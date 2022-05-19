Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
Вместо старой игровой GeForce GTX 550 Ti, пришла прошитая GeForce GTS 450
анонсы и реклама
RTX 3060 за 42 тр в Ситилинке
<b>!!! RTX 3070 Ti за 80 тр в Регарде</b>
Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 3060 Ti дешевле 70 тр в Регарде

Каждый раз, когда мы поднимаем тему покупки новых видеокарт в российских магазинах, находятся умники, уверяющие нас в том, что нужно переходить на китайские магазины. Якобы, там и выбор больше, и цены ниже, и вообще нет никаких проблем. Вполне возможно, что в чём-то фанаты AliExpress правы, но за красивой вывеской есть и минусы. Вот купили вы видеокарту, пришла она к вам за несколько недель, а по приходу домой выясняется, что у неё есть проблемы, а значит нужно возвращать товар обратно. Все планы поиграть вечером рухнули, вместо чего вы идёте на почту, где расстаётесь со своей видеокартой на несколько месяцев. Если вам повезёт, и китаец окажется честным, то вам вернут либо деньги, либо пришлют другую видеокарту, но сидеть и ждать у моря погоды – это не лучший вариант.

реклама

Вот только бывает и так, что никто ничего не возвращает, а вместо рабочей видеокарты вам присылают откровенный мусор. Именно такая история случилась с геймером, купившим на AliExpress новенькую GeForce GTX 550 Ti. Напомним, эта видеокарта имела до 4 Гб видеопамяти, и считалась бодрым середняком. Увы, времена GeForce GTX 550 Ti безвозвратно ушли, но есть категория людей, которая предпочитает нетребовательные игры. Новый владелец китайской GeForce GTX 550 Ti планировал гонять видеокарту в World of Tanks, где она просто обязана была обеспечить ему средние настройки графики. Вот только как геймер не пытался запускать игры, ничего сделать не удалось. Недолго думая, парень обратился в мастерскую Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov), где видеокарту изучили с особым пристрастием.

В первую очередь блогер обнаружил, что перед ним точно не GeForce GTX 550 Ti. Всё дело в том, что на видеокарте распаяны 8 линеек памяти по 128 Мб, что даёт ровно 1 Гб. Если до этого у автора ролика были сомнения, то после этого стало ясно, что китайский продавец обманул российского геймера. Сняв термопасту и изучив графический чип, удалось узнать, что это бюджетная GeForce GTS 450, которая как раз комплектовалась скромным 1 Гб видеопамяти. Мастер попытался прошить нужный BIOS, но штатным способом этого сделать не получилось. Тогда он перепаял подсистему, что в итоге позволило вернуть часть функционала видеокарте. Мало того, она даже смогла пройти синтетический тесты, а вот играть на ней не получилось из-за постоянных вылетов и артефактов изображения. 

Блогер полагает, что пытаться восстановить её будет нецелесообразно. Всё дело в том, что полностью рабочую GeForce GTS 450 на российском рынке можно найти за 2000 рублей. Что любопытно, на AliExpress можно обнаружить несколько продавцов, предлагающих поддельную GeForce GTX 550 Ti за 5000 рублей. Ну а итог истории неутешителен, ведь геймер потратил 5000, ждал посылку, пытался завести новую покупку, после чего ещё потратился на сервис. Очевидно, что в такой ситуации проще было за те же 5000 купить что-то аналогичное на вторичном рынке РФ. Мы не утверждаем, что на AliExpress все торговцы видеокартами мошенники, но шанс попасть на нечистоплотных китайцев всегда есть. Мы не отговариваем вас от авантюры, но предлагаем взвесить все за и против, ведь переплатив в российском магазине 5000 рублей можно получить полноценную гарантию и минимум головной боли.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке
Цены 3070 идут к 70 тр - смотри
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует
Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
-30% на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #истории
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AXGaming представила "военную" GeForce RTX 3090 Ti
В продаже заметили первый ноутбук с производительной графикой Intel Arc A730M
Геймерские видеокарты в РФ становятся доступны обычным геймерам – Radeon RX 6600 со скидкой 20 000р
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
48
В белорусском офисе Wargaming идут массовые увольнения сотрудников
15
Западные эксперты сообщили о массовом исходе из России майнеров добывающих Биткоины
22
Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
9
Руководство AMD считает, что видеокарты Radeon превосходят NVIDIA до 100% по показателю FPS/Вт/$
12
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
100
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
27
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
11
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
135
Тираж ролевого боевика Final Fantasy XV превысил отметку в 10 миллионов копий
1
«Берешь меньше денег и тебе помогут с резюме» — сотрудники Wargaming рассказали, что происходит сейчас в компании
2
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
26
Бюджетные процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
7
В магазинах РФ прошло очередное снижение цен на видеокарты
7
Видеокарты дешевеют на фоне снижения курса доллара и коллапса на рынке криптовалют
7
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
2
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть трейлер The Elder Scrolls VI — получилось очень эффектно
1
Боевым кораблям США запретили разгоняться выше 15 узлов из-за трещин в корпусах
5

Популярные статьи

Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
111
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
94
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
18
История игр про выживание
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
2

Сейчас обсуждают

saf-saf
01:04
Че-то для пустого nvme скорости как-то не очень (ведь по мере заполнения они падают солидно) Получается даже мой откровенно китайский asgard быстрее этого, при том что мой заполнен был на момент тести...
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
linux4ever
00:54
Прикольно, Лизка навязывает свои правила игры.
Процессоры Intel Core 13-го поколения Raptor Lake для настольных ПК получат до 68 МБ кэш-памяти L2/L3
Эовейн Триада
00:53
Здорово. Подождём 14е поколение и Socket 1400.
Процессоры Intel Core 13-го поколения Raptor Lake для настольных ПК получат до 68 МБ кэш-памяти L2/L3
Dmitry Mitry
00:34
Откуда ей знать, что и куда поставляет Китай?
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
Stfu
00:33
А для путинят крипта является защитой?
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
Pavelshakh
00:33
У тебя машина времени завалялась или как? Инфляция 0? Действительно нужны санитары) может вспомни ещё 5 лет назад что было. Если уж обсираться, то до конца XD
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Игорь Гурьянов
00:31
Эксперты РБК походу самые экспетерские эксперты в мире и загребают милиарды долларов на своих предсказания. По этому тут сидят от скуки пишут статьи.
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
Hawk Blade
00:30
Это в каком месте он 21500р. стоит?
Руководство AMD считает, что видеокарты Radeon превосходят NVIDIA до 100% по показателю FPS/Вт/$
Мегавольт
00:26
редми 9с 4-128 11рубасов ага прекратили епт
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
ахахах
00:09
кстати динозавров и убило цунами,после падения метеорита в мексиканский залив.Торпеды то всякие тоже могут быть
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем