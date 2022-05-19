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Цены на видеокарты стремительно снижаются в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 38 700р
Radeon RX 6800 XT уже можно купить за 100 000 рублей
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

Обычно, когда мы говорим о выборе наиболее оптимальной видеокарты на рынке, наши читатели просто получают тут или иную информацию без возможности сравнения. Сегодня у нас небольшой эксперимент, ведь тема завышенных цен на отдельные бренды нас интересует уже давно. Логика здесь следующая: у вас в кармане лежат 100 тысяч рублей, а на полке вы видите 20 видеокарт, которые могут вам подойти по цене. Многие неопытные пользователи просто выбирают самую дорогую и радуются жизни. Согласимся, что за такую сумму сегодня действительно можно взять что-то очень неплохое, но с нашей точки зрения переплата не всегда оправданна. Давайте к примерам.

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В магазине Регард есть видеокарт Radeon RX 6900 XT, которая стоит 168 600 рублей. Это добротная модель с фирменной системой охлаждения, добротной платой и качественной системой питания. Никаких претензий, ведь потратив такую сумму денег вы действительно сможете запускать все игры в разрешении 4К на максималках. Но уверены ли вы, что это оптимальный вариант? Как оказалось, видеокарт на подобном графическом чипе в Регарде несколько, но нас привлекла модель производства ASUS за 134 190 рублей. Учтите, что здесь есть штатная система жидкостного охлаждения, а тактовая частота графического чипа выше. Но и это далеко не всё, ведь можно купить малоизвестный XFX за 118 тысяч рубликов. Нам кажется, что дело не только в бренде, ведь в условиях санкций поставки идут по разным закупочным ценам. И всё же, проблема существовал всегда, поэтому, когда вы в следующий раз увидите, что вместо трёх или пяти моделей на одном графическом чипе мы предлагаем купить только один, не удивляйтесь, ведь это чаще всего самый недорогой, но максимально быстрый и качественный вариант.

Ну и в качестве подтверждения вышесказанной информации можно взглянуть на Radeon RX 6800 XT производства ASUS. Нет никаких сомнений, что перед нами добротная видеокарта, но никто не мешает опуститься чуть ниже, где спокойно лежит такая же Radeon RX 6800 XT, но уже от PowerColor. Вы удивитесь, но цена почти на 50 тысяч рублей дешевле, а мы не видим ни одной причины переплачивать. Даже если предположить, что первая имеет более эффективную систему охлаждения (в чём мы сомневаемся), то разгонный потенциал не позволит получить больше 3% преимущества. И вообще, кто сказал, что ASUS быстрее? В таких случаях фанаты начинают рассказать о мифической надёжности. Оставим этих ребят с их фантазиями, а сами пойдём дальше.

Здесь и сейчас мы предлагаем вам взглянуть на GeForce RTX 3050. Это довольно скромная модель производства Palit единственным преимуществом которой является низкая цена. Только представьте себе, что она может стать вашей всего за 38 710 рублей. Вообще для этого графического чипа сверхмощная система охлаждения не нужна, а по сравнению с более дорогими моделями за 50 000 рублей, перед нами настоящий клад.

Традиционно мы не можем оставить вас без флагманов, именно поэтому движемся в магазин Xpert, где вас уже поджидает GeForce RTX 3090 за 194 тысячи рублей. Это жутко переоценённый графический чип, но перед вами самая дешёвая модель производства Gigabyte. Если вам хочется прикоснуться к флагману, но нет желания отдавать за него 250 тысяч рублей – сделать это можно и за 194 тысячи, и пусть вас не смущает эталонный дизайн. На самом деле это гарантирует стабильность и качественное охлаждение.

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3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

Ну а мы продолжаем считать самым оптимальным флагманом на рынке именно графический чип GeForce RTX 3080 Ti. В который раз напомним, что он холодный, менее требовательный, но при этом почти такой же быстрый в играх. Скорее всего, если вас интересуют рабочие задачи, то старшая модель с 24 Гб видеопамяти окажется ощутимо быстрее, но геймерам не стоит переплачивать 70 тысяч за призрачную необходимость раз в 10 лет провести обработку видео в разрешении 8К. Признаемся честно, за последние годы ничем подобным автор данного материала не занимался.

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#оптимальные ценовые предложения #видеока
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