан в адрес Общего суда Европейского союза, а позиция юристов опирается на существующее законодательство этого объединения. Проще говоря, если будет создан прецедент, и миллиардер добьётся снятия санкций, то за ним потянутся и все остальные, при этом сами санкции будет признаны противоправными и принятыми с нарушением всех процедур. В то же время, если суд встанет на сторону политиков ЕС, то вопросов относительно правовых основ Евросоюза не останется.

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Отметим, что Андрей Мельниченко не единственный из попавших под санкции российских миллиардеров, подавших иски в европейские инстанции. Так, 28 апреля это сделал Алишер Усманов, 6 мая – Алексей Мордашов, а 9 мая – Генадий Тимченко, ну а 17 мая – Дмитрий Пумпянский. Нет никаких сомнений, что число исков будет расти, ведь о подготовке к судебному процессу объявили и другие миллиардеры. Эксперты отмечают, что борьба с санкциями – это крайне дорогое предприятие, ведь разбирательство может затянуться и стоить немалые 10 миллионов долларов. Нет никаких сомнений, что в случае выигрыша миллиардеры получат больше, но пока говорить об исходе дела слишком рано. Источник.

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#санкции
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