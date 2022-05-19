Вместо старой игровой GeForce GTX 550 Ti, пришла прошитая GeForce GTS 450

Каждый раз, когда мы поднимаем тему покупки новых видеокарт в российских магазинах, находятся умники, уверяющие нас в том, что нужно переходить на китайские магазины. Якобы, там и выбор больше, и цены ниже, и вообще нет никаких проблем. Вполне возможно, что в чём-то фанаты AliExpress правы, но за красивой вывеской есть и минусы. Вот купили вы видеокарту, пришла она к вам за несколько недель, а по приходу домой выясняется, что у неё есть проблемы, а значит нужно возвращать товар обратно. Все планы поиграть вечером рухнули, вместо чего вы идёте на почту, где расстаётесь со своей видеокартой на несколько месяцев. Если вам повезёт, и китаец окажется честным, то вам вернут либо деньги, либо пришлют другую видеокарту, но сидеть и ждать у моря погоды – это не лучший вариант.

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Вот только бывает и так, что никто ничего не возвращает, а вместо рабочей видеокарты вам присылают откровенный мусор. Именно такая история случилась с геймером, купившим на AliExpress новенькую GeForce GTX 550 Ti. Напомним, эта видеокарта имела до 4 Гб видеопамяти, и считалась бодрым середняком. Увы, времена GeForce GTX 550 Ti безвозвратно ушли, но есть категория людей, которая предпочитает нетребовательные игры. Новый владелец китайской GeForce GTX 550 Ti планировал гонять видеокарту в World of Tanks, где она просто обязана была обеспечить ему средние настройки графики. Вот только как геймер не пытался запускать игры, ничего сделать не удалось. Недолго думая, парень обратился в мастерскую Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov), где видеокарту изучили с особым пристрастием.

В первую очередь блогер обнаружил, что перед ним точно не GeForce GTX 550 Ti. Всё дело в том, что на видеокарте распаяны 8 линеек памяти по 128 Мб, что даёт ровно 1 Гб. Если до этого у автора ролика были сомнения, то после этого стало ясно, что китайский продавец обманул российского геймера. Сняв термопасту и изучив графический чип, удалось узнать, что это бюджетная GeForce GTS 450, которая как раз комплектовалась скромным 1 Гб видеопамяти. Мастер попытался прошить нужный BIOS, но штатным способом этого сделать не получилось. Тогда он перепаял подсистему, что в итоге позволило вернуть часть функционала видеокарте. Мало того, она даже смогла пройти синтетический тесты, а вот играть на ней не получилось из-за постоянных вылетов и артефактов изображения.

Блогер полагает, что пытаться восстановить её будет нецелесообразно. Всё дело в том, что полностью рабочую GeForce GTS 450 на российском рынке можно найти за 2000 рублей. Что любопытно, на AliExpress можно обнаружить несколько продавцов, предлагающих поддельную GeForce GTX 550 Ti за 5000 рублей. Ну а итог истории неутешителен, ведь геймер потратил 5000, ждал посылку, пытался завести новую покупку, после чего ещё потратился на сервис. Очевидно, что в такой ситуации проще было за те же 5000 купить что-то аналогичное на вторичном рынке РФ. Мы не утверждаем, что на AliExpress все торговцы видеокартами мошенники, но шанс попасть на нечистоплотных китайцев всегда есть. Мы не отговариваем вас от авантюры, но предлагаем взвесить все за и против, ведь переплатив в российском магазине 5000 рублей можно получить полноценную гарантию и минимум головной боли.

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