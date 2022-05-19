В ближайшее время сервисы не закроются, но в ходе дальнейшего противостояния их могут заблокировать

Буквально вчера стало известно о решении американского технологического гиганта Alphabet признать банкротом российское подразделение Google. Череда судебных актов и открытое противостояние с властями привело к тому, что компания больше не может получать прибыль, столкнувшись с несколькими крупными исками. Всё это было ожидаемо, ведь американцы фактически ударили по собственной прибыли, когда остановили монетизацию российского контента на YouTube, а после заблокировали рекламу. В итоге нужно платить заработную плату сотрудникам и налоги, денег на которые нет. При любых других обстоятельствах, американский офис перекинул бы в Россию миллиард долларов на мелкие расходы, но в настоящее время противостояние США и РФ только нарастает, поэтому там принято решение убить российский офис.

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Как сообщается, одновременно с банкротством запущена массовая релокация. Поясним, речь идёт о перемещении сотрудников компании и их семей в другую страну. В данном случае руководство «корпорации добра» выбрало Дубай. Неясно, по какому принципу шёл отбор, но источники уверяют, что всем сотрудникам российского офиса предложили выбор. Какая часть согласилась на условия переезда, ну уточняется, но всем остальным помашут рукой, ибо работать этим ребятам будет негде. Инсайдеры утверждают, что релокация ключевых сотрудников стартовала ещё в марте. Об этом было нельзя говорить, поэтому переезд сопровождался лёгким налётом тайны. Стоит отметить, что всё испортили сами же новоиспечённые жители Дубая, когда стали публиковать в социальных сетях слишком много информации о новом месте работы.

Представители Google подтвердили информацию о полном закрытии российского офиса, но пообещали пользователям оставить в рабочем состоянии все бесплатные сервисы. Это значит, что пока проблем с поисковиком, браузером, картами, магазином приложений и YouTube не возникнет. В то же время эксперты не исключают, что это только первый шаг. Сегодня компанию связывают обязательства, поэтому там предпочитают рассказывать о своей лояльности к российским пользователям, но после завершения процедуры банкротства и полном уходе с рынка РФ, американцы могут забыть о ранее данных обещаниях.

Сроки полного ухода Google с российского правового поля, пока неизвестны, но тот факт, что это случится в ближайшие несколько месяцев, не вызывает сомнений. В то же время эксперты пока не могут делать выводы о дальнейшей судьбе данных российских пользователей. Прямо сейчас нарастает информационная война, а противостояние с США маячит на горизонте. Даже если оно пройдёт в виртуальном мире, американские корпорации сделают всё, чтобы навредить обычным гражданам. Мы настоятельно советуем вам не полагаться на сервисы Google. Вполне возможно, что рано или поздно вы потеряете доступ к фотографиям, синхронизации данных и многому другому. Сделайте копии на альтернативных сервисах.

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Что до происходящего сегодня, то счета Google арестованы за систематическое нарушение требований властей. Ну а уход крупнейшей американской корпорации будет иметь для мира массу неожиданных последствий. Прежде всего стоит напомнить, что Индия, Бразилия и многие другие внимательно следят за ситуацией. Для этих государств становится очевидно, что любой может быть выбран в качестве следующей жертвы, а значит нужно приготовиться заранее, ведь полагаться на американские компании больше нельзя.