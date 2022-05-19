А вот сложность Биткоина повышается медленно, хотя эта криптовалюта считается более стабильной в случае наступления криптозимы

Большинство всех майнинговых ферм, занимающихся добычей цифровых активов, настроено на получение Эфира и Биткоина. Остальные монеты – это лишь крохи с барского стола, а фермеры, которые занимаются подобными глупостями – это энтузиасты. Поскольку в последнее время крипторынок штормит, многие эксперты ожидали, что майнеры начнут избавляться от дорогостоящего оборудования, а сложность сети значительно упадёт. О том, как на самом деле обстоят дела, мы поговорим немного ниже, но у нас также есть мнение аналитика, который уверен в том, что никто ничего продавать не будет.

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И здесь важно понимать, кто вообще занимается добычей Биткоина. Если вы посмотрите на график сложности за год, то увидите, что за это время показатель почти не увеличился. Это значит, что костяк сети составляют люди, инвестировавшие сотни тысяч долларов и даже миллионы в оборудование больше года назад. Получается, что большинство майнеров уже отбило вложения, а значит сегодня эти люди работают в плюс. А это уже проблема, ведь они создали себе неплохую финансовую подушку, способную обеспечить их наличными длительный срок. Не стоит упускать из внимания и тот факт, что есть большая разница между ценой на электричество в разных странах. Например, в Германии за 1 кВт придётся отдать 0.30 евроцентов, тогда как в России можно найти регионы, где у вас попросят всего 0.04 цента. Несложно понять, что проживающий в таком месте фермер будет уходить в плюс даже если курс Биткоина опустится ниже 10 000 долларов. В Европе многие фермеры начнут работать на розетку уже при цене в 15 000 долларов, но вы ведь не забыли о существовании финансовой подушки? Как видите, сложность добычи Биткоина восстанавливалась долго, но и сегодня этот показатель растёт медленно. Эксперты полагают, что достаточно того, что сложность увеличивается, ведь курс криптовалюты снижается 5 месяцев подряд.

А вот с Эфиром все иначе. Благодаря тому, что стоимость видеокарты гораздо ниже профессионального ASIC-майнера, после обрушения курса летом 2021 года, сложность быстро восстановилась. Это было сделано силами небольших фермеров, на руках у которых находилось несколько ригов или даже меньше. Ясно, что и здесь есть промышленные майнеры, но в отличие от Биткоина сложность Эфира увеличилась за прошедший год ровно в 2 раза. И вот здесь самое время взглянуть на ещё один график.

Как видите, в последнее время Эфир сильно подешевел. Казалось бы, майнеры должны бросить добычу и начать распродавать свои видеокарты. Вот только ничего подобного не происходит есть мнение, что сегодня фермеры, копающие Эфир, хотят заниматься добычей криптовалюты до последнего. Это значит, что многие продолжают верить в потенциал цифровых активов. Дрогнут ли нервы у этих ребят после того, как Эфир упадёт ниже 1500 долларов за монетку, мы не знаем, ведь часть фермеров хочет дождаться перехода криптовалюты на PoS. Ожидается, что после этого Эфир резко начнёт дорожать, получив огромные инвестиции.

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Ну а пока Биткоин потребляет электричества больше, чем Тайланд, а сложность добычи медленно, но уверенно растёт. Темпы не такие высокие, как у Эфира, но и цены на оборудование для майнинга на порядок выше, чем на видеокарты. Возможно, именно поэтому мы не видим всплеска активности, ведь позволить себе потратить 15 тысяч долларов на ASIC-майнер могут немногие. Эксперты полагают, что до тех пор, пока цифровое золото не упадёт до 8000 долларов, ожидать массового снижения мощности не стоит. Источник.