Граждане Германии выступают против краха экономики и принесения страны в жертву борьбе США против России

Не секрет, что Германия является спонсором всего праздника жизни, происходящего в Евросоюзе в последние годы. С лёгкой руки США в Европу потекли миллионы беженцев из Сирии, Афганистана и других стран, правительства которых не хотели отдавать бразды правления в руки дядюшки Сэма. Вы можете называть это демократизацией по западному сценарию, но это уже не имеет никакого значения, ведь потерявшие кров и близких люди никогда не простят богатых белых людей. Возможно, их дети, которые родятся вне дома, и смогут социализироваться в новое общество, но с высокой долей вероятности, частичная интеграция произойдёт только у внуков вчерашних беженцев. Германия является самой богатой страной Евросоюза, поэтому невыгодна США в качестве равноправного партнёра. Американское правительство готово даже снабжать бедных немцев деньгами (которые они заблаговременно нарисуют у себя на коленке), но воспринимать Европу на равных – это самый настоящий вызов.

реклама

Судя по тому, как активно американские лоббисты проводят антироссийские санкции, в США намерены наиболее мощный удар нанести по экономике Германии. Неясно, на что надеются поляки, чехи, словаки и другие фанаты дядюшки Сэма, ведь в случае обвала экономики Германии, поддерживать Евросоюз будет просто некому. В сторону Макрона смотреть не рекомендуем, ведь этот парень чудом удержался у власти, а французы пока помалкивают только потому, что у них нет проблем с электричеством и продуктами питания. Но вернёмся к Германии. Долгие годы Ангела Меркель удерживала власть в своих руках, не позволяя США продавливать нужные инициативы. Нельзя сказать, что она была успешна в этом, но оттянуть время ей удалось. С приходом на пост канцлера ФРГ Олафа Шольца старания Ангелы Меркель пошли под откос. Задолго до начала спецоперации Олаф предал идеалы партии социал-демократов (СДПГ), а открытая поддержка Украины явно не добавила ему баллов в глазах немцев.

Мы уверены, что вы слышали о том позоре, который пришлось пережить Олафу Шольцу и Франку-Вальтеру Штайнмайеру (президент страны). Похоже, что рядовые избиратели не готовы утирать плевки из США и Украины, а обиженная ливерная колбаса ещё не раз аукнется политикам. Как сообщается, на недавних выборах федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия партия Олафа Шольца проиграла христианским демократам (25.7% против 35,7%). Эксперты полагают, что это только первая ласточка. Немцы уже оценили политику канцлера, поэтому в будущем стоит ожидать череду поражений, ведь результат СДПГ оказался худшим за всю историю выборов в этом регионе. Что и говорить если даже зелёные набрали 18.2%.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Вообще в связи с политическими решениями Олафа Шольца партии зелёных придётся туго, и речь уже не только о Германии. Дело в том, что последние 10 лет Европа планомерно двигалась в направлении отказа от углеводородов, выделяя десятки долларов с целью перехода на чистую энергетику. Вчера было решено заморозить часть проектов, вернувшись во времена сжигания угля и нефти. Ну а заплатит за всё Евросоюз. Планируется выделить 20 миллиардов евро на оплату штрафов за превышение выбросов парниковых газов. Источник.