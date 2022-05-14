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GeForce RTX 3090 Ti появилась в российской рознице – суперфлагман по цене обычной GeForce RTX 3090
Сколько видеокарт GeForce RTX 3090 Ti привезли в российские магазины, мы не знаем
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В условиях тотальных санкций российские энтузиасты уже довольно давно страдают без доступа к новому графическому чипу GeForce RTX 3090 Ti. Отдельные поставки небольшими партиями ввозились в страну ещё в апреле, но они быстро растворились в руках миллионеров и блогеров, поэтому даже состоятельные геймеры не смогли получить желанную видеокарту. Вообще прирост производительности по сравнению с обычной моделью без приставки «Ti» оказался не таким уж и большим, но для настоящих фанатов флагманских решений каждый процент на вес золота. Напомни, GeForce RTX 3090 Ti получила 24 Гб видеопамяти, способной работать на скорости до 21 Гбит/с. Это значит, что потенциальный владелец получит из коробки пропускную способность выше 1000 Гбайт/с.

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Свершилось, ведь сегодня мы впервые увидели несколько моделей GeForce RTX 3090 Ti в российских магазинах. Прежде всего заглянем в Ситилинк. Здесь доступна модель производства Palit, которая максимально приближена к эталонной и стоит 273 тысячи рублей. Это ну очень много, а значит купить нечто такое смогут себе позволить только самые состоятельные геймеры. Точно такая же видеокарта в магазине Xpert стоит намного дешевле (220 тысяч рублей), но не исключено, что уже через несколько часов все доступные видеокарты будут раскуплены.

Намного выгоднее GeForce RTX 3080 Ti. Производительности данной видеокарты хватит для запуска любых игр в 4К на максималках, а стоимость не превышает 169 тысяч рублей. Модель производства GIGABYTE отличается эффективной системой охлаждения, а по сравнению с GeForce RTX 3090 Ti графический чип намного холоднее, а значит можно не волноваться о перегреве во время тяжёлых нагрузок. Кстати, суперфлагман требует блок питания на 1000 Вт, а GeForce RTX 3080 Ti довольствуется скромными 750 Вт.

Ну и как менее дорогая альтернатива есть Radeon RX 6900 XT. Видеокарта AMD имеет неплохой потенциал, хотя и уступает всем указанным выше флагманам NVIDIA. Слабой стороной Radeon RX 6900 XT является трассировка лучей, хотя с появлением алгоритма FSR 2.0 красные смогли сократить технологическое отставание. Если у вас нет 220 тысяч, то берите Radeon RX 6900 XT, ничего быстрее за такую сумму вы не найдёте. Кстати, если вы хотите сэкономить 15 тысяч рублей на ровном месте, то берите модель производства GIGABYTE. Нам она кажется не хуже предыдущей, но в результате скидки стоимость её опустилась до 121 тысячи рубчиков.

Немного дороже GeForce RTX 3080. Это обновлённый графический чип, получивший 12 Гб скоростной памяти. Нам кажется, что Radeon RX 6900 XT будет быстрее и дешевле, но вы должны учитывать, что красная видеокарта просто получила более весомую скидку. Ну а если вам нравятся исключительно зелёные цвета, то без вариантов нужно брать GeForce RTX 3080. Всего на 10 тысяч дешевле стандартная модель на 10 Гб видеопамяти. Сегодня мы не рекомендуем её покупать, поскольку производительность у неё явно не соответствует предложенной скидке.

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Ну и на сладкое есть Radeon RX 6800. Эту видеокарту сложно назвать флагманской, но во многих играх она почти догоняет более дорогую GeForce RTX 3080. При этом Radeon RX 6800 холоднее, потребляет меньше энергии и в целом выглядит предпочтительнее. Повторимся, если у вас проблемы с красными, то не нужно проводить над собой эксперименты. Драйверы Radeon вам могут не понравиться, ну и по собственному опыту приходится признать, что программное обеспечение всё же иногда вылетает на рабочий стол. Случается это редко, но даже 2 раза за 2 месяца – это больше, чем 0 за прошедшие полтора года с GeForce RTX 2070 Super.

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#видеокарты #скидки #geforce rtx 3090 ti
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