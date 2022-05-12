Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
Ни одной видеокарты серии GeForce RTX 3060 в магазине Ситилинк мы не нашли, а GeForce RTX 3050 доступна только одна модель
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90 тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-25% на i7 12700Kf - смотри цену

Представьте себе ситуацию: вы давно хотели купить видеокарту, но в 2021 году цены были такие высокие, что собрать нужную сумму было нереалистично. К середине февраля у вас появилась надежда, но тут на Россию обрушились санкции, а курс рубля рухнул. Только к началу апреля национальная валюта вернула свои позиции, а видеокарты ещё долго ползли вниз. Что любопытно, цены всегда растут быстро, а вот падают жутко медленно. Но мы продолжим, наступил май, когда в продаже появилась масса выгодных предложений. Вы уже были готовы бежать в магазин, но тут в дело вмешались майнеры. 7 мая хакеры взломали защиту NVIDIA LHR, что привело к росту прибыльности на 30%. Ну а после этого всё пошло кувырком.

реклама

Вообще мы такое видели уже несколько раз, поэтому нет ничего удивительного в том, что видеокарты начали пропадать из розницы. Что и говорить, если мы хотели начать наш материал с GeForce RTX 3060, вот только ни одной модели на данном графическом чипе в Ситилинк нет. Именно поэтому мы попробуем отыскать наиболее выгодные предложения в таком хаосе.

Прежде всего интерес вызывает Radeon RX 6600, которая подешевела до 53 тысяч рублей. Это бодрый середняк, обладающий неплохим запасом производительности на несколько лет вперёд. Все игры в 1080р@60fps вам обеспечены. А вот настройки придётся выставить на высокие, что в целом неплохо. Среди перспективных технологий FSR 2.0, которая должна выйти 12 мая, ощутимо увеличив производительность.

GeForce RTX 2060 немного медленнее, но зато здесь есть полноценная технология трассировки лучей. Ну и не стоит забывать, что продукция AMD нравится не всем. Если вас смущают слухи о кривых драйверах и постоянных вылетах ПО, то берите NVIDIA. В большинстве игр отставание от Radeon RX 6600 будет минимальным, поэтому выбирайте видеокарту на свой вкус.

Вполне логичной заменой GeForce RTX 2060 может стать GeForce RTX 3050. Производительность здесь примерно равная, а цена ниже на целых 5 тысяч рублей. Это довольно немало, поэтому задумайтесь о правильном выборе. GeForce RTX 3050 получила на 2 Гб больше видеопамяти, но имеет слабое место в виде 128-битной шины. У GeForce RTX 2060 памяти меньше, но зато шина 192-битная.

А вот из двух видеокарт: GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti выбрать лучшую достаточно сложно. Первая оснащена более быстрой памятью (14 Гбит/с против 12 Гбит/с), но дороже на 3 тысячи рублей. В данном ценовом диапазоне каждая тысяча на счету, а реальной разницы в производительности между видеокартами нет.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Ну и на сладкое GeForce GTX 1660. Эта видеокарта пусть и уступает двум указанным выше моделям по чистой производительности, но зато и стоит дешевле. За последний месяц GeForce GTX 1660 скинула 62%, что является лучшим ценовым предложением на сегодня. Отметим, что видеокарт серии GeForce GTX 1660 в продаже достаточно, поскольку они никогда не имели блокировки хешрейта, а вот все остальные доступны в нескольких экземплярах, а GeForce RTX 3050 и вовсе одна. Что будут делать магазины, когда майнеры разберут все доступные видеокарты, нам неясно. Ещё пару месяцев назад можно было бы подождать неделю до нового завоза, вот только теперь ничего подобного не случится. Поставки идут небольшими партиями, а дефицит медленно, но очень уверенно надвигается на российскую розницу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #скидки
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Флагманы Intel дешевеют вслед за ростом курса рубля – Core i7-12700KF скинул 30%
На что способна GeForce GTX 970 за 20 000р в 2022г – оптимальный выбор бюджетного геймера в тесте WG
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
20
Sony усложнила перепродажу PlayStation 3 и PS Vita – новое обновление превратило приставки в кирпич
5
Анонсирован Sker Ritual — кооперативный шутер про борьбу с монстрами
+
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
25
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
26
Магазины РФ скидывают цены на бюджетные процессоры Intel – Core i3-12100F стоит дешевле 15 000р
13
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
18
Запуск настольных видеокарт Intel Arc во втором квартале будет эксклюзивным для Китая
+
Через сколько лет нужно менять процессор – Core i3-2120 + GeForce 1080 Ti vs актуальных игр от WG
8
Инсайдер рассказал о потенциале видеокарт нового поколения RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070
22
Трассировка лучей стала доступна на видеокартах GeForce GTX 6000-й серии, выпущенной в 2004 году
5
Команда RuTube отрицает слухи об утере исходного кода видеосервиса в результате атаки хакеров
4
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
135
Наследник «Героев»: игроки в восторге от пошаговой стратегии Songs of Conquest
5
GeForce RTX 4090 получит 24 ГБ видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с
+
Стейблкоин TerraUSD потерял привязку к доллару, подешевел до $0.2 и может обвалиться до нуля
1
Более 40 % криптоинвесторов, вкладывавшихся в Биткоин, потеряли деньги
8
Microsoft значительно усложнит установку Windows 11 – потребуется интернет и учётная запись
16
The Village: RuTube не подлежит восстановлению
26
Galaxy S22 теряет более половины стоимости с момента покупки
3

Популярные статьи

Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
274
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
143
Андервольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
102
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
14
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
16
Андервольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
74
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
19
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
7
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
15

Сейчас обсуждают

wooopggabg
01:27
Время идёт, а автор продолжает делать посты с битыми ссылками
Ученые научились диагностировать сотрясение мозга по анализу микрофлоры кишечника
Дмитрий
01:19
Бегу бегу. как только 6900 сгорит
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
Дмитрий
01:18
В такое время люди наоборот продают нах все свои карты и закупаются битком))
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
Евгений Величко
01:13
Там биткоин в тар-тарары катится. Какие майнеры?
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
x x x
01:05
Жажда наживы, людей, сводит с ума...
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
Алексей Головин
00:57
15 лет назад на оверах такого г-на не было
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
Алексей Головин
00:56
"моск" - уст. жаргонное)
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
ccoonstt
00:52
У Big Typhoon оригинальное крепление совместимо с AM4, зачем все эти усилия по изобретению нового...
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
Xardazzz
00:48
ты же вроде на 30к собирался на все деньги закупаться? BTC/USD 28426.00
Инсайдер: RTX 4090 может оказаться в два раза быстрее, чем RTX 3090
Alex TOPMAN
00:43
Свистуны. Как этот драйвер поднимет производительность тем, у кого RSR/FSR уже стоит и работает?
AMD выпустит драйвер, который ощутимо поднимет производительность её видеокарт в играх с DX11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем