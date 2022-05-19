В США подобная практика существует уже очень давно

Если вам кажется, что уже завтра наступит криптозима, и Биткоин с Эфиром будут никому не нужны, то мы хотим вас разочаровать. Даже если мы станем свидетелями длительного снижения курса основных криптовалют, то через несколько дней наступит новый виток, что станет началом возвращения криптолихорадки по всему миру. К этому времени Эфир уйдёт на PoS, а вот Биткоин продолжит сжигать огромное количество энергии. При этом некоторые эксперты полагают, что на место Эфира может прийти другая криптовалюта, поэтому создать криптовалютное законодательство нужно было уже в 2020 году. Судя по всему, политики решили действовать по принципу лучше поздно, чем никогда.

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Так, в настоящее время идут согласования окончательного законопроекта в США. Не секрет, что там хотят взять все крупные биржи под полный контроль. Создаётся впечатления, на нашей планете есть только одно государство, и только одни законы. Если задуманное США удастся реализовать, то данные обо всех пользователях бирж, транзакциях и переводах попадут в руки американских налоговиков. В Европе разрабатывают собственные меры, но политики там будут ориентироваться ну дядюшку Сэма, хотя назвать политику ЕС в этом вопросе единой пока сложно. Например, в Португалии и вовсе существует налоговый рай для держателей криптовалют.

Нет ничего удивительного, что аналогичные законы обсуждаются на высшем уровне и в РФ. Какое-то время казалось, что в стране и вовсе криптовалюты будут запрещены, но после чёткого сигнала президента дело пошло в правильном направлении. Именно в правильном, ведь в Китае вместо криптовалют вводят цифровой юань, тогда как жителям РФ цифровой рубль пока не грозит. Но вернёмся к российскому законодательству. Прежде всего предполагается реализовать покупку только через лицензированные финансовые структуры (биржи, обменникии другие). Все они будут делиться информацией о клиентах с силовыми структурами, но гражданам России не запретят покупать монеты и на иностранных площадках. Ранее планировалось, что эти компании обяжут открыть представительства в РФ, но в условиях санкций подобная инициатива может не увенчаться успехом.

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Как стало известно, в финальную версию законопроекта войдёт постановление о возможной конфискации цифровых активов. Пока подробностей о причинах, которые могут стать поводом для принудительной конфискации, нет. Ожидается, что пояснения появятся ближе к открытому рассмотрению закона в общественном поле. Ну а пока вы не начали рассказывать в комментариях о нарушении демократии и тирании, предлагаем вам изучить, сколько Биткоинов за последние 5 лет конфисковало правительство США. Что любопытно, там был прецедент, когда находящийся в заключении человек не хотел отдавать пароль к своему криптокошельку правоохранителям. В итоге была проведена специальная операция с привлечением хакеров, после чего ноутбук (или компьютер) подозреваемого был взломан, а Биткоины на сотни миллионов долларов ушли в казну США. И это не единичный случай, поэтому было бы наивным ожидать, что российские законодатели откажут себе в удовольствии реализовать нечто подобное.