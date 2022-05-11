Есть ли смысл переплачивать за новые бюджетные видеокарты десятки тысяч реублей, или проще взять GeForce GTX 970 с Авито? Давайте разбираться

Видеокарты GeForce GTX 900-й серии заглянули к нам на огонёк в 2014 году. Это были флагманские модели GeForce GTX 970/980 и только спустя год на рынке появилась бюджетная GeForce GTX 950. Серия завершилась прокачанным графическим чипом GeForce GTX 980 Ti, хотя для состоятельных покупателей была доступна GeForce GTX Titan X, цена на которую стартовала с 999 долларов. Сегодня подобное воспринимается с улыбкой, ведь всего 8 лет назад политика NVIDIA не предполагала выжимание последних соков с геймеров, а за GeForce GTX 960 нужно было заплатить всего 199 долларов.

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В 2022 году у нас другие герои и другие цены. Судя по всему, следующее поколение графических чипов будет ещё дороже, поэтому многие возвращаются к истокам. Если у вас нет денег на современную видеокарту, а играть хочется, то есть смысл присмотреться к серии GeForce GTX 900. Она порядком устарела, но при правильном подходе позволяет на год оставаться в строю, получив доступ ко всем свежим блокбастерам. Если вы считаете, что выпущенные 8 лет назад видеокарты ни на что не годятся, то смотрите результаты тестирования, проведённые командой zWORMz Gaming.

Для тестирования была выбрана только одна игра: Cyberpunk 2077. Нам хотелось бы больше, но авторы ролика решили иначе. В любом случае даже сегодня это одна из самых требовательных игр, поэтому здесь всё просто: если видеокарта тянет Cyberpunk 2077, то она тянет всё остальное. Давайте будем делать выводы по каждой видеокарте. Увы, но GeForce GTX 950 не подходит для современных игр. На самых низких настройках в разрешении 1080р удалось получить всего 24 кадра в секунду. Учтите, что это средний показатель, тогда как неприятные просадки были ниже 15 fps, что может сыграть злую шутку с любителями шутеров. Недалеко ушла и GeForce GTX 960. Нужно признать, что этот графический чип никогда не считался производительным, поэтому многие геймеры предпочитали что-то получше даже в 2015 году.

Оптимальным вариантом для бюджетной сборки в 2022 году нам кажется именно GeForce GTX 970. Так, более мощная GeForce GTX 980 всего незначительно быстрее, но намного дороже на вторичном рынке. При этом многие геймеры прекрасно чувствуют себя на 44 кадрах в секунду, а ведь это на одной из самых требовательных игр. Получается, что в большинстве случаев вас будут ждать стабильные 60 fps, что весьма неплохо. Мы заглянули на Авито, где отыскали несколько моделей за 15 тысяч и несколько дороже. В целом, если даже вы потратите на GeForce GTX 970 около 20 000 рублей, то вложение будет куда выгоднее, чем купить новую GeForce GTX 1650 за 26 000 в магазине.

А вот с GeForce GTX Titan X всё сложнее. Это горячий графический чип, большая часть видеокарт на котором канула в небытие. Мы обнаружили на Авито всего несколько предложений, поэтому советуем не переплачивать 50 000 за старый флагман, остановившись на вполне бодрой GeForce GTX 970.

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