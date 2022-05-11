Цены медленно возвращаются к февральским, но в переводе на доллары всё ещё выглядят слишком высокими

В последнее время всё больше компаний делают переоценку своих товаров исходя из нового курса рубля к доллару. Стоит признать, что эти ребята порядком запоздали, ведь это нужно было сделать ещё в начале апреля, но всё происходящее вокруг напоминает кривое зеркало, поэтому уже хорошо, что там вообще сделали перерасчёт. На самом деле это на значит, что вы сможете продолжать покупать западные продукты как это было до 24 февраля. Скорее нет, чем да, ведь выпущенные на территории России карты заблокированы, а перевести деньги можно с помощью криптовалют или других сомнительных способов.

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При этом, если цены на многие товары уже вернулись к тем, что мы видели в середине февраля, то компьютерные комплектующие продолжают упорствовать. Что любопытно, рублёвая цена действительно снижается, а вот долларовый курс удивляет. И здесь неясно, то ли в этом виноваты магазины, которые отказываются корректировать стоимость процессоров, то ли проблема в поставках. Официально продукция Intel и AMD в РФ не завозится, поэтому приходится переплачивать за услуги посредников.

Если вы уже устали ждать, когда цены упадут до рекомендованных в полном соответствие с новом долларовом курсом, то сегодня ваш день. Мы разберём несколько наиболее выгодных предложений, некоторые из которых всё же получили приятные скидки. Начнём с Core i9-12900K. Флагман Intel дешевеет медленно, поэтому здесь нам вас порадовать нечем. Покупайте этот камень только в том случае, если у вас достаточно денег на бескомпромиссную материнскую плату, скоростную оперативную память с минимальными таймингами и ультимативную видеокарту.

Говорите что угодно, но Ryzen 9 5950X кажется нам более правильным выбором. Так, в играх оба демонстрируют паритет, а в рабочих задачах настоящие 16 ядер всегда оказываются впереди. Просим вас синтетические тесты не предлагать. А вообще никто не мешает вам взять недорогую сборку и поставить туда Ryzen 9 5950X. Получится не так быстро, как с дорогими комплектующими, но большая часть потенциала останется доступна даже в этом случае.

Разумным выбором может стать процессор Core i9-11900KF. Это флагман 11-го поколения, который обладает достаточным для большинства задач уровнем производительности. Несмотря на все рекламные постеры, 12-е поколение оказалось ненамного быстрее в реальных играх, поэтому с хорошей видеокартой вы сможете рассчитывать на покорение ранее недоступных игровых вершин.

Для новой сборки рекомендуем Core i7-12700KF. Этот процессор (модель Core i7-12700K) входит в топ 10 самых продаваемых в США, а его производительность действительно впечатляет. В играх он может поспорить с Core i9-11900KF, а в некоторых задачах даже обходит старый флагман. Нужно учитывать, что вложения в Core i7-12700KF будут намного выше, чем во флагман 2021 года. Всё дело не только в материнской плате, но и в оперативной памяти стандарта DDR5, без которой новое поколение чувствует себя неуютно. Не забывайте, что в данном случае процессор получил 30% скидку.

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Поскольку далеко не все наши читатели готовы тратить на системный блок 200 000 рублей, то мы предлагаем присмотреться к процессору Ryzen 9 5900X. Сам камень стоит 42 тысячи рублей, но при правильном подходе способен не отставать от более дорогих конкурентов. Так, если вы хотите получить ультимативную сборку, то с хорошим комплектом Ryzen 9 5900X будет идти на равных с Core i7-12700KF. В случае, если у вас уже есть компьютер на платформе АМ4, то просто замените процессор. За 42 тысячи рублей вы можете увеличить производительность системы в разы, особенно если раньше там стоял старенький Ryzen 5 1600.