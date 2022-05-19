Что этой осенью будут кушать жители Украины, никого не волнует

Сегодня, когда назревает глобальный экономический кризис, страны экспортёры всё чаще запрещают к вывозу те или иные товары, в то время как импортёры бьют тревогу, пытаясь создать как можно более плотную подушку безопасности. Важно понимать, что когда пресса рассказывает о голодной зиме 2023 года, которая якобы развернётся в Европе, то вас просто вводят в заблуждение. Как бы кому не хотелось, но Европа способна обеспечить себя продовольствием в полной мере, вот только это не значит, что процесс пройдёт безболезненно. Европейцы привыкли жить на широкую ногу, поскольку всегда имели доступ к лучшим продуктам и могли себе позволить выбирать. В сложившихся условиях, когда страны-экспортёры хотят избежать внутреннего дефицита, каждый отдельно взятый житель ЕС потратит на еду намного больше, чем обычно. Возможно, придётся обойтись без покупки нового автомобиля и замены гаджетов, но для большинства европейцев проблемы не станут губительными, как часто говорят патриотически настроенные граждане.

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Но это не значит, что всё хорошо. Известно, что в последние дни обострилась война за украинское зерно. Предполагается, что на территории страны находится до 25 миллионов тонн ценного сырья, а помочь жителям Украины избавиться от продовольственных запасов готова и Европа, и США. Жозепп Боррель открыто заявил, что нужно опустошить хранилища, дыба трудолюбивые украинцы могли туда поместить зерно с нового урожая. И вот тут и кроется главная проблема, ведь урожая как такового может и не быть. На начало мая 2022 года больше 9 миллионов граждан страны числились внутренними и внешними мигрантами. Это значит, что ни на юге, ни на востоке Украины посевной не было. С высокой долей вероятности можно сказать, что даже на западе и в центральных областях она прошла с проблемами. Прежде всего учитывайте нехватку рабочих рук и дефицит дизельного топлива, но даже это далеко не всё. Известно, что посевная в Херсонской области (находится под контролем РФ) прошла на 98%. Что любопытно, происходило это с большим запозданием, ведь поля были заминированы отступающими силами украинской армии. Ну а после эти же ребята били по тракторам, пытавшимся выйти на посевную. В итоге пока военные РФ хотя бы частично не закрыли небо на Херсонской областью, посевная не стартовала.

Аграрии заявляют, что Херсон будет с пшеницей, но для украинских властей это бесполезная информация, ведь вернуть её не удастся. Николаевская область осталась без посевной, а власти активно вывозят пшеницу в Молдову. По данным ООН, сегодня в портах Украины находится 4.5 миллиона тонн внезапно ставшей ценной для всего мира пшеницы, при этом нас уверяют, что из-за военных действий 1/5 всего человечества может столкнуться с голодом. Возвращаясь к застрявшим в Украине 25 миллионам тоннам зерна, стоит напомнить, что вывозить её планируют не в Африку, где действительно приближается голод, а в сытую Европу и США. Пока эти две силы не вцепились друг другу в глотки, но вполне могут начать грязную игру. Ну а пока Запад пытается вывезти украинское зерно, экспорт прекратила Россия, Индия и Казахстан. Помочь мировому продовольственному кризису могут и другие страны, но эти ребята предпочитают отмалчиваться. Например, США каждый год экспортирует 26 миллионов тонн, Канада – до 24 миллионов тонн, а Франция с Германией на двоих – больше 28 миллионов тонн. Вы что-нибудь слышали об отправке зерна из этих стран голодающим африканцам? Неудивительно.

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Эксперты отмечают, что происходящие на мировом рынке пшеницы события временны, поскольку уже к осени ситуация стабилизируется, но для Украины важен каждый день. Уже больше двух месяцев торговый порт Одессы заблокирован, но всё может измениться. Как оказалось, правительство РФ предложило помочь решить проблему вывоза украинского зерна из морских портов в обмен на снятие эмбарго с калийных удобрений, а также некоторые другие санкции. Проще говоря, порт Одессы разблокируют, пшеницу вывезут, а Россия получит возможность продавать удобрения, что позитивно скажется на экономике страны. Помочь урегулировать вопрос готова Турция, а Европа уже потирает руки, ожидая огромное количество дешёвых зерновых. В данном случае становится очевидным, что нового урожая Украина может не ждать, а текущий будет отправлен спонсорам в Европу. Увы, но голодающие африканцы не получат из этих 25 миллионов тонн ни зёрнышка, а о жителях Украины и вовсе никто не думает. Источник 1 и 2.