Что вообще происходит на рынке криптовалют, и стоит ли ожидать роста в обозримом будущем? Давайте разбираться

Ваше мнение о реальном положении на рынке криптовалют во многом зависит от того, верите ли вы будущее Биткоина и инвестируете ли в один из токенов деньги. Здесь всё просто: если вы уже купили несколько монет, то с высокой долей вероятности предпочтёте игнорировать явные сигналы рынка. В то же время, если весь 2021 год вы смотрели на творящуюся вакханалию с собачьими токенами с недоверием, то сегодня не удивитесь приходу критозимы. Но это только вершина айсберга. В данном случае не так важно, какого мнения вы придерживаетесь, ведь недостоверные факты могут значительно осложнить понимание происходящего.

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Ниже есть несколько графиков. Первый – за прошедшие сутки порадует оптимистов, ведь здесь дела у Биткоина идут просто прекрасно. Курс растёт, 24-часовые торги немного увеличилась, а это уже повод ожидать подорожания цифрового золота. Следующий график отражает положение за неделю. Здесь все более тревожно. Видна борьба, а предсказать исход противостояния капитала на рынке криптовалют крайне сложно. График негативный, но не критический. Но есть и третий скриншот, отражающий курс Биткоина за 30 дней. И вот здесь уже всё печально. Заметны как резкие падения, так и стабильное снижение цены в течение последних недель. При этом не было никаких взлётов, что свидетельствует о том, что рынок находится под полным контролем медведей.

К сожалению, график может дать только взгляд в прошлое, поэтому судить о будущем нужно на основании точки зрения экспертного сообщества. Сегодня превалирующим является мнение, что у Биткоина не всё потеряно. Предполагается, что ключевым условием для роста цифрового золота будет его выход на отметку выше 31 долларов. Если это произойдёт, то будет пройдён локальный максимум, открывающий дорогу быкам. Но и здесь не всё так просто. Дело в том, что на пути к росту находится ещё несколько точек сопротивления. Вторая – 31 400 долларов, третья – 32 500 долларов. Получается, что каждый небольшой отрезок потребует невероятных усилий и консолидации финансовых активов. При этом не исключается, что при достижении любой из отметок, курс снова начнёт опускаться, и только после целого ряда взлётов и падений поднимется выше 32 тысяч долларов. Настоящие Американские горки.

А вот долговременные прогнозы сайта РБК не такие обнадёживающие. Там предлагают обращать внимание на суточные объёмы торгов. Если внимательно присмотреться, то окажется, что даже летом 2021 года, когда Биткоин находился на низких позициях, криптовалюта не переставала оставаться привлекательной для инвесторов и трейдеров. Сегодня всё иначе, ведь именно этот показатель упал больше чем в 2 раза по сравнению с тем, что мы видели в начале мая 2022.

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Ну а на утро 16 мая курс Биткоина снова пошёл вниз. Фундаментальных факторов для роста криптовалюты нет, а падение американской экономики привело к оттоку денег с фондового рынка. Технологические гиганты дешевеют, а следом за ними падают компании средней руки. Поскольку эксперты считают корреляцию между ценными бумагами и криптовалютами близкой к 90%, то нет ничего удивительного, что Биткоин ощутил на себе тяжёлую поступь приближающейся рецессии.