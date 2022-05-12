Ни одной видеокарты серии GeForce RTX 3060 в магазине Ситилинк мы не нашли, а GeForce RTX 3050 доступна только одна модель

Представьте себе ситуацию: вы давно хотели купить видеокарту, но в 2021 году цены были такие высокие, что собрать нужную сумму было нереалистично. К середине февраля у вас появилась надежда, но тут на Россию обрушились санкции, а курс рубля рухнул. Только к началу апреля национальная валюта вернула свои позиции, а видеокарты ещё долго ползли вниз. Что любопытно, цены всегда растут быстро, а вот падают жутко медленно. Но мы продолжим, наступил май, когда в продаже появилась масса выгодных предложений. Вы уже были готовы бежать в магазин, но тут в дело вмешались майнеры. 7 мая хакеры взломали защиту NVIDIA LHR, что привело к росту прибыльности на 30%. Ну а после этого всё пошло кувырком.

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Вообще мы такое видели уже несколько раз, поэтому нет ничего удивительного в том, что видеокарты начали пропадать из розницы. Что и говорить, если мы хотели начать наш материал с GeForce RTX 3060, вот только ни одной модели на данном графическом чипе в Ситилинк нет. Именно поэтому мы попробуем отыскать наиболее выгодные предложения в таком хаосе.

Прежде всего интерес вызывает Radeon RX 6600, которая подешевела до 53 тысяч рублей. Это бодрый середняк, обладающий неплохим запасом производительности на несколько лет вперёд. Все игры в 1080р@60fps вам обеспечены. А вот настройки придётся выставить на высокие, что в целом неплохо. Среди перспективных технологий FSR 2.0, которая должна выйти 12 мая, ощутимо увеличив производительность.

GeForce RTX 2060 немного медленнее, но зато здесь есть полноценная технология трассировки лучей. Ну и не стоит забывать, что продукция AMD нравится не всем. Если вас смущают слухи о кривых драйверах и постоянных вылетах ПО, то берите NVIDIA. В большинстве игр отставание от Radeon RX 6600 будет минимальным, поэтому выбирайте видеокарту на свой вкус.

Вполне логичной заменой GeForce RTX 2060 может стать GeForce RTX 3050. Производительность здесь примерно равная, а цена ниже на целых 5 тысяч рублей. Это довольно немало, поэтому задумайтесь о правильном выборе. GeForce RTX 3050 получила на 2 Гб больше видеопамяти, но имеет слабое место в виде 128-битной шины. У GeForce RTX 2060 памяти меньше, но зато шина 192-битная.

А вот из двух видеокарт: GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti выбрать лучшую достаточно сложно. Первая оснащена более быстрой памятью (14 Гбит/с против 12 Гбит/с), но дороже на 3 тысячи рублей. В данном ценовом диапазоне каждая тысяча на счету, а реальной разницы в производительности между видеокартами нет.

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Ну и на сладкое GeForce GTX 1660. Эта видеокарта пусть и уступает двум указанным выше моделям по чистой производительности, но зато и стоит дешевле. За последний месяц GeForce GTX 1660 скинула 62%, что является лучшим ценовым предложением на сегодня. Отметим, что видеокарт серии GeForce GTX 1660 в продаже достаточно, поскольку они никогда не имели блокировки хешрейта, а вот все остальные доступны в нескольких экземплярах, а GeForce RTX 3050 и вовсе одна. Что будут делать магазины, когда майнеры разберут все доступные видеокарты, нам неясно. Ещё пару месяцев назад можно было бы подождать неделю до нового завоза, вот только теперь ничего подобного не случится. Поставки идут небольшими партиями, а дефицит медленно, но очень уверенно надвигается на российскую розницу.