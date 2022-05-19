Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнеры продолжают скупать видеокарты несмотря на приближение PoS и резкое падение курса Эфира
А вот сложность Биткоина повышается медленно, хотя эта криптовалюта считается более стабильной в случае наступления криптозимы
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

Большинство всех майнинговых ферм, занимающихся добычей цифровых активов, настроено на получение Эфира и Биткоина. Остальные монеты – это лишь крохи с барского стола, а фермеры, которые занимаются подобными глупостями – это энтузиасты. Поскольку в последнее время крипторынок штормит, многие эксперты ожидали, что майнеры начнут избавляться от дорогостоящего оборудования, а сложность сети значительно упадёт. О том, как на самом деле обстоят дела, мы поговорим немного ниже, но у нас также есть мнение аналитика, который уверен в том, что никто ничего продавать не будет.

реклама

И здесь важно понимать, кто вообще занимается добычей Биткоина. Если вы посмотрите на график сложности за год, то увидите, что за это время показатель почти не увеличился. Это значит, что костяк сети составляют люди, инвестировавшие сотни тысяч долларов и даже миллионы в оборудование больше года назад. Получается, что большинство майнеров уже отбило вложения, а значит сегодня эти люди работают в плюс. А это уже проблема, ведь они создали себе неплохую финансовую подушку, способную обеспечить их наличными длительный срок. Не стоит упускать из внимания и тот факт, что есть большая разница между ценой на электричество в разных странах. Например, в Германии за 1 кВт придётся отдать 0.30 евроцентов, тогда как в России можно найти регионы, где у вас попросят всего 0.04 цента. Несложно понять, что проживающий в таком месте фермер будет уходить в плюс даже если курс Биткоина опустится ниже 10 000 долларов. В Европе многие фермеры начнут работать на розетку уже при цене в 15 000 долларов, но вы ведь не забыли о существовании финансовой подушки? Как видите, сложность добычи Биткоина восстанавливалась долго, но и сегодня этот показатель растёт медленно. Эксперты полагают, что достаточно того, что сложность увеличивается, ведь курс криптовалюты снижается 5 месяцев подряд. 

А вот с Эфиром все иначе. Благодаря тому, что стоимость видеокарты гораздо ниже профессионального ASIC-майнера, после обрушения курса летом 2021 года, сложность быстро восстановилась. Это было сделано силами небольших фермеров, на руках у которых находилось несколько ригов или даже меньше. Ясно, что и здесь есть промышленные майнеры, но в отличие от Биткоина сложность Эфира увеличилась за прошедший год ровно в 2 раза. И вот здесь самое время взглянуть на ещё один график.

Как видите, в последнее время Эфир сильно подешевел. Казалось бы, майнеры должны бросить добычу и начать распродавать свои видеокарты. Вот только ничего подобного не происходит есть мнение, что сегодня фермеры, копающие Эфир, хотят заниматься добычей криптовалюты до последнего. Это значит, что многие продолжают верить в потенциал цифровых активов. Дрогнут ли нервы у этих ребят после того, как Эфир упадёт ниже 1500 долларов за монетку, мы не знаем, ведь часть фермеров хочет дождаться перехода криптовалюты на PoS. Ожидается, что после этого Эфир резко начнёт дорожать, получив огромные инвестиции.

анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

Ну а пока Биткоин потребляет электричества больше, чем Тайланд, а сложность добычи медленно, но уверенно растёт. Темпы не такие высокие, как у Эфира, но и цены на оборудование для майнинга на порядок выше, чем на видеокарты. Возможно, именно поэтому мы не видим всплеска активности, ведь позволить себе потратить 15 тысяч долларов на ASIC-майнер могут немногие. Эксперты полагают, что до тех пор, пока цифровое золото не упадёт до 8000 долларов, ожидать массового снижения мощности не стоит. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
В РФ появится закон, разрешающий конфисковывать криптовалюты со счетов граждан страны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
11
Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
16
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
121
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
145
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
104
Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 14 000р ниже рекомендованной цены
12
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
31
В магазинах РФ прошло очередное снижение цен на видеокарты
7
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
2
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
12
Геймерские видеокарты в РФ становятся доступны обычным геймерам – Radeon RX 6600 со скидкой 20 000р
25
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
Защищённый Doogee S98 Pro получил скидку $100 – тепловизор, ночное видение и инопланетный дизайн
2
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
26
Бюджетные процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
7
Боевым кораблям США запретили разгоняться выше 15 узлов из-за трещин в корпусах
5
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
9
Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел поражение на местных выборах из-за своей позиции по Украине
52
Технология масштабирования AMD FSR 2.0 оказалась работоспособна на встроенной графике Intel
1

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
41
Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления
37
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
21
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
6

Сейчас обсуждают

Alex23
17:59
аххахахах вот вам мозги там промывают, правильно арестович говорил что у хохолов газ в голове и туда любое говно можно закачать🤣👍
Совет директоров Twitter решил не искать других покупателей после начального предложения Илона Маска
OverLD
17:59
Будет то же, что и с рутубом :D
«ВКонтакте» объявила о запуске «VK Мессенджер» — отдельного мобильного приложения для общения
ахахах
17:59
расходись провальщик херов
Российские компании придут на замену американским брендам – узнаваемый вкус по сниженной цене
Rey.B.
17:56
Официальный статус убьёт майнеров. Т.к. платить налоги придётся с любого повышения курса. И при падении, никто возмещать потери не будет.. Сдаётся мне, 90% вложений в криптовалюты выполнены "агрегато...
Мантуров: рано или поздно в России легализуют криптовалюту
ахахах
17:56
такие простыни за так небудешь копипастить,как в тех коментах к статье
Российские компании придут на замену американским брендам – узнаваемый вкус по сниженной цене
__Вежливый NLAW
17:53
Нет, не работа. Хобби. Но это ж заглот ныл что за его счет живут а не я.
Российские компании придут на замену американским брендам – узнаваемый вкус по сниженной цене
Леди Яга
17:53
Вот доставка с али за 10 дней, так что хватит ныть
10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
mistergrim
17:53
Херасе ценник. За эти деньги можно б/у PS2 купить и наставить туда эмуляторов чего угодно.
Из-за ухода PlayStation россияне переходят на 8 и 16-битные игровые приставки Sega и Dendy
ахахах
17:51
а то что ты щас делаешь-это неработа
Российские компании придут на замену американским брендам – узнаваемый вкус по сниженной цене
Эовейн Триада
17:51
Ищет отлично, разницы нет. Разница только если что-то политическое: яндекс ищет честно, предлагает всё, а Гугл только либеральную и американскую пропаганду и фейки с Украины.
Российское подразделение Google инициирует банкротство
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем