На этот раз мошенники ушли ни с чем

Интернет переполнен мошенниками. Можно сказать, что за каждым углом вас поджидает человек, который мечтает заработать на вас деньги. Способов обмана десятки тысяч, а каждый день Остапы Бендеры нашего времени придумывают ещё несколько безотказных решений. Если вы внимательно читали прессу в марте, то могли узнать, что в какой-то момент число звонков на телефоны жителей России снизилось до минимума. Как потом оказалось, львиная доля подпольных колл-центров располагалась в Украине. Уже в апреле организаторы сомнительного бизнеса перевели своих работников в другие страны, например, в Польшу, а количество звонков выросло.

реклама

Это только один эпизод, но в реальности почти каждый из нас сталкивался с мошенниками, промышляющими в интернете или ведущими свою деятельность в социальных сетях и мессенджерах. Обычно, мы о таком рассказываем только родным, а иногда знакомым и друзьям. Спустя время мы забываем о случившемся, а если окажется, что действия мошенников ещё и увенчались успехом, то и вовсе предпочитаем молчать. Возможно, именно в этом причина того, что злоумышленники процветают, ведь информации в прессе об этом слишком мало.

Сегодня мы обсудим случай, который недавно случился с известным блогером Даниилом Герасимовым (Daniil Gerasimov). Несколько дней назад ему в мессенджер написала милая девушка по имени Екатерина. Она не стала долго ходить вокруг да около, сразу же начав с заманчивого предложения. Дама утверждала, что обладает точной инсайдерской информацией по исходам договорных матчей. Якобы, данные на 100% соответствуют действительности, поэтому шанс заработать огромен. За свои услуги барышня просит чистую безделицу в размере 50% от суммы выигрыша.

Ясно, что любой думающий человек сразу же поймёт, что его пытаются обмануть. Подумайте логично, если у вас есть 100% данные по договорному матчу, зачем ими с кем-то делить? Гораздо проще сделать хорошую ставку, а после наслаждаться затяжным отдыхом на одном из райских островов в окружении миллионеров. На самом деле фантазия у одного из сотрудников мастерской Даниила Герасимова кажется нам куда привлекательнее, но об этом вы можете узнать самостоятельно, если перейдёте на временную отметку 9.30. Поскольку блогер хотел побольше узнать о мошеннице (или мошеннике, что более вероятно), то он решил продолжить разговор.

Екатерина согласилась выслать пробную ставку, на которой Даниил может заработать. Она сообщила ему о матче большого тенниса, указав победителя. А после ещё один для настольного тенниса. И вот здесь и кроется вся хитрость. Так, договорные матчи обычно не проходят на крупных чемпионатах, мало того, мошенница указала на игроков, которые и без того чуть ли не со 100% вероятностью победят, поскольку являются фаворитами. Так в чём же обман, спросите вы? Всё просто. Получается, что Екатерина шлёт вам некие данные абсолютно бесплатно, а вы ставите на победу свои деньги. Очевидно, что она не обладает точной информацией, но всегда есть шанс угадать. Если ей повезло, а вы поставили 20 000 рублей, заработав 60 тысяч, то тут же отправите ей 30 000 рублей. Учтите, что, получив первый выигрыш, вы захотите больше информации, а значит точно переведёте ей деньги. Здесь простая психология. Выходит, что Екатерина ничего не теряет, а вот наивный любитель ставок может лишиться своих денег.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba



