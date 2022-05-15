Майнеры продолжают скупать дорогостоящее оборудование для добычи Биткоинов несмотря на снижение курса криптовалюты

Многим кажется, что криптовалюта является прорывной технологией, которая стала важной вехой для человечества на пути к информационной безопасности. Якобы, владельцы цифровых активов могут получить контроль за собственными финансами, в то время как все остальные вынуждены подчиняться выдуманным законам властей. Вполне возможно, что некоторые преимущества есть, вот только большая часть из них попала в руки богатейших людей планеты. Подумайте сами: если раньше миллиардеры использовали сложные схемы с офшорными зонами, фирмами-прокладками и другие ухищрения для сокрытия своих доходов, то сегодня всё куда проще. Можно залить пару сотен миллионов долларов к Биткоин, а после перевести всё это на холодный кошелёк. В качестве источника можно использовать обычную флешку, ну а вывести часть денег и вести контроль финансам можно в десятках стран по всему миру.

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Ну а пока всё это безобразие творится за нашими спинами, есть люди, пытающиеся привлечь внимание общественности к проблеме высокого энергопотребления в сети Биткоина. Очевидно, что остановить происходящее невозможно, поскольку за крупными фермами скрываются всё те же миллиардеры, которые владеют традиционными акциями фармацевтических, технологических и многих других компаний. Эти ребята будут выжимать Биткоин до тех пор, пока он не перестанет приносить высокий доход, а вместе с этим только усиливая давление на нашу планету. Напомним, до весны 2021 года большая часть майнеров, копающих цифровое золото, территориально находилась в Китае. Количество энергии там достаточное, а в регионах высокой концентрации ферм ещё и располагались гидроэлектростанции. Именно поэтому вред планете был не такой весомый, чего не скажешь о современной Америке.

Дело в том, что большинство майнеров переехало именно туда. Были выбраны регионы с развитой инфраструктурой, где есть не только место для огромного количества ферм, но и достаточное количество энергии. И вот здесь и кроется главная проблема, ведь всё это электричество грязное и добывается путём сжигания углеводородов. Похоже, пока всё это не беспокоит американских политиков. Как сообщается, сегодня на рынке США есть несколько крупных майнеров, один из которых начал активную экспансию с целью расширения мощностей по добычу Биткоинов.

Компания Riot располагается в городе Колорадо штат Техас объявила о планах создания нового объекта в соседней Корсикане. Строительство пройдёт в несколько фаз и завершится в 2023 году. Уже в 2022 году планируется запустить первую часть мощностей с потреблением 400 МВт, что эквивалентно потреблению 80 000 жилых домов. При этом, когда Riot выйдет на пиковые мощности, то количества сжигаемой энергии окажется достаточным для питания 200 000 домохозяйств. Всего же Riot будет располагать мощностями с энергопотреблением 1,7 ГВт (340 000 домохозяйств). Что самое удивительное, местные политики активно лоббируют интересы майнеров, предлагая им оптимальные условия и сниженные цены на электричество. В качестве приманки используется привычная мантра про новые рабочие места и улучшение инвестиционного климата в штате.

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На этом фоне показательно выглядит борьба правительства Ирана с нелегальными майнерами. Напомним, там добыча криптовалюты разрешена с 2019 года, но всем фермерам нужно получить лицензию, своевременно оплачивать налоги и покупать электричество по завышенным ценам. Предполагается, что это пополнит бюджет, а деньги майнеров действительно будут работать. К сожалению, немалая часть любителей Биткоинов предпочла подпольно копать монеты. Согласно официальным данным, за несколько лет были закрыты 6914 ферм по добыче цифрового золота. Особенно поражает цифра потребления нелегальными майнерами электричества за эти годы – 645 МВт. Это соответствует годовому потреблению трёх крупнейших регионов в Иране: Северный Хорасан, Южный Хорасан и Чахармахал-Бахтиари.