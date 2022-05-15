Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Инвестиции майнеров в добычу Биткоинов растут – ферма в США будет сжигать энергии как 340 000 домов
Майнеры продолжают скупать дорогостоящее оборудование для добычи Биткоинов несмотря на снижение курса криптовалюты
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf

Многим кажется, что криптовалюта является прорывной технологией, которая стала важной вехой для человечества на пути к информационной безопасности. Якобы, владельцы цифровых активов могут получить контроль за собственными финансами, в то время как все остальные вынуждены подчиняться выдуманным законам властей. Вполне возможно, что некоторые преимущества есть, вот только большая часть из них попала в руки богатейших людей планеты. Подумайте сами: если раньше миллиардеры использовали сложные схемы с офшорными зонами, фирмами-прокладками и другие ухищрения для сокрытия своих доходов, то сегодня всё куда проще. Можно залить пару сотен миллионов долларов к Биткоин, а после перевести всё это на холодный кошелёк. В качестве источника можно использовать обычную флешку, ну а вывести часть денег и вести контроль финансам можно в десятках стран по всему миру.

реклама

Ну а пока всё это безобразие творится за нашими спинами, есть люди, пытающиеся привлечь внимание общественности к проблеме высокого энергопотребления в сети Биткоина. Очевидно, что остановить происходящее невозможно, поскольку за крупными фермами скрываются всё те же миллиардеры, которые владеют традиционными акциями фармацевтических, технологических и многих других компаний. Эти ребята будут выжимать Биткоин до тех пор, пока он не перестанет приносить высокий доход, а вместе с этим только усиливая давление на нашу планету. Напомним, до весны 2021 года большая часть майнеров, копающих цифровое золото, территориально находилась в Китае. Количество энергии там достаточное, а в регионах высокой концентрации ферм ещё и располагались гидроэлектростанции. Именно поэтому вред планете был не такой весомый, чего не скажешь о современной Америке.

Дело в том, что большинство майнеров переехало именно туда. Были выбраны регионы с развитой инфраструктурой, где есть не только место для огромного количества ферм, но и достаточное количество энергии. И вот здесь и кроется главная проблема, ведь всё это электричество грязное и добывается путём сжигания углеводородов. Похоже, пока всё это не беспокоит американских политиков. Как сообщается, сегодня на рынке США есть несколько крупных майнеров, один из которых начал активную экспансию с целью расширения мощностей по добычу Биткоинов.

Компания Riot располагается в городе Колорадо штат Техас объявила о планах создания нового объекта в соседней Корсикане. Строительство пройдёт в несколько фаз и завершится в 2023 году. Уже в 2022 году планируется запустить первую часть мощностей с потреблением 400 МВт, что эквивалентно потреблению 80 000 жилых домов. При этом, когда Riot выйдет на пиковые мощности, то количества сжигаемой энергии окажется достаточным для питания 200 000 домохозяйств. Всего же Riot будет располагать мощностями с энергопотреблением 1,7 ГВт (340 000 домохозяйств). Что самое удивительное, местные политики активно лоббируют интересы майнеров, предлагая им оптимальные условия и сниженные цены на электричество. В качестве приманки используется привычная мантра про новые рабочие места и улучшение инвестиционного климата в штате.

анонсы и реклама
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
MSI 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
-22% на i5 12600 в Ситилинке
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-30% на i3 12100 в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

На этом фоне показательно выглядит борьба правительства Ирана с нелегальными майнерами. Напомним, там добыча криптовалюты разрешена с 2019 года, но всем фермерам нужно получить лицензию, своевременно оплачивать налоги и покупать электричество по завышенным ценам. Предполагается, что это пополнит бюджет, а деньги майнеров действительно будут работать. К сожалению, немалая часть любителей Биткоинов предпочла подпольно копать монеты. Согласно официальным данным, за несколько лет были закрыты 6914 ферм по добыче цифрового золота. Особенно поражает цифра потребления нелегальными майнерами электричества за эти годы – 645 МВт. Это соответствует годовому потреблению трёх крупнейших регионов в Иране: Северный Хорасан, Южный Хорасан и Чахармахал-Бахтиари.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #биткоины
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Держатели Биткоина массово выводят криптовалюту в доллары – за 12 мая в фиат ушло $200 млрд
Майнерам удалось преодолеть блокировку новых моделей: RTX 3080 12GB и RTX 3050
Майнеры в Махачкале больше года нелегально использовали насосную станцию как энерго-донора для фермы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети обсуждают новую карту GTA 6, превосходящую по размерам карту GTA 5 в 3 раза
12
GeForce RTX 3090 Ti появилась в российской рознице – суперфлагман по цене обычной GeForce RTX 3090
19
Немецкий производитель военной техники Rheinmetall признался, что располагает пятилетним запасом полупроводниковых компонентов
16
Японский производитель аудиотехники Onkyo вынужден объявить о банкротстве
23
Как и почему упал стейблкоин UST и монета LUNA. Анализ рынка от Prometheus
14
Биткоин пошёл вниз – Киты скупают криптовалюту пытаясь удержать цифровые активы от падения
25
Ford Motor планирует использовать LFP-батареи в своих электромобилях первого поколения Mustang Mach-E и F-150 Lightning
1
В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
36
Google заблокировала в РФ обновление и установку мобильного браузера Chrome – рабочий способ обхода
17
Астронавты NASA пожаловались на санкции против «Роскосмоса»
38
Геймерские процессоры AMD и Intel дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X скинул 7000 рублей
22
Геймерские видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой 20%
7
В Сети стали появляться видео геймплея Warcraft Arclight Rumble с закрытого бета-тестирования
6
Apple уже не самая дорогая публичная компания мира
2
Выбираем оптимальную видеокарту до 45 000 р на Авито – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce GTX 1660S
9
Авторы Gensnin Impact представили свой новый проект — ролевой экшен Zenless Zone Zero
3
Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition на Snapdragon 720G и Android 12
3
Утечка: действие следующей Arma развернётся в период конца Холодной войны
3
В случае отказа от покупки Twitter Илон Маск не отделается выплатой $1 млрд
7
IT-армия Украины призналась во взломе Rutube
31

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
201
Как драйвер NVIDIA вводит в заблуждение при создании пользовательских разрешений
41
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
16
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
29
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 15
3
Почему Европа отвернулась от России – как лоббисты США попали в парламент ЕС и при чём тут нефть
67
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть вторая
5
Обзор пакета офисных программ Mobisystems OfficeSuite
4

Сейчас обсуждают

wolfire
13:30
контактируют только с цру фбр там
AUO анонсировала дисплеи для ноутбуков и настольных ПК с рекордной частотой обновления 480 Гц
wolfire
13:29
https://www.youtube.com/watch?v=PlWuGfZdVT0
AUO анонсировала дисплеи для ноутбуков и настольных ПК с рекордной частотой обновления 480 Гц
ахахах
13:29
в США пора уже возвращать снова рабство
Астронавты NASA пожаловались на санкции против «Роскосмоса»
Donald Duck
13:27
На алиэкспресс 5600x 13к рублей стоит, 12400f тоже около этого,видеокарту тоже лучше там взять,а местным ритейлерам нужно подумать над ценой.Всем вскукарекам кококо видеокарта без гарантии и прочее,га...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
Goonder Swan
13:26
есть такое понятие - блицкриг ;)
Почему Европа отвернулась от России – как лоббисты США попали в парламент ЕС и при чём тут нефть
quid irrumabo
13:26
Эй, ребята! Про разгон же на оверах! Разгон же интереснее политики от тупых блохеров. Где срач?
Россиянин отличился в GPUPI v3.3 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050
ахахах
13:26
а все корни Российской космонавтики,рождены в СССР
Астронавты NASA пожаловались на санкции против «Роскосмоса»
kalekseyn_ru
13:24
Учите историю, санкции в массе начались, когда мы в ответ на оплеуху в 2008 ответили ударом кулака по наглой грузинской морде американского выкормыша. А так санкции вводились даже в 90-х.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
Василий Сорокин
13:23
Все что я увидел это то что ты наивный и тупорылый дурачок.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
Rey.B.
13:21
Какие фейки? Вот про десятки тысяч польских офицеров и миллионов жертв Голодомора, уже забыли. - Так фейки и уходят, когда с действительностью сталкиваются.
IT-армия Украины призналась во взломе Rutube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем